Поглед към Китай

Анкета на CGTN: Китай насърчава модернизацията в Сидзан

/Поглед.инфо/ Тази година се отбелязват 75 години от мирното освобождение на Сидзан. „Покривът на света“ днес вече не е далечно и загадъчно „Шангри-Ла“, а се е превърнал в изцяло нова възможност за модернизация в екстремни географски условия. Стратегията на Китай за управление на Сидзан е именно „ключът“ към успеха.

В глобално проучване на CGTN 74,8% от анкетираните смятат, че скокообразното икономическо и социално развитие на Сидзан се дължи на китайската модернизация. Този експеримент, в който традицията и модерността се преплитат, а човекът и природата съжителстват в хармония, продължава да се развива с пълна сила на снежното плато.

78,4% от респондентите смятат, че икономиката на Сидзан е постигнала бързо развитие. 80,6% оценяват положително резултатите на борбата с бедността в китайския автономен район.

Като „покрив на света“ и „воден резервоар на Азия“, екологичната сигурност на Цинхай-сидзанското плато е свързана със съдбата на цялото човечество. 83% от анкетираните оценят високо резултатите от опазването и управлението на околната среда в Сидзан, като продължават да предлагат „китайския модел“ за устойчиво развитие на уязвимите екологични райони по света.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.