Иран посяга към гръбнака на интернет: Ормузкият проток става цифрова бариера

/Поглед.инфо/ Докато Западът обсъжда ракети и санкции, Техеран отвори друг фронт — подводните интернет кабели. Иран вече говори открито за такси, контрол и прекъсване на глобалния трафик през Ормузкия проток. Засегнати могат да бъдат банки, борси, облачни услуги и цели държави.

Войните в Близкия изток дълго време се измерваха с танкери, петролни терминали и военноморски бази. Сега към това се добавя нещо много по-тихо — подводният интернет кабел. Не звучи ефектно. Няма кадри за телевизията. Няма пушек над Техеран. Но ако някой прекъсне няколко линии на дъното на Ормузкия проток, половината финансова система на планетата започва да се движи със закъснение. А борсовите пазари мразят закъснението повече от войната.

Точно това започна да намеква Иран. Не чрез анонимни канали, а чрез официални и полуофициални структури, свързани с Корпуса на стражите на ислямската революция. Формулировката е почти административна: нови такси за подводните кабели, преминаващи през Ормузкия проток. После идва второто изречение — при отказ трафикът може да бъде прекъснат. И тук вече разговорът спира да бъде икономически.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Иран не контролира целия Ормузки проток. Контролира обаче достатъчно от него, за да превърне трасетата в зона на постоянен риск. А при подводните комуникации рискът е почти равен на блокада. Никоя глобална компания не обича маршрути, които могат да бъдат спрени от местен командир с моторна лодка, дрон или импровизирано взривно устройство.

Google, Microsoft, Amazon, Oracle — това са само най-видимите имена. Реално през тези кабели минава инфраструктурата на облачните услуги, банковите разплащания, военните комуникации, борсовите алгоритми и огромна част от трафика на системите с изкуствен интелект. Самият интернет не е „облак“. Това е физическа мрежа от влакна, положени по морското дъно. Тънки. Уязвими. На места дебели колкото градински маркуч.

Тук има нещо, което не излиза в официалния западен разказ. Същите държави, които десетилетия наред обясняваха как глобализацията прави света стабилен, днес се оказват зависими от няколко тесни морски коридора. Ормуз. Баб ел Мандеб. Суец. Тайванският проток. Гуам. Всички те изглеждат като географски детайл — докато някой не започне да ги използва като инструмент за натиск.

Иранците разбраха това.

Още през 2024 г. започнаха странни инциденти в Червено море. Скъсани кабели. Прекъсвания. Повредени линии между Азия, Африка и Европа. Първоначално обясненията бяха почти комични — котви, течения, случайни аварии. После аналитични структури като Sheba Intelligence започнаха да свързват операциите с подразделения на IRGC и с йеменските хусити. Четири кабела получиха критични повреди. Това засегна приблизително една четвърт от трафика през региона. Една четвърт.

Само едно число. Но то означава банки, пристанища, дата центрове, авиокомпании, логистични системи.

И тук идва следващият пласт. Китай.

През пролетта на 2025 г. Пекин представи дълбоководно устройство за рязане на кабели. Формално — за спасителни операции и добив на ресурси. Разбира се. Винаги е така. Същата история беше и с дроновете преди години. После с морските безпилотни апарати. После със сателитните системи. Всеки нов инструмент първо се представя като цивилен.

Китайският нож за кабели може да работи на дълбочина до 4000 метра. Интегрира се с апарати като Fendouzhe и Haidou. Това означава, че вече не говорим за импровизирана диверсия от рибарска лодка, а за индустриализирана инфраструктурна война. Системна. Планирана. С държавен ресурс.

Американците разбраха закъснението твърде късно. Те десетилетия наред инвестираха в самолетоносачи, противоракетни системи и въздушно превъзходство, докато реалната нервна система на света лежеше по морското дъно. А защитата ѝ се регулира от закони от XIX век. Законът за подводните кабели в САЩ е от 1888 г. Глоба от 5000 долара и две години затвор. Това е почти абсурдно на фона на инфраструктура, през която минават трилиони долари дневно.

Но има и друг проблем.

САЩ сами превърнаха инфраструктурата в оръжие. Санкции. Изключване от SWIFT. Блокиране на технологични доставки. Натиск върху полупроводници. Ограничаване на достъпа до облачни услуги. В един момент противниците им започнаха да мислят симетрично: ако Вашингтон може да използва финансовата архитектура като средство за принуда, защо Техеран или Пекин да не използват комуникационната архитектура?

Тук започва опасната част.

Защото повредата на няколко кабела не означава „изключен интернет“. Това е популярна заблуда. Реалният ефект е по-неприятен — забавяне, пренасочване, нестабилност, пакетни загуби, сривове в центрове за данни, проблеми в синхронизацията между банкови системи и облачни платформи. Малко закъснение е достатъчно за хаос в автоматизираните борсови операции. Особено при високочестотната търговия.

Иран вероятно няма капацитет самостоятелно да унищожи глобалната мрежа. Това изглежда преувеличено. Но и не му трябва. Достатъчно е да направи региона токсичен за инфраструктурните оператори. Достатъчно е застрахователните компании да започнат да вдигат цените. Достатъчно е големите ИТ корпорации да започнат да пренасочват инвестиции. Достатъчно е няколко последователни аварии да създадат усещане, че маршрутът е нестабилен.

Тогава започват икономическите щети.

Подводните кабели имат още един слаб пункт — ремонтът. Светът разполага с малко над 60 специализирани кабелополагащи кораба. Всеки от тях работи по график за години напред. Ако се случат няколко едновременни повреди в различни региони, няма бърз начин за реакция. Не можеш просто да изпратиш фрегата и да „оправиш проблема“. Нужно е специализирано оборудване, точни координати, благоприятно време и седмици работа.

А в кризисна ситуация времето е валута.

Тук версията за „глобална интернет атака“ започва да изглежда по-малко истерична, отколкото звучеше в началото. Не защото Иран е способен да изключи света. А защото светът се оказа прекалено централизирано свързан. Системата е построена така, че малък брой тесни точки да носят огромен обем трафик. Същият модел съществува и при полупроводниците, и при LNG терминалите, и при редкоземните елементи.

Глобализацията намалява цените. После увеличава уязвимостта.

И още нещо. Иран не говори сам. Това е по-голям процес. Русия от години тества концепцията за „суверенен интернет“. Китай изгради собствена цифрова екосистема. Индия постепенно локализира данни. Европейският съюз говори за цифров суверенитет, макар и с типичната брюкселска мудност. Светът вече не гледа на интернет като на универсално пространство. Гледа на него като на територия.

Територията се контролира.

Проблемът за Запада е, че прекалено дълго възприемаше инфраструктурата като неутрална. Само че инфраструктурата винаги принадлежи на някого. Кабелът има собственик. Пристанището има собственик. Сателитът има оператор. Дори DNS системата има политическа география, макар либералните технократи да се преструваха, че няма.

Това обяснява и истерията около Тайван. Не само заради чиповете. Тайван е и комуникационен възел. Същото важи за Гуам. За Сингапур. За Джибути. Малките точки на картата се превръщат в нервни възли на цялата система. Някога империите воюваха за въглищни станции и проливи. Днес — за дата трафик.

Иран просто го каза по-грубо.

Тук има и ирония. Същите корпорации, които години наред говореха за „децентрализиран интернет“, днес са концентрирали огромна част от световния трафик в няколко облачни центъра и няколко транзитни маршрута. Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud не направиха мрежата по-разпръсната. Направиха я по-ефективна. А ефективността често означава зависимост от ограничен брой критични точки.

При война това е лоша новина.

В момента всички гледат ракетите над Близкия изток. Но реалната битка може да се окаже под водата. Без телевизионни кадри. Без фронтови линии. С аварийни екипи, които търсят прекъсване на 3000 метра дълбочина, докато финансовите пазари вече реагират.

Това изглежда като научна фантастика само за хората, които никога не са гледали карта на подводните кабели.

А картата е стряскаща.

Няколко тесни коридора държат икономиката на XXI век. Иран го разбра. Китай също. Русия наблюдава внимателно. Американците тепърва започват да говорят за защита на морската инфраструктура така, както някога говореха за нефтопроводите през Студената война.

И тук остава един неудобен въпрос.

Ако утре бъдат прекъснати няколко ключови трасета между Европа и Азия — кой всъщност ще поеме отговорността? Техеран? Хуситите? Частна група? „Неидентифициран инцидент“? Морска авария? Светът навлиза в епоха, в която инфраструктурната диверсия става почти невъзможна за доказване. Особено под вода.

Това устройва много държави.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на материал от чуждестранни източници и анализи на Поглед.инфо.