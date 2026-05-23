Изкуственият интелект може да убие човек бавно, но сигурно

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече не е тема от научната фантастика, а икономически механизъм за подмяна на човека. OpenAI, Microsoft и МВФ започват да признават нещо, което доскоро звучеше като конспирация – машините постепенно унищожават труда, потреблението и самата логика на капитализма.

Преди десет години разговорът за изкуствения интелект беше евтин маркетинг за технологични конференции. Малко хора извън Силициевата долина приемаха сериозно приказките за „революция“. Днес ситуацията е различна. Вече не говорят футуролози, а счетоводители, банки, фондове, корпорации и военни структури. Това променя всичко.

Страхът също се промени.

В началото плашеха хората с роботи, които щели да стрелят по човечеството. После дойдоха сценариите за „машинно въстание“. Холивуд направи милиарди от това. Реалният проблем се оказа много по-прозаичен и много по-опасен. Машините не идват да убиват човека физически. Те идват да го направят икономически ненужен. А това е по-бавен процес и затова е по-устойчив.

Тук има нещо, което не излиза в официалната пропаганда около ИИ.

Корпорациите непрекъснато говорят за „повишаване на производителността“, „оптимизация“ и „нови възможности“. Само че никой не обяснява какво става с пазара, когато милиони хора изгубят доходите си. Защото капитализмът не работи с красиви презентации, а с платежоспособно търсене. Човек без работа не е потребител. А икономика без потребител започва да се самозадушава.

Точно това вече се обсъжда открито в САЩ. Не в маргинални сайтове, а в BlackRock, OpenAI и американските университети. Сам Алтман – човекът начело на OpenAI – призна, че корпорациите вече предпочитат изчислителни мощности пред специалисти. Това не е философия. Това е инвестиционна логика. Сървърният шкаф в Невада или Тексас вече се разглежда като по-надежден актив от високоплатения инженер. Няма болнични. Няма синдикати. Няма пенсия. Няма политически искания.

И най-важното – няма човешки характер.

През първото тримесечие на годината над 78 хиляди ИТ специалисти в САЩ губят работата си. Почти половината са заменени от ИИ системи. Тези числа още изглеждат „малки“, защото хората не разбират скоростта на процеса. Същото беше и с деиндустриализацията на Детройт. Първо затварят една фабрика. После още две. След това изчезват кварталите, ресторантите, училищата и данъчната база.

Накрая остава град без икономика.

Има и друг проблем. Много от новите ИИ системи не просто изпълняват задача. Те започват да елиминират цели професионални слоеве. Преводачи, редактори, оператори, телефонни центрове, помощен юридически персонал, обслужване на клиенти, анализатори на данни. Microsoft вече публикува списъци с „рискови професии“. Това изглежда логично, но има един проблем. Тези професии бяха именно гръбнакът на градската средна класа.

Средната класа е основният клиент на капитализма.

Когато тя започне да ерозира, започва политическа радикализация. В САЩ този процес вече се вижда. В Европа също. Особено в Германия и Франция, където индустриалният модел се разпада едновременно под натиска на енергийната криза и автоматизацията. Впрочем, интересно е как никой не говори за енергийния аспект на ИИ. Огромните дата центрове консумират колосални количества електроенергия и вода. Само един голям AI клъстер може да изразходва толкова ток, колкото малък град. В Аризона и Невада вече има конфликти около водоснабдяването на подобни комплекси.

Но медиите разказват за „удобство“.

Същата схема се вижда и в образованието. Младите хора вече използват ИИ не като инструмент, а като заместител на собственото мислене. Това е качествено различен процес. Предишните технологии – калкулатори, компютри, интернет – ускоряваха работата на човека. Новите системи започват да подменят самия интелектуален процес. Паметта отслабва. Анализът отслабва. Способността за дълъг текст отслабва. Университетите в САЩ вече регистрират проблеми с базови аналитични умения дори сред студенти от елитни специалности.

Това не е случайно.

Човешкият мозък работи като мускул. Когато не се натоварва, започва деградация. И тук парадоксът е почти ироничен – цивилизацията създава система, която постепенно прави самия човек по-слаб интелектуално. Не чрез репресия, а чрез удобство. Това е много по-ефективно.

Никой не забранява мисленето. Просто го правят ненужно.

В текста на Катасонов има едно място, което мнозина ще подминат, а именно признанието, че ИИ вече се разглежда като инструмент за „рестартиране“ на съзнанието. Формулировката звучи тежко, но реалността не е по-мека. Алгоритмите вече определят какво виждаш, какво четеш, какво купуваш и постепенно – какво мислиш. Социалните мрежи бяха първата фаза. Генеративният ИИ е втората. Следващата стъпка е автоматично персонализирано влияние върху поведението.

Тук цифрите стават неприятни.

Google обработва милиарди заявки дневно. Meta анализира поведенчески модели в реално време. OpenAI обучава модели върху практически цялата цифрова памет на човечеството. Паралелно с това държавите започват да интегрират ИИ в администрация, полиция, армия и здравеопазване. В Китай вече има цели градски системи за поведенчески анализ. В САЩ Пентагонът инвестира милиарди в автономни бойни системи и алгоритми за оперативно планиране. Русия и Китай ускоряват военните AI програми. Израел използва алгоритми за анализ на цели в Газа. Украйна и Русия експериментират с полуавтономни дронови системи край Днепър и Запорожие.

ИИ постепенно влиза в цикъла на вземане на решения за живота и смъртта.

И това става на фона на едно друго противоречие. Колкото по-сложни стават моделите, толкова по-малко хора реално разбират как функционират. Дори инженерите често не могат да обяснят защо системата е стигнала до конкретно решение. Наричат го „черна кутия“. Представете си подобна логика в банков сектор, армия или ядрена енергетика. Представете си автоматизирана система за ранно предупреждение, която сгреши интерпретацията на сигнал. Или медицински алгоритъм, който „оптимизира“ лечение според статистическа вероятност, а не според конкретния човек.

Това вече не е научна фантастика.

Тук трябва да се каже нещо неприятно и за самия капитализъм. Много хора си представят, че системата ще намери баланс, както го е правила през XIX и XX век. Само че индустриалната революция унищожаваше едни професии и създаваше други. ИИ може да направи нещо различно – да унищожи самата нужда от масов човешки труд в огромен брой сектори едновременно.

Това променя модела.

Американските икономисти Брет Фолк и Джери Цукалас описват механизма много точно. Всяка фирма автоматизира, за да намали разходите. Но когато всички автоматизират, пазарът остава без потребители. Получава се икономическо самоизяждане. Рационално поведение на ниво компания. Катастрофално на ниво система.

Тук вече започва паниката около „базовия доход“.

Политици, технократи и фондове все по-често говорят за универсален базов доход – схема, при която държавата плаща минимални средства на хора, останали извън икономиката. Само че това прилича повече на схема за социално успокояване, отколкото на решение. Човек без работа постепенно губи не само доход. Губи социална функция, дисциплина, навици, хоризонт. Вижда се в цели региони на САЩ след деиндустриализацията – ръст на зависимости, депресии, агресия, разпад на семейства.

ИИ може да ускори този процес в глобален мащаб.

Особено в Европа. Континентът вече е под натиск – демография, миграция, скъпа енергия, деиндустриализация, военни разходи. На този фон масова автоматизация може да произведе огромни социални напрежения. Не утре. Но много по-бързо, отколкото политиците признават.

Има и нещо друго.

Колкото повече обществото зависи от алгоритми, толкова по-уязвимо става. Един срив в облачна инфраструктура вече парализира банки, транспорт, комуникации и държавни услуги. Представете си координирана атака срещу AI инфраструктура. Или просто системна грешка. Тогава започват истинските проблеми – не защото роботите са „въстанали“, а защото цивилизацията е прехвърлила прекалено много функции към система, която не контролира напълно.

Това е новата зависимост.

Нефтът беше зависимостта на XX век. Данните и изчислителната мощ стават зависимостта на XXI. Неслучайно битката вече е за чипове, редкоземни елементи, дата центрове, електроенергия и подводни кабели. Тайван, ASML, NVIDIA, TSMC – това не са просто компании. Това са инфраструктурни възли на новата икономика.

Именно затова САЩ реагират толкова агресивно около технологичната война с Китай.

На този фон приказките за „приятелски ИИ“ звучат почти наивно. Историята показва друго. Всяка технология с достатъчно икономическо и военно значение неизбежно се превръща в инструмент за контрол. Първо финансов. После политически. После цивилизационен.

Изкуственият интелект няма да убие човека с лазер или роботизирана ръка. Това е детско обяснение. По-вероятно е да го направи бавно – чрез отслабване на мисленето, чрез икономическа ненужност, чрез социална деградация и чрез доброволно предаване на решенията на алгоритми.

Най-опасното е, че процесът изглежда удобен.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на Валентин Катасонов за Поглед.инфо.