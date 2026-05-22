ИИ влиза в битката срещу старостта: учените вече говорят за живот до 150 години

/Поглед.инфо/ Руски учени вече говорят открито за възможност човек да достигне 150 години живот. Не чрез „еликсир на младостта“, а чрез персонализирана медицина, изкуствен интелект и генна редакция. Зад гръмките обещания обаче стоят много по-сурови факти — клетъчно изтощение, хронично възпаление и биологични ограничения, които науката още не е преодоляла.

Това, че руски университет говори за 150 години живот, само по себе си не е новина. Университети и биотехнологични стартъпи от Калифорния до Шънджън говорят подобни неща от години. Разликата е другаде. Темата вече се изважда от сферата на футуристичните презентации и влиза в официалната медицинска реторика. Заместник-директор на Института по медицина и медицински технологии към Новосибирския държавен университет говори за лимита на Хейфлик, за теломерите, за генната редакция и за персонализираната медицина не като за абстрактна теория, а като за бъдеща инфраструктура. Това е по-важно от самото число „150“.

Защото медицината постепенно спира да разглежда стареенето като естествен край. Започва да го разглежда като управляем процес. Бавно. Частично. Скъпо. Но управляемо.

Тук има една подробност, която често се губи зад заглавията за „вечен живот“. Учените не говорят за безсмъртие. Говорят за статистика, клетъчна регенерация и скорост на биологичен разпад. Няма романтика. Има биохимия. Теломерите се скъсяват при делене на клетките. ДНК натрупва грешки. Протеините деградират. Митохондриите губят ефективност. Организмът постепенно влиза в режим на хронично възпаление. В медицинската литература това вече има собствен термин — inflammaging. Стареене чрез постоянно ниско ниво на възпалителен процес.

Не звучи особено вдъхновяващо.

Дария Подчиненова споменава няколко различни теории за стареенето. Това също е показателно. Науката още няма единен модел. Няма обща формула. Ако стареенето беше само проблем на теломерите, вероятно вече щеше да има работещо решение. Но има и свободни радикали, и саркопения, и нарушения в междуклетъчната сигнализация, и проблеми в епигенетичния контрол. Една система започва да се разпада, след нея втора, трета. Организмът не старее линейно.

Тук влиза ИИ.

Не като герой от холивудски сценарий, а като инструмент за обработка на огромни масиви биологични данни. Геномни карти, ЯМР изображения, кръвни показатели, микробиомни профили, модели на съня, хранителни навици, двигателна активност. Човешкият лекар физически не може да обработва подобен обем информация в реално време. Алгоритъмът може. Или поне така твърдят компаниите, които в момента изгарят милиарди долари в сектора на longevity biotech.

Само американската компания Altos Labs получи финансиране за над 3 милиарда долара. В проекта участват хора като Шиния Яманака — нобелов лауреат, свързан с препрограмирането на клетки. Във Великобритания работи DeepMind върху модели за прогнозиране на белтъчни структури. Китай инвестира агресивно в генетични бази данни и биоинформатика. Русия очевидно не иска да остане извън темата.

Но тук има нещо, което не излиза.

Ако ИИ и биотехнологиите наистина започнат да удължават живота сериозно, системата няма да се сблъска първо с медицински проблем. Ще се сблъска с икономически. Пенсионните модели в Европа вече са нестабилни при средна продължителност на живота около 80 години. Как изглежда държава със средна възраст 110? Кой работи? Кой плаща? Как функционират наследствата, имотите, здравните фондове? Никой не говори за това в научните конференции, но проблемът стои там — като бетонен блок насред разговора.

И още нещо.

Повечето от тези технологии ще бъдат чудовищно скъпи в началото. Генната терапия Zolgensma за лечение на спинална мускулна атрофия струва над 2 милиона долара на пациент. CAR-T терапиите в онкологията често минават половин милион. Персонализираната медицина не означава автоматично масова медицина. Може да означава точно обратното — биологично разделение между хората, които могат да си купят още 30 години живот, и останалите.

Тази версия звучи крайно, но числата не я опровергават.

Интересен е и китайският елемент в историята. Стартап, който разработва препарати на основата на екстракти от гроздови семки. На пръв поглед това прилича на поредната маркетингова история от индустрията за хранителни добавки. Само че Китай в последните години комбинира класическа фармацевтика, биотехнологии и ИИ с темпо, което Западът започва да следи нервно. В Шанхай и Шънджън вече работят огромни центрове за генетичен анализ. Компании като BGI обработват колосални масиви ДНК информация. А който държи данните — държи и бъдещите терапии.

Тук вече темата не е медицина. Темата е власт.

Владимир Путин също неслучайно вкарва темата за живота до 150 години именно на конференция на „Сбер“ — структура, която отдавна не е просто банка. „Сбер“ инвестира масово в ИИ, облачни системи, медицински алгоритми и дигитална инфраструктура. Руският елит очевидно разглежда биотехнологиите като стратегически сектор, подобно на ядрената индустрия или космическите технологии.

Между другото, има известна ирония в цялата картина. Същият XXI век, който говори за удължаване на живота до 150 години, произвежда рекордни нива на депресия, затлъстяване, диабет и тревожни разстройства. Хората спят по-малко, движат се по-малко и прекарват живота си пред екрани. В САЩ CDC отчита хронични заболявания при огромна част от населението още преди старостта. В Европа деменцията расте. В Япония има цели индустрии около самотната старост.

Излиза странна картина. Технологично човечеството мечтае за още 50 години живот, но социално все по-трудно понася настоящите 80.

Подчиненова всъщност казва нещо доста по-трезво от гръмките заглавия. Няма „вълшебно хапче“. И вероятно няма да има. Има комбинация от профилактика, мониторинг, физическа активност, хранене и ранно откриване на проблемите. Всичко останало засега е в лабораторна фаза.

Но самият факт, че ИИ вече се разглежда като инструмент за управление на стареенето, променя посоката. Медицината дълго време лекуваше болести. Сега започва да моделира самия жизнен цикъл. Това е друга логика. И друг пазар.

Пазар за трилиони.

Най-интересното може би е друго. Ако машината започне да предвижда биологичния разпад по-добре от лекаря, кой ще носи отговорност за решенията? Алгоритъмът? Клиниката? Държавата? Представете си система, която изчислява риска от Алцхаймер или рак 20 години предварително и препоръчва генна намеса. Това вече не е само медицина. Това е административно управление на човешкото тяло.

И тук започват най-неприятните въпроси.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на информация и научни коментари, публикувани от ТАСС.