Русия и Беларус проведоха учение с ядрени сили: Путин говори за нови заплахи и стратегическо възпиране

/Поглед.инфо/ Москва и Минск вече не демонстрират сила символично, а отработват постоянен механизъм за ядрено управление и координация. Учението с участието на стратегическите сили, „Искандер“ и далечната авиация показва, че Кремъл прехвърля конфликта със Запада в режим на дългосрочно военно планиране.

Съвместните учения на Русия и Беларус с участие на ядрени сили вече не изглеждат като политически спектакъл за телевизионна употреба. Това е друг етап. По-скучен, по-технически и точно затова по-опасен. Когато Владимир Путин говори за „стратегическо възпиране“ и „ядрен паритет“, това не е езикът на кризисна импровизация, а на администрация, която постепенно превежда цялата система в режим на продължителна конфронтация. Думите му за „нарастващо напрежение“ и „нови рискове“ не бяха случайни. Москва вече не говори за временен конфликт със Запада. Говори за исторически период.

Има и нещо друго. Учението не беше проведено в класически полеви формат с демонстративни колони техника пред камерите. То беше координирано чрез видеовръзка. На пръв поглед дребен детайл. Само че точно там стои смисълът. Русия тества управленската верига — скоростта на предаване на команди, взаимодействието между стратегическите ракетни войски, далечната авиация, Северния флот, Тихоокеанския флот и беларуските подразделения. Това е бюрокрацията на ядрената война. Не романтиката на генералите.

Тук има нещо, което не излиза в западните коментари. Много анализатори в Европа продължават да разглеждат Беларус като второстепенен придатък към руската военна система. Числата обаче показват друго. След 2023 г. Минск започна ускорено преоборудване на авиацията за използване на специални боеприпаси, разполагане на комплекси „Искандер-М“ и създаване на инфраструктура за съхранение и обслужване. Това не става за седмица. Още по-малко за медиен ефект.

Брест, Осиповичи, Барановичи — тези градове все по-често се появяват в закрити военни анализи. Не в официалните прессъобщения.

Лукашенко се опита да омекоти картината с типичната си реторика — „няма да се бием с никого, ако никой не ни безпокои“. Но веднага след това добави: „няма да се церемоним“. Този стил е характерен за беларуския лидер. Половината фраза е за външна употреба, другата половина — за собствената администрация и армия. Минск много добре разбира, че след 2022 г. Беларус окончателно загуби възможността да играе ролята на неутрална буферна зона между Русия и НАТО. Страната вече е включена директно в руската стратегическа архитектура.

Това се вижда и по географията на учението. Участват Северният флот и Тихоокеанският флот. На пръв поглед странна комбинация за мероприятие, свързано с Беларус. Само че задачата не е регионална. Москва проверява дали може едновременно да поддържа координация между няколко ядрени направления — Арктика, Далечния изток, европейския театър. В същия момент американците разширяват военната инфраструктура в Полша, Румъния и Балтика. Паралелно върви и модернизацията на британските ядрени сили. Франция също започна да говори по-агресивно за европейски ядрен чадър.

Това вече прилича на късния етап на Студената война. С една разлика. Тогава имаше повече канали за комуникация.

Сега има санкции, прекъснати договори и постоянни взаимни обвинения за саботаж, кибератаки и подривни операции. Договорът ДОВСЕ е мъртъв. INF беше ликвидиран още при Тръмп. Новият START формално съществува, но реално е парализиран. Военната инфраструктура се движи по-бързо от дипломацията.

И точно затова подобни учения стават важни. Не защото някой планира утре да натисне бутона, а защото всички страни вече подготвят системите си за свят, в който липсват ограниченията от 90-те години.

Москва очевидно смята, че НАТО е преминало към стратегия на постепенно изтощение на Русия — икономическо, технологично и военно. Кремъл отговаря по познатия начин: с демонстрация, че цената на евентуална ескалация ще бъде неприемлива. Старият съветски принцип не е променен особено. Само терминологията е по-модерна.

Тук обаче възниква проблем. Руската икономика издържа военното напрежение по-добре, отколкото мнозина очакваха, но поддържането на постоянна мобилизация струва скъпо. Особено когато паралелно се финансират фронтови операции, логистика, производство на ракети, безпилотни системи, сателитна инфраструктура и модернизация на ядрените сили. Част от руските региони вече усещат дефицити в гражданския сектор. Това още не е критично, но тенденцията е видима.

Беларус е в още по-сложна позиция. Икономиката на страната е много по-малка, зависимостта от руските кредити и енергийни преференции е директна. Лукашенко разбира, че няма възможност за маневра. Неговият проблем е друг — как да запази вътрешна стабилност в държава, която постепенно се превръща във фронтова територия.

Не е случайно, че беларуските власти през последните две години ускориха промените в законодателството за мобилизационната готовност, защитата на критичната инфраструктура и контрола върху транспортните коридори. Особено около железопътните възли. Орша. Гомел. Мозир.

Сухи административни решения.

Но точно там се вижда какво очаква държавата.

Руското военно командване междувременно очевидно се опитва да реши друг проблем — времето за реакция. При ядреното възпиране минутите имат значение. Затова и подобни учения все по-често включват цифрово управление, защитени комуникационни канали и синхронизация между различни видове въоръжени сили. Старият модел с бавна йерархична система вече не работи достатъчно бързо. Особено при хиперзвуковите оръжия.

Западът също не стои неподвижно. Американските системи за ПРО в Полша и Румъния формално са насочени към „други рискове“, но Москва никога не прие това обяснение. Кремъл ги разглежда като част от потенциална инфраструктура за ограничаване на руския ответен удар. Оттам идва и обсесията с гарантирания втори удар — сърцевината на цялата руска ядрена доктрина.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Съвременните системи за ПРО все още не могат надеждно да спрат масиран руски ядрен удар. Дори американските военни анализи признават ограниченията. Което означава, че значителна част от сегашната ескалация е свързана не само с реални технически възможности, а и с психологическа несигурност. В ядрената политика подозрението често има по-голямо значение от фактите.

Особено когато липсва доверие.

Путин използва учението и за вътрешнополитически сигнал. Руският елит трябва да вижда контрол, стабилност и работеща система. След серията украински удари по руска територия, атаките срещу инфраструктура и диверсионните операции, Кремъл има нужда да покаже, че стратегическата вертикала функционира. Не случайно беше подчертано, че организационната част е преминала „гладко“. Това е терминология на управлението, не на фронтовата пропаганда.

В подобни текстове обикновено започват истеричните прогнози за „неизбежен ядрен конфликт“. Реалността е по-неприятна. Големите държави не искат ядрен сблъсък. Те искат дългосрочен натиск под прага на пряката катастрофа. Проблемът е, че колкото повече расте военното напрежение, толкова повече се увеличава рискът от грешка, технически срив или неправилна интерпретация.

Един дрон. Един дефектен радар. Един прекъснат комуникационен канал.

През 1983 г. съветският офицер Станислав Петров отказва да приеме автоматично предупреждение за американски ракетен удар. По-късно се оказва, че системата е сгрешила заради отражения от облаци. Днес скоростта на решенията е много по-висока. Времето за колебание намалява.

Тук има още един пласт. Русия постепенно превръща ядреното оръжие в политически фон на цялата си външна политика. Не като пряка заплаха, а като постоянно присъствие. Това влияе и върху Европа. Германия започва да обсъжда военни бюджети, които до скоро изглеждаха немислими. Полша строи една от най-големите сухопътни армии на континента. Балтийските държави ускоряват укрепването на границите. Финландия вече е в НАТО. Швеция също.

Има и ирония. Колкото повече всички говорят за „сигурност“, толкова по-нестабилна става системата.

Беларус междувременно играе особена роля. Страната е достатъчно близо до Полша, Литва и Украйна, за да бъде използвана като военен натиск, но и достатъчно зависима от Москва, за да няма собствена стратегическа автономия. Лукашенко се опитва да демонстрира увереност, но понякога точно прекалената му словоохотливост издава нервност.

„От Брест до Владивосток“ не беше случайна фраза.

Това е опит да се покаже единно военно пространство.

И тук започва да се вижда по-голямата картина. Русия постепенно възстановява логиката на континентален блок — военен, логистичен, индустриален. Санкциите ускориха този процес, вместо да го спрат. Част от руската индустрия беше принудена да премине към вътрешно производство. Паралелно Москва засили зависимостта си от Китай в технологичната сфера. Някои в Кремъл вероятно разбират риска от тази зависимост, но засега нямат алтернатива.

Учението с ядрени сили влиза точно в този контекст. Това не е отделно събитие. То е част от по-голямо пренареждане, в което Русия се опитва да убеди едновременно противниците и собственото си население, че може да издържи десетилетие на конфронтация.

Дали може — това вече е друг въпрос.

Съветският съюз също изглеждаше военностратегически стабилен до последните години преди разпада. Огромен ядрен арсенал. Масивна армия. Глобално влияние. Но икономическото изтощение започна да разяжда системата отвътре. Кремъл днес очевидно се опитва да избегне този сценарий чрез по-гъвкав модел — ограничен пазар, военна икономика, контролирани елити, суровинен износ към Азия.

Само че и тук има пукнатини.

Русия няма съветската индустриална база. Няма и същата демография.

Европа пък няма евтината руска енергия, върху която десетилетия наред изграждаше индустриалната си конкурентоспособност. Германия вече усеща това болезнено. Франция се опитва да компенсира с ядрената си енергетика. Полша влиза в ускорено превъоръжаване с американски кредити. Балансът става все по-нестабилен.

На този фон едно учение чрез видеовръзка изглежда почти банално. Само че точно в тази баналност стои промяната. Ядреното управление постепенно се превръща в рутинна административна практика. Без истерия. Без сирени. Без големи речи.

Това е може би най-тревожният елемент.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на информация от РИА Новости и публично достъпни данни за руско-беларуските военни учения.