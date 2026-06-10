Русия удря логистиката: мостовете към Одеса и северният фронт се превръщат в решаващия фактор

Логистиката решава войната: защо мостовете станаха по-важни от фронта
Докато общественото внимание следи ежедневните съобщения за настъпления и удари, реалната борба постепенно се измества към транспортната инфраструктура. Атаките срещу мостовете в Одеска област, натискът върху маршрута Харков-Суми и опитите за прекъсване на доставките могат да окажат по-дълбоко влияние от много фронтови операции. Зад гръмките съобщения за нови оръжия и ядрени предупреждения стои далеч по-конкретен въпрос – кой ще контролира движението на техника, гориво, боеприпаси и резерви през следващите месеци. Натискът върху региона тепърва може да се засилва.