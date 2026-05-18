Войната с Иран срина пазара на торове: САЩ и Европа вървят към реколтна криза и скок на цените

Войната срещу Иран удари не само петрола, а самата хранителна система на Запада. След затварянето на Ормузкия проток цените на торовете и горивата скочиха рязко, американските фермери започнаха да се отказват от торене, а ООН вече предупреждава за риск от глад за десетки милиони души.

Американската администрация влезе във войната срещу Иран с телевизионна увереност и логистика на мирно време. Това започва да се вижда не в Пентагона, а в Айова, Канзас, Луизиана и Небраска. Там войната вече се измерва не с ракети „Томахоук“, а с цена на уреята, недостиг на диамониев фосфат и фермери, които пресмятат колко акра да оставят без торене. Няма патетика. Просто сметката не излиза.

Ормузкият проток не е абстрактна геополитическа точка. През него минават около една пета от световните доставки на петрол, огромна част от LNG трафика и ключови химически компоненти за световното земеделие. Когато Иран блокира трафика след американско-израелските удари, първо скочиха застраховките на танкерите. После фрахтът. После природният газ. След това — азотните торове. А без азот няма интензивно земеделие. Това е цялата история.

Американците се оказаха неподготвени по една проста причина — във Вашингтон очевидно са вярвали, че Иран ще бъде притиснат за седмици. В подобен сценарий никой не трупа огромни резерви от торове. Европейците поне направиха частични запаси още след кризата от 2022 г., когато цените на газа разрушиха половината химическа индустрия на Германия. САЩ не го направиха.

Резултатът вече е официален. Според Американската федерация на фермерските бюра близо 70% от фермерите не могат да си позволят необходимите количества торове за сезона. Това не е статистическа аномалия. Това е срив на аграрната логистика. Особено в южните щати, където почти осем от десет фермери признават, че няма да наторят нормално посевите си.

И тук започва неприятната част за Белия дом.

В американската политика инфлацията на храните е по-опасна от военните загуби. Избирателят може да не знае къде е Ормузкият проток, но знае колко струва месото и колко плаща за хляб. Именно затова подобни кризи винаги удрят управляващите. Особено когато идват преди избори.

Цените на уреята са се повишили с 47% само за няколко месеца. Комбинираните разходи за дизел и торове скачат с 20-40%. Диамониевият фосфат — критичен за царевица, ориз и пшеница — практически удвоява цената си от края на 2025 г. Средният разход за торене на акър в САЩ вече минава 200 долара. За фермер, работещ с кредит и нисък марж, това означава едно — намаляване на площите или отказ от пълно торене.

По американските аграрни форуми вече се обсъждат схеми за „минимално оцеляване на реколтата“. Не максимален добив. Оцеляване.

Тук има нещо, което не излиза в официалния оптимизъм на Вашингтон. Ако кризата е временна, защо фермерските организации вече предупреждават за най-слабата реколта от пшеница от 1919 година? Това не се говори случайно. Американските фермери не обичат паниката. Те обикновено омаловажават проблемите до последно.

Китай междувременно направи ход, който в Пекин сигурно определят като „техническа стабилизация на вътрешния пазар“. На практика това е ограничаване на износа на торове. Първо фосфатите. После азотно-калиевите смеси. След това и сярната киселина. Формално — защита на китайските земеделци. Реално — удар по световния пазар.

Иронията е неприятна за Тръмп. След години търговска война със самия Китай, Вашингтон може да се окаже принуден да моли Пекин за допълнителни доставки на торове. Не на микрочипове. На торове. Това е деградация на стратегическото планиране.

Европа изглежда по-спокойна, но само на повърхността. Брюксел твърди, че този сезон е „до голяма степен покрит“. Да, защото европейските фермери закупиха част от продукцията предварително. Само че следващият цикъл вече започва. Поръчките за есенните култури вървят при цени, които правят част от производството нерентабилно.

Германската химическа индустрия отдавна работи на ръба. BASF още след газовата криза започна да прехвърля производства извън Европа. Азотните торове зависят от газа. Скъп газ означава скъпи торове. Няма магия. В Германия цената на уреята вече доближава 550 евро за тон. Преди кризата беше около 370.

Някои европейски фермери вече минават към култури с по-ниска нужда от азот. Това звучи разумно, но означава по-нисък добив. По-малко зърно. По-малко фураж. После по-скъпо месо. После нов скок на хранителната инфлация.

Брюксел вероятно ще опита познатия номер — субсидии, компенсации, временни фондове. Само че бюджетите са изтощени. Германия влиза в рецесионна зона. Франция има дефицитен проблем. Италия е затисната от дълг. А фермерските протести не са изчезнали. Те просто чакат следващата искра.

Ирландия е още по-интересен случай. Почти няма собствено производство на торове, а пасищното ѝ животновъдство зависи от постоянни азотни добавки. Ирландските фермери обичайно купуват торове постепенно през сезона. Тази година подписват договори на цени, които приличат на енергийния пазар от 2022 г.

Швеция вече отчита директни загуби от стотици милиони евро в аграрния сектор. И това е страна с относително стабилна инфраструктура. Представете си как изглежда ситуацията в по-слабите икономики от Източна Европа.

Тук започва глобалният проблем.

Бразилия — една от ключовите аграрни сили на света — е заплашена от недостиг на милиони тонове фосфати преди сеитбата на соя. А соята не е просто храна. Тя е фураж, масло, биогориво, глобална търговия. Верижната реакция е очевидна.

Етиопия е още по-тежък пример. Държава, зависима от доставки през Джибути и Персийския залив. Ако логистиката там се срути, въпросът вече не е в цените, а в буквалното оцеляване на населението.

ООН предупреди за риск 45 милиона души да се окажат в остър недостиг на храна. Това число звучи огромно, но подобни процеси работят точно така — бавно и административно. Няма апокалипсис по телевизията. Има скъпи торове, по-малко добиви, фалити, намален износ, спекула и след две години — гладни региони.

Алваро Ларио от Международния фонд за развитие на селското стопанство направи интересно сравнение с украинската криза. Според него тогава шокът е бил внезапен, а сега идва по-бавно. Това вероятно е вярно. Но има и разлика — тогава пазарите очакваха нормализация. Сега никой не знае колко дълго ще остане нестабилен Персийският залив.

А това е сърцето на проблема.

Вашингтон подцени колко дълбоко са свързани войната, химическата индустрия и храната. В американските стратегически центрове години наред се говореше за чипове, Тайван, AI, редкоземни метали, но почти никой не обсъждаше какво става, ако се прекъсне веригата на торовете.

Без торове модерното земеделие се свива драматично. Това е математически факт. Добивите не падат с 5%. При някои култури спадът може да стане двуцифрен. Особено при индустриално производство на царевица и пшеница.

Има и още нещо.

Американските фермери вече са финансово изтощени от години високи лихви, скъпо гориво и нестабилни пазари. Почти цялата система работи чрез кредити, застраховки и бъдещи продажби. Когато разходите за торене скочат рязко, банките започват да затягат условията. Това убива по-малките стопанства първи.

В Средния Запад фермерите все по-често говорят за консолидация — красив термин за изчезване на малките производители и поглъщането им от агрохолдингите. Точно това се случва при всяка голяма криза.

Тръмп вероятно ще опита да прехвърли вината върху Иран, Китай или „глобалните пазари“. Но проблемът е по-дълбок. Американската външна политика все по-често създава икономически удари вътре в самите Съединени щати. Санкциите срещу Русия вдигнаха цените на енергията. Конфликтът с Китай удари индустриалните вериги. Сега войната с Иран удря храната.

Това изглежда логично като геополитическа демонстрация на сила, но има един проблем — американският избирател не яде геополитика.

Впрочем, дори терминът „победа“ започва да звучи странно. Ако Ормузкият проток остане нестабилен, ако цените на торовете останат високи, ако хранителната инфлация удари американските домакинства през следващите две години, как точно ще изглежда тази победа? По телевизията може би ще има знамена. В супермаркета — не.

Европа също влиза в опасна зона. Там политическите елити вече са загубили огромна част от доверието на фермерите. Холандия, Германия, Франция, Полша — навсякъде аграрният сектор гледа на Брюксел като на бюрократична машина, която иска едновременно „зелена трансформация“, евтина храна и скъпа енергия. Това не работи.

И точно в този момент идва нова криза с торовете.

Някои европейски държави вероятно ще започнат скрито да ограничават износа или да субсидират националните пазари. Което означава още по-раздробен ЕС. Това вече се случи при газа. После при електроенергията. После при зърното от Украйна.

Никой не признава официално, но хранителната сигурност отново става въпрос на национален интерес, а не на „единен пазар“.

Тук е и големият парадокс на цялата история. Западът влезе в конфронтация с Иран уж в името на стабилността и сигурността. В резултат получава по-скъпи горива, по-скъпи торове, риск от недостиг на храни и социално напрежение сред собствените си фермери.

Има нещо почти иронично в това, че най-голямата щета от войната може да не бъде военна, а аграрна.

Особено ако следващата година се окаже сушава.

Тогава всички тези „временни проблеми“ ще започнат да изглеждат съвсем различно.

Бележка: Този текст е творческа и допълнена редакционна обработка по материали на Владимир Прохватилов и Поглед.инфо.