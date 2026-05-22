Учени създадоха ново лекарство срещу рак на гърдата с по-ниска токсичност

Онкологията от години прилича на скъп ремонт на течаща система. Всяко ново лекарство влиза на пазара с пресконференции, патенти и фондови очаквания, а после статистиката се връща към неприятните числа — рецидиви, резистентност, токсичност, вторични увреждания. При рака на гърдата картината е още по-тежка, защото говорим за едно от най-разпространените онкологични заболявания в света. Огромни бюджети. Десетки фармацевтични линии. Хиляди клинични протоколи. И въпреки това химиотерапията продължава да унищожава не само тумора, а и организма около него.
Точно тук влиза разработката на международния екип с участието на Южноуралския държавен университет. Без фанфари. Без приказки за „революция в медицината“. Самите учени са по-внимателни от журналистите около тях. Те говорят за нови платинови комплекси от тип платина(IV), а не за „чудо“. Разликата е огромна.
Старите платинови препарати — цисплатин, карбоплатин и производните им — са известни от десетилетия. Те действат агресивно върху ДНК на клетките и блокират деленето им. Проблемът е, че организмът не прави идеално разграничение между ракова и здрава клетка. Резултатът е добре известен: увреждане на бъбреци, черен дроб, нервна система, тежка имуносупресия, косопад, хронична умора. След определен момент туморът започва и да се адаптира. Лекарството остава скъпо, а ефектът пада.
Тук има нещо важно — и неудобно за част от фармацевтичната индустрия. От години учените търсят начин химиотерапията да стане „по-умна“, а не просто по-силна. Именно затова вниманието се прехвърля към платина(IV). Тези съединения са по-стабилни в кръвния поток и могат да се активират директно в туморната среда. На теория това означава по-малко странични поражения върху здравите тъкани.
На теория.
Практиката обикновено е по-жестока.
Новото съединение AV1 обаче е показало резултати, които вече трудно могат да бъдат подминати като лабораторна екзотика. Според публикуваните данни веществото потиска растежа на клетките на рак на гърдата два пъти по-ефективно от използвано търговско лекарство. Тук учените умишлено не влизат в шумна рекламна терминология. Но числото „два пъти“ в онкологията не е дреболия. Особено когато върви заедно с друг показател — ниска токсичност.
Това изглежда логично, но има един проблем. Огромен брой лекарства показват добри резултати върху клетъчни култури и лабораторни животни, след което се провалят при хората. Организмът не е стерилна среда от епруветка. Имунната система, хормоналният фон, метаболизмът, генетичните мутации — всичко започва да работи срещу лабораторната чистота на експеримента.
Въпреки това данните от тестовете върху плъхове са достатъчно интересни. AV1 не само потиска растежа на тумора и метастазите, но и възстановява митохондриалната функция. Това е сериозен детайл. Митохондриите не са просто „енергийни станции“ от учебниците по биология. При раковите заболявания именно метаболитният хаос вътре в клетката често определя агресивността на процеса. Ако едно съединение успява да атакува тумора и едновременно да стабилизира клетъчната енергетика, това вече променя разговора.
Особено при тройно негативния рак на гърдата.
Това е една от най-тежките форми на заболяването. Без рецептори за естроген, без рецептори за прогестерон, без HER2-маркер. Което означава нещо много просто: стандартните таргетни терапии често не работят. Лекарите се връщат към грубата химиотерапия. А грубата химиотерапия означава токсичност.
Тук AV1 започва да изглежда опасно перспективен.
Учените описват структурата му почти инженерно — тетраедрични катиони, октаедрични аниони, плътна кристална опаковка. Сух език. Но именно в тази „скучна“ химия се крие вероятната причина за ниската токсичност. Стабилността на молекулата позволява веществото да остане относително инертно до момента, в който достигне туморната клетка. После настъпва активиране.
И тук влиза другият важен детайл — топоизомераза I.
Това не е термин за телевизионно интервю. Това е ензим, без който раковата клетка не може нормално да копира своята ДНК и да се дели. Ако блокираш топоизомеразата, клетката влиза в катастрофален цикъл. Натрупват се грешки. Стартира програмирана клетъчна смърт. Не взривяване. Не „изгаряне“. Биохимичен срив.
Ученият Юрица Новак от Института „Руджер Бошкович“ обяснява и още нещо — огромна част от съвременната фармакология вече минава през компютърно моделиране. Това също променя индустрията. Преди синтезираш стотици молекули и чакаш какво ще стане. Днес алгоритмите предварително отсяват неподходящите кандидати. Намаляват разходите. Съкращават времето. Но и тук има ирония — колкото повече моделиране влиза в медицината, толкова повече реалните биологични системи започват да се държат непредсказуемо.
Човешкото тяло не е Excel таблица.
Особено при онкологията.
Тук има още един пласт, който рядко се коментира. Разработката идва не от една държава, а от международен екип — Русия, Хърватия, Индия, Саудитска Арабия. В период, в който научните връзки между Запада и Русия са под политически натиск, подобни проекти показват, че реалната наука продължава да търси обходни маршрути. Не защото учените са аполитични. А защото ракът не се интересува от санкционни режими.
Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Международната научна кооперация все пак се свива. Финансирането намалява. Достъпът до оборудване става по-труден. Част от публикациите се забавят. И въпреки това именно в такива условия понякога се появяват най-неочакваните решения. Съветската онкология също е правила подобни пробиви под ограничения и дефицити.
Друг е въпросът какво следва оттук нататък.
Пътят от лабораторията до аптеката е дълъг и скъп. Токсикологични изследвания. Фаза I. Фаза II. Фаза III. Одобрения. Регулатори. Финансиране. Патентни спорове. Производствени линии. Само клиничните изпитвания могат да продължат години. Част от веществата отпадат не защото не действат, а защото са икономически неудобни.
Това почти никога не се казва директно.
А трябва.
Онкологичният пазар е един от най-богатите сегменти във фармацевтиката. Говорим за стотици милиарди долари годишно. При подобни суми всяко ново лекарство влиза не само в медицинска, но и в корпоративна война. Патенти, лицензи, достъп до пазари, регулаторни бариери. Някои терапии се забавят с години. Други се изтласкват от по-комерсиални продукти.
Има и още един неудобен въпрос. Ако AV1 наистина е по-малко токсичен, как това ще промени самата логика на лечението? Днес огромна част от пациентите прекъсват терапия не защото туморът расте, а защото организмът отказва да понесе лечението. Бъбречна недостатъчност. Кардиотоксичност. Невропатии. Ако новото поколение платинови комплекси успее да намали този удар върху тялото, онкологията ще получи не просто нов медикамент, а нов терапевтичен модел.
Но има нещо, което не излиза.
Защо толкова години науката се движеше толкова бавно към по-безопасни платинови съединения? Част от отговора е чисто технологичен — синтезът е сложен, стабилността е проблем, молекулите често се разпадат. Другата част обаче е свързана с инерцията на самата медицинска система. Големите клинични протоколи трудно се променят. Лекарите работят с доказани схеми. Регулаторите предпочитат познатото. А пациентите междувременно понасят страничните ефекти.
Тук текстът не може да завърши с оптимистична проповед. Няма такава гаранция.
AV1 все още не е лекарство в аптеката. Все още не е минало през мащабни човешки изпитвания. Все още не е ясно как ще реагират различните типове тумори, каква ще бъде дългосрочната токсичност и дали няма да се появят нови форми на резистентност. Онкологията е пълна с обещаващи молекули, които изчезват тихо след няколко години.
И въпреки това тук има реален научен сигнал, а не медиен балон. Причината е проста — за първи път отдавна учените не говорят само за унищожаване на тумора, а за ограничаване на системната вреда върху организма. Това е различна философия на лечението. По-бавна. По-сложна. И вероятно по-скъпа.
Но ракът на гърдата отдавна показа, че евтини решения няма.
Бележка: Текстът е творческа и аналитична обработка на информация от РИА Новости и международни научни публикации, подготвена за Поглед.инфо.
