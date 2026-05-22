Китайската брегова охрана е конфискувала 11,5 тона наркотици от началото на 2025 г.

Китайската брегова охрана съобщи, че от началото на 2025 г. е разбила седем големи случая на морски наркотрафик и е конфискувала общо 11,5 тона наркотици, свързани с чуждестранни канали за доставка. През същия период са разкрити и над 150 случая на нелегална миграция.