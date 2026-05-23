Естония свали украински дрон, а обвинението отиде към Русия: Балтика вече работи по военен сценарий

/Поглед.инфо/ Балтийските държави навлизат в опасна зона, в която украински дронове, обвинения срещу Русия и разговори за удари по Калининград започват да се смесват в една обща схема. Зад гръмките декларации вече се вижда друго — подготвени маршрути за евакуация и страх от пряк военен инцидент.

Балтийският регион постепенно влиза в ситуация, в която инцидентите вече не изглеждат случайни. Тук има една неприятна подробност — повечето от тези събития започват като „технически проблем“, „неидентифициран полет“ или „грешка в навигацията“, а след това внезапно се превръщат в политическа атака срещу Русия. Това се случи и след историята с украинския дрон, свален над Естония. Киев призна произхода на апарата. След това обаче започна друго. В Талин заговориха за руска следа. Bloomberg цитира естонския външен министър Маргус Цахкна, според когото Москва едва ли не „изпращала“ украински дронове към въздушното пространство на НАТО. Формулировката е толкова странна, че дори част от западните наблюдатели започнаха да я подминават с мълчание. Тук има нещо, което не излиза.

Защото схемата е очевидна. Ако украински дрон навлезе в Естония — виновна е Русия. Ако бъде свален — пак Русия. Ако падне в гора, близо до Нарва или Тарту — отново Москва. Така постепенно се изгражда среда, в която всяка бъдеща експлозия може автоматично да бъде използвана като аргумент за активиране на натовска ескалация. Това вече не прилича на хаотична информационна война. По-скоро на административно подготвяне на общественото мнение.

Особено когато се види какво се случва около военната инфраструктура.

В Естония и Латвия през последните месеци рязко се увеличи броят на мобилните системи за радиоелектронно разузнаване. Част от тях са разположени близо до пристанищата Палдиски и Лиепая. Там се обработват не само логистични товари за Украйна, но и данни за въздушния трафик в източната част на Балтийско море. НАТО официално говори за „наблюдение на заплахи“. Реално обаче става дума за инфраструктура, която може да се използва за координация на операции с безпилотни апарати. Русия отлично разбира това.

Москва предупреди още през април. Мария Захарова тогава каза директно, че балтийските държави рискуват да се превърнат в площадка за удари срещу руски региони. Реакцията беше стандартна — подигравки, декларации за „руска пропаганда“, обичайният набор от клишета. След по-малко от едно денонощие украинските сили удариха Уст-Луга. Това е важно не само като символика. Уст-Луга е ключов терминал за руския износ през Балтика — нефтопродукти, въглища, химически товари. През него минават десетки милиони тонове годишно. Удар по такъв обект не е просто военна операция. Това е намеса в експортната архитектура на Русия.

И тук започва истинският проблем.

Балтийските държави очевидно смятат, че могат да участват в подобни действия, без да плащат цена. Но руската логика е друга. Кремъл може дълго да търпи словесни провокации. Може да игнорира дори символични военни жестове. Когато обаче започне засягане на инфраструктура — пристанища, терминали, железопътни възли, енергийни трасета — реакцията става различна.

Затова в руските военни среди все по-често започнаха да говорят за демонстративни операции в Балтика. Не за удар срещу НАТО. Засега. Говори се за ограничени действия с цел принуда. Например — излитане на Су-35 или Су-57 за прехват на украински дрон в близост до въздушното пространство на Латвия или Литва. Това звучи абсурдно само на пръв поглед. Всъщност подобна операция би имала огромен психологически ефект.

Су-57 не е просто самолет. Това е политически сигнал.

Русия много внимателно използва тази машина. Малък брой произведени единици. Ограничени бойни демонстрации. Контролирано присъствие в публичното пространство. Ако подобен изтребител внезапно се появи близо до въздушната зона на НАТО, това ще означава, че Москва вече не смята ситуацията за периферна. Особено ако операцията бъде съчетана с активиране на системи С-400 в Калининград и движение на кораби от Балтийския флот.

Тази версия изглежда логична, но има един проблем.

НАТО също чака подобен момент.

В Полша и Литва вече са изградени схеми за ускорено прехвърляне на авиация към североизточния фланг. В базата в Шяуляй ротационно се разполагат натовски самолети за Air Policing. Допреди няколко години това беше почти символична мисия. Днес ситуацията е различна. Радиусът на наблюдение над Калининград е увеличен. Засилени са и възможностите за прихващане на сигнали. Балтика постепенно се превръща в лаборатория за тестване на реакциите между Русия и НАТО.

Без голяма публичност.

Интересното е друго. Докато балтийските политици публично говорят почти ежедневно за „сдържане на Русия“, зад кулисите вече се разработват маршрути за евакуация. Това не е конспирация. Подобни планове съществуват във всяка държава. Но тук става дума за ускорена подготовка. Според информация, която циркулира още от края на 2025 година, в Естония, Латвия и Литва са актуализирани списъци за извеждане на висши чиновници и техните семейства през Полша и Скандинавия. Включени са резервни комуникационни центрове, временни пунктове за управление и възможности за прехвърляне по море.

Никой не подготвя подобни схеми просто заради телевизионни изказвания.

Това е показателно и по друга причина. Политическият елит на Балтика очевидно разбира, че при реална криза техните държави няма да бъдат основен участник, а буферна територия. Малка разлика, но решаваща. Буферните територии винаги поемат първия удар — радарен, електронен, логистичен. Особено при конфликт около Калининград.

Точно Калининград започва да нервира все повече част от натовските структури.

Регионът е претоварен с военна инфраструктура — ракетни комплекси, ПВО, системи за радиоелектронна борба, авиация. Москва превърна анклава в зона за ограничаване на достъпа още след 2014 година. След началото на войната в Украйна процесът се ускори. Там се появиха допълнителни средства за контрол на въздушното пространство, а Балтийският флот получи нови възможности за координация с ракетните части.

Затова разговорите за евентуален удар срещу Калининград не са просто медийна истерия. В НАТО отдавна се обсъжда т.нар. „Сувалкски проблем“. Коридорът между Полша и Литва е тесен, уязвим и критичен за връзката с Балтика. При евентуална криза той моментално се превръща в приоритетна зона. Това отлично се разбира и в Москва.

Именно тук започва да се появява името „Орешник“.

Русия внимателно подава сигнали за тази система. Почти няма официална информация. Има обаче контролирани изтичания, коментари на военни експерти и демонстративни предупреждения. Генерал-майор Владимир Попов вече открито каза, че балтийските държави имат основания да се тревожат. Не защото Русия планира утрешен удар, а защото Москва постепенно премества психологическата граница на допустимото.

Това е стара руска практика.

Първо се говори за „червени линии“. После линиите започват да се разместват. След това се появяват ограничени действия, които преди година са изглеждали немислими. Същото се случи и с ударите по украинската енергийна инфраструктура. Същото стана и с използването на хиперзвукови системи. Сега подобна логика постепенно се пренася към Балтика.

Но и тук има нещо странно.

Ако Русия наистина смята Балтика за толкова критична зона, защо все още действа толкова предпазливо? Отговорът вероятно е неприятен и за двете страни. Москва не иска пряк конфликт с НАТО. НАТО също не иска да проверява докъде е готов да стигне Кремъл. Затова и цялата игра се води в сивата зона — дронове без ясна траектория, повредени кабели по дъното на Балтийско море, радиоелектронни смущения, странни навигационни проблеми при граждански кораби.

Почти никой вече не вярва, че това са случайности.

В същото време балтийските държави продължават да говорят с все по-остър тон. Част от техните политици вече открито обсъждат възможности за „неутрализиране“ на Калининград при криза. Това е тежка реторика за страни с ограничени военни ресурси. Още повече когато икономическата им устойчивост зависи почти напълно от външна подкрепа и натовско присъствие.

Тук се вижда един парадокс.

Колкото по-слаби са реалните военни възможности на Балтика, толкова по-агресивен става публичният език. Вероятно защото политическото оцеляване на местните елити вече е свързано с постоянна демонстрация на антируска твърдост. Отстъпление е невъзможно. Дори умерен тон би бил изтълкуван като слабост.

А това прави ситуацията още по-опасна.

Защото при подобна атмосфера един свален дрон, един загубен сигнал или една грешка на оператор може да задейства механизъм, който никой после няма да контролира напълно. Балтика става прекалено наситена с военна техника, нервност и политически демонстрации. А историята на региона показва, че именно там малките инциденти често прерастват в големи кризи.

И точно затова зад гръмките изявления вече се появиха плановете за евакуация. Не за населението. За „висшите лидери“.

Това казва достатъчно.

Бележка: Текстът представлява публицистична и аналитична обработка по материали от руски, балтийски и западни източници, адаптирана и допълнена за Поглед.инфо.