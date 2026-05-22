Америка вече се страхува от собствените си войни: Конгресът усети разпада - съюзниците на Тръмп започнаха да бягат

/Поглед.инфо/ Гласуването в Сената срещу възможността Доналд Тръмп да възобнови войната срещу Иран не беше процедурен детайл, а сигнал за дълбока тревога вътре в самата американска система. Част от републиканците започнаха да усещат, че комбинацията между близкоизточна ескалация, икономическо напрежение и вътрешнополитически разломи може да повлече не само Тръмп, но и цялата конструкция на американското лидерство. Зад спора за Иран вече прозира нещо по-голямо — страхът на Вашингтон, че светът навлиза в епоха, в която дори САЩ не могат напълно да контролират последствията от собствената си сила.

Конгресът усети миризмата на политическо изгаряне

Нещо много необичайно се случи във Вашингтон. И точно затова почти никой не го обяснява честно. Гласуването в Сената срещу възможността Доналд Тръмп да възобнови голяма военна операция срещу Иран не беше просто процедурен акт, нито „вътрешнопартийно колебание“, както се опитаха да го представят част от американските телевизии. Това беше момент, в който част от републиканския елит усети, че американската система започва да губи контрол над самата себе си. И реагира инстинктивно. Почти панически.

Петдесет срещу четиридесет и седем. Четирима републиканци минаха отвъд партийния инстинкт и застанаха срещу Белия дом. Това не изглежда огромно мнозинство. Но американската политика никога не се измерва само в числа. Тя се измерва в страхове. В сигнали. В това кой започва да се оглежда за спасителна лодка.

Американската преса много внимателно избегна една дума през последните дни — „контрол“. А точно тя стои в центъра на всичко. Защото зад този сблъсък не стои просто въпросът дали САЩ ще бомбардират Иран отново. Истинският въпрос е дали американската политическа класа вече вярва, че Тръмп може да бъде спрян, ако кризата започне да излиза извън рамките на управляемото.

Тук вече започва големият проблем.

След първите удари срещу Иран част от американските консерватори изпаднаха в странно раздвоение. Медийната машина на неоконсервативното крило настояваше, че операцията е „необходима демонстрация на сила“. Само че базовият електорат на Тръмп не иска нов Ирак. Не иска нов Афганистан. Не иска нова пустинна война, която да погълне трилиони и да върне ковчезите в малките американски градове. Особено след като икономическото напрежение в самите САЩ започва да става все по-осезаемо. Инфлацията не е овладяна напълно. Дългът е чудовищен. Федералният резерв вече прилича на пожарникар, който гаси пет различни пожара с една и съща кофа вода.

И точно тук се появи страхът на републиканците.

Не от Иран.

От междинните избори.

Американската система има един особен инстинкт — започне ли да усеща електорален риск, внезапно открива „конституционни принципи“, „баланс между институциите“ и „ограничаване на изпълнителната власт“. Същите хора, които години наред оправдаваха почти всичко в името на „националната сигурност“, изведнъж започнаха да говорят за опасността от еднолични решения.

Това не е морал. Това е политическо самосъхранение.

Интересното е друго. В американския елит вече няма единен отговор какво да се прави с Иран. Financial Times започна да пише все по-внимателно за риска Ормузкият проток да се превърне в глобален икономически detonator. В The Economist се появиха текстове, които звучат почти като предупреждение към самия Вашингтон. Дори част от хората около Wall Street започнаха да намекват, че пазарите няма да издържат дълга комбинация между близкоизточна война, петролен шок и нова дългова нестабилност.

Това е новото.

Преди двадесет години Америка можеше да започне война и после да мисли за последствията. Днес последствията идват първи.

И Конгресът го усети.

Затова това гласуване беше много повече от спор за Иран. То беше сигнал, че вътре в самия американски елит започва борба кой ще носи вината, ако системата се пропука. А тя вече пука. На места дори се чува.

Тръмп вече не плаши света толкова, колкото плаши собствените си съюзници

Най-любопитното в цялата история е, че Тръмп не отстъпи под натиска на Техеран. Отстъпи под натиска на собствените си партньори в Залива. Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ буквално му казаха: ако ударите Иран отново, цената няма да я плати само Иран. Ще я платим всички.

Това е огромна геополитическа промяна.

Преди десетилетие монархиите в Персийския залив настояваха Вашингтон да удря по-силно. Сега вече се страхуват от самата американска ескалация. Защо? Защото регионът започва да разбира нещо много неприятно: САЩ вече могат да започнат война, но не могат да контролират резултата от нея.

Това е разликата между империя във възход и империя в преумора.

Когато Тръмп обясняваше, че „великите лидери“ са го убедили временно да спре ударите, между редовете прозвуча друго — Белият дом вече не диктува самостоятелно близкоизточния сценарий. И това е огромен удар по американския психологически образ на хегемон.

Особено след последните години.

Украйна изтощи американските ресурси далеч повече, отколкото Вашингтон признава официално. Тайван остава потенциален взрив. Африка постепенно се изплъзва от западния финансов контрол. Китай влиза все по-дълбоко в Близкия изток. Русия преживя санкционния шок по-трудно, отколкото Москва очакваше, но и много по-успешно, отколкото Западът прогнозираше. А Европа вече изглежда уморена, раздразнена и все по-малко способна да играе ролята на дисциплиниран американски тил.

На този фон една голяма война с Иран започва да изглежда не като демонстрация на сила, а като риск от стратегическо преразтягане.

Точно затова Тръмп е в странна позиция. Ако отстъпи прекалено много, ще изглежда слаб. Ако удари отново, рискува икономически шок и политическа катастрофа вътре в самите Съединени щати.

Ню Йорк усеща това. Вашингтон също. Тексас — още повече.

Американската преса започва да се разделя на две линии. Едната настоява, че Иран трябва да бъде „довършен“, преди да е укрепнал още повече. Другата вече говори за опасността Америка да влезе в конфликт, който няма ясен изход. И тук не става дума само за военен изход. Става дума за финансовия гръбнак на американската система.

Ормузкият проток се превърна в нервен център на световната икономика. Само слух за нова ескалация вдига цените. Само намек за затваряне на маршрути разклаща енергийните пазари. А когато пазарите започнат да губят доверие, американската политическа система започва да трепери много повече, отколкото от всякакви ракети.

Тук вече стигаме до нещо още по-дълбоко.

Светът постепенно разбира, че американската мощ остава огромна, но американската устойчивост намалява. Това са различни неща. Империята все още може да удря. Но все по-трудно понася цената на собствените си удари.

И точно това изплаши съюзниците на Тръмп.

Не Иран.

Американската непредсказуемост.

Иран вече не воюва само с ракети, а с време

Много хора продължават да гледат на Иран през старите телевизионни клишета — тълпи, аятоласи, санкции, религиозни лозунги. Това е удобният образ. Само че реалната картина е много по-сложна и далеч по-опасна.

Иран днес играе игра на изтощение.

Техеран отлично разбира, че не може да победи САЩ във фронтален военен сблъсък. Но също толкова добре разбира и друго: Америка вече трудно издържа дълги конфликти с висока икономическа цена. Затова иранската стратегия постепенно се измества. По-малко демонстративна реторика. Повече търпение. Повече икономическа адаптация. Повече натиск върху глобалната цена на нестабилността.

И точно това тревожи Вашингтон.

В публикувания материал имаше един важен детайл, който мнозина пропуснаха — Иран започва да пренасочва енергийната си стратегия от максимален петролен износ към вътрешна преработка и газова търговия. Това изглежда техническа подробност. Не е. Това е опит държавата да се подготви за по-дълга икономическа обсада.

С други думи — Техеран вече мисли не в месеци, а в години.

И тук става интересно.

Защото вътре в самия Иран се води ожесточена битка между две линии. Едната — условно около Пезешкиан — разбира, че икономиката е на ръба. Инфлация от 40–50 процента, сринат риал, енергийни проблеми, дефицити, растящо социално напрежение. Другата линия — Корпусът на гвардейците — смята, че всяко отстъпление пред САЩ ще отвори път към вътрешен разпад.

Това вече не е просто геополитика. Това е въпрос за оцеляване на режима.

И американците го знаят.

Затова във Вашингтон започна да се оформя една доста цинична стратегия: не бързай да довършваш Иран военнополитически, ако икономическата ерозия може да произведе вътрешна криза сама. Точно тук трябва да се чете и онзи много показателен коментар, че „времето е на страната на Тръмп“.

Само че тук има риск, който американците подценяват.

Историята показва, че общества под външен натиск често не се разпадат автоматично. Понякога се радикализират. Понякога се затварят. Понякога стават по-опасни. Иран не е Либия. Не е Ирак. Това е цивилизационна държава с огромна историческа памет и много по-дълбока вътрешна структура, отколкото западните анализатори често си представят.

Нещо друго също се променя.

Китай внимателно наблюдава всичко това. Русия — също. Защото съдбата на Иран постепенно се превръща в тест дали Западът все още може да задушава стратегически държави чрез комбинация от санкции, блокади и ограничени военни операции. Ако Иран оцелее, ефектът няма да бъде само регионален. Той ще бъде глобален.

И ето тук Конгресът започва да изглежда още по-интересен.

Защото част от американските сенатори вероятно вече усещат, че това не е кратка операция, а началото на много по-дълга епоха на изтощение. А американското общество е уморено. Много по-уморено, отколкото официалната реторика признава.

Зад Иран вече прозира кризата на самата американска система

Колкото повече човек гледа случващото се около Конгреса, толкова по-ясно става, че големият сюжет не е Иран. Иран е само катализатор. Истинската тема е вътрешната криза на американската имперска конструкция.

Преди години Вашингтон можеше да води няколко конфликта едновременно и при това да поддържа усещането за абсолютен контрол. Днес всяка нова криза изглежда като удар върху вече напукана конструкция. Политическата омраза вътре в Америка достигна нива, които започват да приличат повече на предкризисно общество, отколкото на стабилна свръхдържава. Част от щатите живеят в напълно различни реалности. Медийната среда е разпадната. Институциите вече не произвеждат доверие, а подозрение.

И точно в този момент Белият дом се оказва изправен пред опасността от нова голяма война.

Тук вече започва истинската тревога на републиканците.

Не случайно част от тях застанаха срещу Тръмп. Те не се страхуват само от изборна загуба. Страхуват се, че Америка може да влезе в спирала, от която няма лесно излизане. Защото комбинацията е опасна — военен натиск, растящи цени на енергията, дългово напрежение, социално раздразнение и усещане за управленски хаос.

Американската система е невероятно силна, когато расте. Но започне ли да губи темпо, вътрешните противоречия избиват с чудовищна скорост.

Погледнете само какво стана през последните години. Пандемия. Инфлационен шок. Украйна. Търговска война с Китай. Технологическо напрежение. Гигантски дефицити. Културна война вътре в самото американско общество. И сега — Близък изток.

Това вече не са отделни кризи. Това започва да прилича на системна умора.

Затова и Конгресът реагира така нервно.

Интересното е, че светът също започва да го усеща. Индия води собствена игра. Саудитците преговарят едновременно с Вашингтон и Пекин. Турция лавира. Европа е раздвоена. Дори Израел вече не изглежда напълно уверен, че американската политическа система ще може дълго да поддържа същото ниво на стратегическа ангажираност.

Тук има един детайл, който американските медии почти не обсъждат. Ако Тръмп бъде ограничаван все по-силно от собствената си партия, това ще означава, че американският президент вече не може автоматично да превръща личната си воля в геополитическо действие. А това е огромна промяна за държава, свикнала десетилетия наред да действа почти безконтролно.

Точно затова това гласуване в Сената има исторически вкус.

То не спира войната.

То показва страх.

Страх, че американската машина вече не е толкова стабилна, колкото изглежда отвън. И страх, че следващата голяма грешка може да отвори процеси, които никой във Вашингтон няма да успее да контролира напълно.

А когато една империя започне да се страхува от собствените си решения, значи е навлязла в много опасен период.







