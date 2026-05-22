/Поглед.инфо/ Тази година се отбелязват 75 години от мирното освобождение на Сидзан. „Покривът на света“ днес вече не е далечно и загадъчно „Шангри-Ла“, а се е превърнал в изцяло нова възможност за модернизация в екстремни географски условия. Стратегията на Китай за управление на Сидзан е именно „ключът“ към успеха.

В глобално проучване на CGTN 74,8% от анкетираните смятат, че скокообразното икономическо и социално развитие на Сидзан се дължи на китайската модернизация. Този експеримент, в който традицията и модерността се преплитат, а човекът и природата съжителстват в хармония, продължава да се развива с пълна сила на снежното плато.

78,4% от респондентите смятат, че икономиката на Сидзан е постигнала бързо развитие. 80,6% оценяват положително резултатите на борбата с бедността в китайския автономен район.

Като „покрив на света“ и „воден резервоар на Азия“, екологичната сигурност на Цинхай-сидзанското плато е свързана със съдбата на цялото човечество. 83% от анкетираните оценят високо резултатите от опазването и управлението на околната среда в Сидзан, като продължават да предлагат „китайския модел“ за устойчиво развитие на уязвимите екологични райони по света.