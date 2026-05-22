Китай отбелязва Деня на влюбените с ръст на браковете след нови реформи

/Поглед.инфо/ 20 май се отбелязва като китайски Ден на влюбените, тъй като произношението на числото „520“ на китайски наподобява фразата „Обичам те“.

По този повод властите отчитат значителен ръст на брачните регистрации след въвеждането на нови реформи в системата. През 2025 г. в Китай са регистрирани 6,76 милиона брака, което е увеличение с над 650 000 спрямо предходната година. Сред основните причини е облекчаването на процедурите за регистрация между различни региони. В пекинския район „Сичън“, например, броят на регистрациите е нараснал с близо 25%, като една трета от младоженците са жители на други региони.

В страната са създадени и стотици нови паркови и открити пространства за граждански церемонии, с цел да се подобри услугата и атмосферата за младите семейства.