Русия удря логистиката: мостовете към Одеса и северният фронт се превръщат в решаващия фактор

/Поглед.инфо/ Докато вниманието е приковано към фронтовите линии, все повече признаци сочат, че основният сблъсък се пренася към логистичната инфраструктура. Ударите по мостовете в Одеска област, боевете край магистралата Харков-Суми и нарастващият натиск върху транспортните артерии поставят под въпрос устойчивостта на украинските доставки. Паралелно Москва и Минск демонстрират все по-тясна военна координация, а темата за тактическото ядрено възпиране отново се връща в публичното пространство. Зад шумните заглавия обаче стои много по-прозаичен въпрос – кой контролира пътищата, релсите и мостовете на войната.

ЛИНК В КОМЕНТАРИТЕ!Логистиката решава войната: защо мостовете станаха по-важни от фронтаДокато общественото внимание следи ежедневните съобщения за настъпления и удари, реалната борба постепенно се измества към транспортната инфраструктура. Атаките срещу мостовете в Одеска област, натискът върху маршрута Харков-Суми и опитите за прекъсване на доставките могат да окажат по-дълбоко влияние от много фронтови операции. Зад гръмките съобщения за нови оръжия и ядрени предупреждения стои далеч по-конкретен въпрос – кой ще контролира движението на техника, гориво, боеприпаси и резерви през следващите месеци. Натискът върху региона тепърва може да се засилва.