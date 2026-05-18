CNN: Пентагонът подготвя цели за удари срещу Иран след блокадата на Ормуз

Вашингтон вече не говори за „сдържане", а за конкретни цели. Според CNN Пентагонът е изготвил списък с удари по иранска енергийна и инфраструктурна мрежа. Ормузкият проток удря американската икономика по-бързо, отколкото санкциите удрят Иран.

Във Вашингтон започнаха да говорят по различен начин. Това се усеща не по официалните изявления, а по избора на цели. Когато американската армия започне да разглежда енергийна инфраструктура, пристанища, терминали и транспортни възли, това означава, че дипломатическият период е към края си. CNN публикува информацията внимателно — без шум, без истерика, без телевизионна патетика. Но именно такива публикации обикновено подготвят политическото пространство за решение, което вече е обсъждано зад затворени врати.

Пентагонът не изготвя подобни списъци за упражнение.

Тук има и нещо друго. Целите, които се обсъждат, не са свързани пряко с ядрената програма на Иран. Не става дума само за Натанз, Фордо или Исфахан. CNN говори за енергийни обекти и инфраструктурни елементи. Това вече прилича повече на операция за икономическо задушаване, отколкото на класически „ограничен удар“. Разликата е огромна. Удар по ядрен център има политическа символика. Удар по нефтени терминали, електропреносни възли, тръбопроводи и пристанища означава дълга кампания по разпадане на държавния капацитет.

Американците добре знаят какво правят. Иранската икономика не е просто износ на петрол. Тя е свързана с конкретни точки — остров Харг, терминалите в Бандар Абас, пристанищните комплекси край Чабахар, компресорните станции по южните маршрути. Там минава не само иранският експорт. Там минава нервната система на целия Персийски залив. Достатъчно е няколко обекта да излязат от строя и цената на барел може да скочи с десетки долари за часове. Това изглежда логично като инструмент за натиск, но има един проблем — същият удар ще удари и американската икономика.

Тук вече започва истинската паника във Вашингтон.

Блокадата на Ормузкия проток се превърна в по-голям проблем от самите преговори. Американската администрация вероятно е очаквала, че Иран ще реагира символично — няколко заплахи, няколко учения на Корпуса на стражите на Ислямската революция, някакви демонстративни маневри с катери. Вместо това Техеран започна реално ограничаване на трафика. Не тотално, не официално, но достатъчно, за да се качат застраховките, да се разместят графиците и да се появят първите страхове сред азиатските вносители.

Китайците реагираха мълчаливо. Това винаги е лош знак.

Пекин не обича публичните емоции по подобни теми. Но когато китайските държавни компании започнат да пренасочват доставки, когато се активират резервните маршрути през Пакистан и Централна Азия, значи ситуацията се разглежда като реален риск. А Китай е най-големият купувач на ирански петрол. Вашингтон разбира много добре, че всяка ескалация около Ормуз автоматично удря китайската индустрия. И тук започва сложната част — дали американците наистина искат подобен ефект точно сега?

Числата не изглеждат убедителни.

През Ормуз минават приблизително 20% от световните доставки на петрол и значителна част от LNG трафика към Азия. Това не е само въпрос на цена на бензина. Това е въпрос на инфлация, транспортни вериги, производство на торове, корабни фрахтове, дори цени на храните. Особено в Европа. Германската индустрия и без това работи под напрежение след скъпия газ, а нов енергиен шок може окончателно да довърши няколко сектора. Американците вероятно разчитат Саудитска Арабия и ОАЕ да компенсират част от дефицита. Но и тук има проблем — почти целият този износ също минава през Ормуз.

Получава се затворен кръг.

Затова срещата във Вирджиния е по-интересна, отколкото изглежда. Там не присъстват случайни хора. Джей Ди Ванс, Джон Ратклиф, Стив Уиткоф — това е комбинация между политически контрол, разузнавателна оценка и преговорен канал. Особено Уиткоф. Неговото присъствие подсказва, че паралелно с военните варианти вероятно продължават и неформални контакти. Американците често действат така — преговори и подготовка за удари вървят едновременно. Понякога дори едни и същи хора участват и в двете операции.

Тръмп изглежда раздразнен.

Това също е важно. Той не обича дълги конфликти с растящи цени на петрола. Проблемът е чисто вътрешнополитически. В САЩ горивата са елемент от изборната психология. Американският избирател може да не следи Бандар Абас или Натанз, но следи цената на колонката. И когато тя тръгне нагоре, рейтингите започват да падат. Особено след няколко години инфлационен натиск. Тук има нещо, което не излиза в официалната версия — ако Белият дом наистина се страхува от Ормуз, защо продължава натиска, който тласка Иран към по-твърда позиция?

Вероятно защото вече не става дума само за Иран.

САЩ се опитват да покажат, че могат да затварят цели икономически системи. Това е моделът след Украйна — санкции, блокади, финансов натиск, логистични удари. Само че Иран не е Русия и не е Ирак. Иран има друга география. Планинска държава, разпръсната инфраструктура, силна ракетна програма и мрежа от съюзници в региона. Хутите вече показаха какво означава евтина асиметрична война срещу корабоплаването. Няколко дрона и ракети качиха глобалните транспортни разходи с милиарди.

Пентагонът знае това отлично.

Затова вероятно разглежда ограничени и прецизни удари — командни центрове, радарни възли, енергийни обекти, комуникационна инфраструктура. Американската армия обича да говори за „degradation capability“ — постепенно разрушаване на функционалността. Не окупация. Не мащабна война. А серия от удари, които да направят противника скъп за самия себе си.

Иракският опит обаче стои като предупреждение.

Вашингтон винаги влиза в подобни операции с обещания за бърз контрол. После започват непредвидените ефекти — милиции, саботажи, удари по танкери, удари по бази, атаки срещу инфраструктура на съюзници. В Близкия изток почти никога няма „локален конфликт“. Всичко се свързва — Ливан, Сирия, Йемен, Ирак, Червено море. Един удар по Иран автоматично активира цяла мрежа.

Израел също следи внимателно.

Там има собствен натиск за по-твърда линия срещу Техеран. Но дори израелските военни анализатори знаят, че директна американска операция може да отвори фронтове, които никой няма да контролира напълно. „Железен купол“ не решава проблема с дълга регионална ескалация. А и американските бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и Ирак са лесно идентифицируеми цели.

Това вече не е 1991 година.

Тогава САЩ имаха почти абсолютна технологична доминация и сравнително стабилен глобален икономически фон. Сега ситуацията е различна — дългова криза, вътрешно политическо разделение, напрежение с Китай, проблеми по веригите на доставки. В такава среда дори ограничена военна операция може да произведе финансов ефект, който да излезе извън контрол.

Пазарите вече реагират нервно.

Застрахователните компании следят всяко движение около Ормуз. Танкерните оператори също. Ако започне реален военен обмен, част от компаниите просто ще спрат трафика. Никой не иска да загуби кораб за 150 милиона долара заради геополитическа демонстрация. Особено след като в Червено море вече имаше серия инциденти.

И тук идва най-странният въпрос.

Ако Вашингтон наистина иска сделка, защо едновременно подготвя инфраструктурни удари? Тази версия звучи добре за вътрешна публика — натиск, сила, решителност. Но в Техеран подобни сигнали се четат по друг начин. Там ги възприемат като подготовка за смяна на режима. А когато иранската система започне да вярва в това, тя става много по-опасна.

Особено Корпусът на стражите.

Тази структура не мисли като класическа армия. Тя мисли мрежово — пристанища, търговия, прокси групи, контрабандни маршрути, дронове, финансови канали. Удар по енергийна инфраструктура може да бъде посрещнат с удари по световната логистика. Не непременно директно. Достатъчно е няколко критични точки да станат нестабилни.

Баб ел-Мандеб. Ормуз. Източното Средиземноморие.

Това са тесните места на световната икономика. И точно там конфликтът започва да става опасен не заради ракетите, а заради цената на транспорта, горивата и застраховките. В такива моменти войната престава да бъде регионална тема. Тя влиза във фабриките, пристанищата и супермаркетите.

Европа изглежда почти парализирана.

Брюксел няма реален инструмент за влияние върху тази криза. Франция и Германия могат да призовават за деескалация, но не могат да променят американската стратегия. В същото време европейската икономика ще понесе значителна част от последствията. Това е старият проблем на ЕС — политическите решения се вземат другаде, а индустриалната цена се плаща вътре в Европа.

Русия наблюдава спокойно.

За Москва високите цени на енергията са финансов плюс. Освен това всяка нова криза в Близкия изток разсейва американските ресурси. Но и тук има противоречие. Русия не иска пълна дестабилизация на региона, защото това може да удари и азиатските пазари, от които самата тя зависи все повече.

Никой не контролира напълно тази ситуация.

Именно това прави сегашния момент по-опасен от официалните изявления. Когато CNN започне да публикува информации за подготвени списъци с цели, обикновено това означава, че вътре в системата вече има спор не дали да се използва сила, а колко далеч да се стигне.

А подобни спорове рядко остават само на хартия.

Бележка: Текстът е авторска аналитична обработка на информация от РИА Новости, CNN и публични данни за енергийната и военната инфраструктура в Близкия изток, подготвена за Поглед.инфо.