/Поглед.инфо/ Санктпетербургският международен икономически форум през тази година освети опасна пробойна в руския тил – открития саботаж на декемврийските указания на Владимир Путин за икономически пробив. Докато заводите и логистичните вериги изискват спешно ресурсно напомпване, финансовите чиновници от Централната банка избраха пътя на най-малкото съпротивление, поставяйки икономиката на командно дишане под претекст, че се борят с инфлацията. Официалните отчети за рекордно ниска безработица от 2,2% крият милиони хора в непълна заетост, а реалните доходи на работещото мнозинство се свиват под натиска на стагфлацията. Този разрив между реалното производство и финансовия сектор застрашава не просто социалния мир, но и самата национална сигурност в условията на продължаващ икономически натиск.

Охлаждането, което се превърна в стагнация

През миналия декември руският президент Владимир Путин постави конкретна задача пред кабинета и Централната банка: до края на текущата 2026 г. икономиката на страната да постигне темпове на растеж, които не отстъпват на средните за света. Логиката на този инвестиционен тласък беше пределно ясна – в условия на тежки санкции и огромни бюджетни разходи за отбранително-промишления комплекс, вътрешното производство трябваше да заработи на пълни обороти. Резултатите от Санктпетербургския международен икономически форум (СПИЕФ) обаче показаха, че инструкциите на Кремъл са останали само на хартия.

Заместник-председателят на Банката на Русия Алексей Заботкин чистосърдечно призна пред бизнеса и регионите, че финансовите власти дават приоритет на монетарното затягане пред стимулирането на производството. Гражданите били длъжни да „бъдат търпеливи“, докато цените паднат, което на практически език означава само едно – икономиката е вкарана в режим на изкуствено, управляемо охлаждане.

Това решение вече дава своите горчиви плодове и те нямат нищо общо с академичната гладкост на чиновническите доклади. Вместо обещания технологичен и индустриален пробив, страната се сблъска с класическа стагфлация. По данни на Министерството на икономическото развитие, прогнозираният ръст на БВП за 2026 г. е свит до нищожните 0,4%. Числата не потвърждават оптимистичните версии на финансовия сектор – такъв темп е значително под нивата на САЩ и основните глобални икономики, което автоматично хвърля Русия в капана на рецесията. И докато заводите изнемогват за достъпни кредити за обновяване на машините и купуване на суровини, Централната банка продължава да държи лихвените проценти на нива, които убиват всякаква инвестиционна инициатива извън държавния сектор.

Магията на средните числа и реалното оцеляване

За да се разбере мащабът на разминаването, е достатъчно да се погледне официалната статистика на Росстат. Към март 2026 г. средната заплата в страната уж надхвърля 112 000 рубли, безработицата е на историческо дъно от 2,2%, а реалните доходи през изминалата година са се повишили със 7,4%. Тези данни обаче изкривяват брутално реалното състояние на нещата и служат по-скоро за успокоение на висшата администрация, отколкото за анализ на пазара. Всичко това напомня за стария виц за средната температура в болницата или за зелевите сарми – едни ядат месо, други само зеле, но по статистика всички ядат сарми.

Реалността е коренно различна, когато се изчисли медианната заплата, тоест сумата, която разделя работещото население точно на две половини. По информация на икономически източници, през февруари тази година медианният доход е бил едва 61 972 рубли, а до март се е вдигнал до около 70 000-73 400 рубли. Това означава, че половината от работещите граждани на Руската федерация получават по-малко от тази сума. В жизненоважни сфери като здравеопазването и образованието, където се кове човешкият капитал, масовите заплати се въртят около 54 000-56 000 рубли.

Огромният ръст в официалната статистика се генерира изключително от пет индустрии – финансовия сектор, застраховането, добива на нефт и газ, информационните технологии и тютюневото производство, където възнагражденията редовно надхвърлят 200 000 рубли, а в банковата сфера минават 314 000 рубли. Резултатът е логичен – коефициентът на Джини, който измерва икономическото неравенство, се е покачил от 0,410 на 0,419 през 2025 г., приближавайки се до критични нива. Концентрацията на капитали в тесен кръг от суровинни рентиери и финансови спекуланти продължава, докато реалният сектор остава на диета.

Скритата непълна заетост като социална мина

Ниската безработица, с която правителството толкова обича да се хвали, също се оказва фасада. Цифрата от 1,66 милиона официално регистрирани безработни в началото на годината просто не отчита милионите хора, които са де факто изключени от нормалния работен процес. Анализите на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране показват сериозни пробойни в заетостта. Към края на миналата година над 4 милиона души са били изпратени в принудителен неплатен отпуск – най-високото равнище от девет години насам. Още 1,6 милиона души са работили на непълно работно време по настояване на работодателите поради липса на поръчки или логистични проблеми с доставката на компоненти.

Най-тежко е положението в автомобилната индустрия, където през втората половина на 2025 г. над 21% от персонала е преминал на съкратена работна седмица. Подобни негативни тенденции се наблюдават в машиностроенето и металургията – секторите, които трябваше да бъдат локомотивът на вносната замяна. Хората се водят на хартия заети, за да не се разваля статистиката пред Кремъл, но доходите им са орязани драстично. Този модел на заетост предотвратява масовите протести на първо време, но подкопава дългосрочно вътрешното потребление.

Икономическото дъно на демографската криза

Тези икономически реалности удрят директно в най-чувствената точка на руската държава – демографията. Всички призиви за „мода за многодетни семейства“ и засилване на традиционните ценности се разбиват в хладната математика на семейния бюджет. При среден доход на домакинство от 80 000-90 000 рубли, появата на трето дете автоматично сваля семейството под прага на бедността, тъй като доходът на член от семейството пада под 20 000 рубли.

Минималната издръжка за едно дете, включваща храна, облекло и базови нужди, в момента варира между 15 000 и 18 000 рубли на месец в различните региони. При това положение държавните помощи и майчинският капитал се оказват просто временно обезболяващо, което не може да покрие години живот в дългове. В страна, където работещ и квалифициран човек може да бъде официално зает и въпреки това да не може да изхрани децата си без заеми, говоренето за демографски скок звучи като откровено неразбиране на реалността. Здравословната демография изисква сигурност за утрешния ден, достъпни горива, евтини релси и стабилни пазари, а не медийни лозунги.

Водещи експерти от общността и бизнеса открито заявяват, че над 90% от реалните производители в регионите сигнализират за спиране на инвестиционния цикъл. Министерството на финансите и Централната банка обаче продължават да се правят, че не забелязват тези процеси, увлечени по финансовите спекулации и запазването на стария модел, ориентиран към износ на суровини. По данни на независими анкети, докато официалното ниво на бедност се води 6,7%, по критерия за самоопределяне на гражданите – доколко парите им стигат за нещо повече от храна – над 25% от населението живее на ръба на екзистенциалния минимум. Премиерът Михаил Мишустин заяви на форума необходимостта от спешно рестартиране на инвестициите, но без радикална промяна в парадигмата на Централната банка и орязване на печалбите на финансовите монополи, Русия рискува да влезе в период на икономическа деградация.