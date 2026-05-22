Учени създадоха ново лекарство срещу рак на гърдата с по-ниска токсичност

/Поглед.инфо/ Международен екип учени разработи ново платиново съединение срещу рак на гърдата, което според първите тестове действа по-ефективно и с по-ниска токсичност от стандартната химиотерапия. Разработката вече се разглежда като потенциален пробив при агресивните форми на заболяването.

Онкологията от години прилича на скъп ремонт на течаща система. Всяко ново лекарство влиза на пазара с пресконференции, патенти и фондови очаквания, а после статистиката се връща към неприятните числа — рецидиви, резистентност, токсичност, вторични увреждания. При рака на гърдата картината е още по-тежка, защото говорим за едно от най-разпространените онкологични заболявания в света. Огромни бюджети. Десетки фармацевтични линии. Хиляди клинични протоколи. И въпреки това химиотерапията продължава да унищожава не само тумора, а и организма около него.

Точно тук влиза разработката на международния екип с участието на Южноуралския държавен университет. Без фанфари. Без приказки за „революция в медицината“. Самите учени са по-внимателни от журналистите около тях. Те говорят за нови платинови комплекси от тип платина(IV), а не за „чудо“. Разликата е огромна.

Старите платинови препарати — цисплатин, карбоплатин и производните им — са известни от десетилетия. Те действат агресивно върху ДНК на клетките и блокират деленето им. Проблемът е, че организмът не прави идеално разграничение между ракова и здрава клетка. Резултатът е добре известен: увреждане на бъбреци, черен дроб, нервна система, тежка имуносупресия, косопад, хронична умора. След определен момент туморът започва и да се адаптира. Лекарството остава скъпо, а ефектът пада.

Тук има нещо важно — и неудобно за част от фармацевтичната индустрия. От години учените търсят начин химиотерапията да стане „по-умна“, а не просто по-силна. Именно затова вниманието се прехвърля към платина(IV). Тези съединения са по-стабилни в кръвния поток и могат да се активират директно в туморната среда. На теория това означава по-малко странични поражения върху здравите тъкани.

На теория.

Практиката обикновено е по-жестока.

Новото съединение AV1 обаче е показало резултати, които вече трудно могат да бъдат подминати като лабораторна екзотика. Според публикуваните данни веществото потиска растежа на клетките на рак на гърдата два пъти по-ефективно от използвано търговско лекарство. Тук учените умишлено не влизат в шумна рекламна терминология. Но числото „два пъти“ в онкологията не е дреболия. Особено когато върви заедно с друг показател — ниска токсичност.

Това изглежда логично, но има един проблем. Огромен брой лекарства показват добри резултати върху клетъчни култури и лабораторни животни, след което се провалят при хората. Организмът не е стерилна среда от епруветка. Имунната система, хормоналният фон, метаболизмът, генетичните мутации — всичко започва да работи срещу лабораторната чистота на експеримента.

Въпреки това данните от тестовете върху плъхове са достатъчно интересни. AV1 не само потиска растежа на тумора и метастазите, но и възстановява митохондриалната функция. Това е сериозен детайл. Митохондриите не са просто „енергийни станции“ от учебниците по биология. При раковите заболявания именно метаболитният хаос вътре в клетката често определя агресивността на процеса. Ако едно съединение успява да атакува тумора и едновременно да стабилизира клетъчната енергетика, това вече променя разговора.

Особено при тройно негативния рак на гърдата.

Това е една от най-тежките форми на заболяването. Без рецептори за естроген, без рецептори за прогестерон, без HER2-маркер. Което означава нещо много просто: стандартните таргетни терапии често не работят. Лекарите се връщат към грубата химиотерапия. А грубата химиотерапия означава токсичност.

Тук AV1 започва да изглежда опасно перспективен.

Учените описват структурата му почти инженерно — тетраедрични катиони, октаедрични аниони, плътна кристална опаковка. Сух език. Но именно в тази „скучна“ химия се крие вероятната причина за ниската токсичност. Стабилността на молекулата позволява веществото да остане относително инертно до момента, в който достигне туморната клетка. После настъпва активиране.

И тук влиза другият важен детайл — топоизомераза I.

Това не е термин за телевизионно интервю. Това е ензим, без който раковата клетка не може нормално да копира своята ДНК и да се дели. Ако блокираш топоизомеразата, клетката влиза в катастрофален цикъл. Натрупват се грешки. Стартира програмирана клетъчна смърт. Не взривяване. Не „изгаряне“. Биохимичен срив.

Ученият Юрица Новак от Института „Руджер Бошкович“ обяснява и още нещо — огромна част от съвременната фармакология вече минава през компютърно моделиране. Това също променя индустрията. Преди синтезираш стотици молекули и чакаш какво ще стане. Днес алгоритмите предварително отсяват неподходящите кандидати. Намаляват разходите. Съкращават времето. Но и тук има ирония — колкото повече моделиране влиза в медицината, толкова повече реалните биологични системи започват да се държат непредсказуемо.

Човешкото тяло не е Excel таблица.

Особено при онкологията.

Тук има още един пласт, който рядко се коментира. Разработката идва не от една държава, а от международен екип — Русия, Хърватия, Индия, Саудитска Арабия. В период, в който научните връзки между Запада и Русия са под политически натиск, подобни проекти показват, че реалната наука продължава да търси обходни маршрути. Не защото учените са аполитични. А защото ракът не се интересува от санкционни режими.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Международната научна кооперация все пак се свива. Финансирането намалява. Достъпът до оборудване става по-труден. Част от публикациите се забавят. И въпреки това именно в такива условия понякога се появяват най-неочакваните решения. Съветската онкология също е правила подобни пробиви под ограничения и дефицити.

Друг е въпросът какво следва оттук нататък.

Пътят от лабораторията до аптеката е дълъг и скъп. Токсикологични изследвания. Фаза I. Фаза II. Фаза III. Одобрения. Регулатори. Финансиране. Патентни спорове. Производствени линии. Само клиничните изпитвания могат да продължат години. Част от веществата отпадат не защото не действат, а защото са икономически неудобни.

Това почти никога не се казва директно.

А трябва.

Онкологичният пазар е един от най-богатите сегменти във фармацевтиката. Говорим за стотици милиарди долари годишно. При подобни суми всяко ново лекарство влиза не само в медицинска, но и в корпоративна война. Патенти, лицензи, достъп до пазари, регулаторни бариери. Някои терапии се забавят с години. Други се изтласкват от по-комерсиални продукти.

Има и още един неудобен въпрос. Ако AV1 наистина е по-малко токсичен, как това ще промени самата логика на лечението? Днес огромна част от пациентите прекъсват терапия не защото туморът расте, а защото организмът отказва да понесе лечението. Бъбречна недостатъчност. Кардиотоксичност. Невропатии. Ако новото поколение платинови комплекси успее да намали този удар върху тялото, онкологията ще получи не просто нов медикамент, а нов терапевтичен модел.

Но има нещо, което не излиза.

Защо толкова години науката се движеше толкова бавно към по-безопасни платинови съединения? Част от отговора е чисто технологичен — синтезът е сложен, стабилността е проблем, молекулите често се разпадат. Другата част обаче е свързана с инерцията на самата медицинска система. Големите клинични протоколи трудно се променят. Лекарите работят с доказани схеми. Регулаторите предпочитат познатото. А пациентите междувременно понасят страничните ефекти.

Тук текстът не може да завърши с оптимистична проповед. Няма такава гаранция.

AV1 все още не е лекарство в аптеката. Все още не е минало през мащабни човешки изпитвания. Все още не е ясно как ще реагират различните типове тумори, каква ще бъде дългосрочната токсичност и дали няма да се появят нови форми на резистентност. Онкологията е пълна с обещаващи молекули, които изчезват тихо след няколко години.

И въпреки това тук има реален научен сигнал, а не медиен балон. Причината е проста — за първи път отдавна учените не говорят само за унищожаване на тумора, а за ограничаване на системната вреда върху организма. Това е различна философия на лечението. По-бавна. По-сложна. И вероятно по-скъпа.

Но ракът на гърдата отдавна показа, че евтини решения няма.

Бележка: Текстът е творческа и аналитична обработка на информация от РИА Новости и международни научни публикации, подготвена за Поглед.инфо.

