/Поглед.инфо/ Британски журналист неволно потвърди това, което Лондон официално отрича от години — самолетите на RAF над Черно море не са „наблюдатели“, а част от разузнавателната инфраструктура на войната. Покрай разказа за опасното сближаване със Су-27 излезе и друга версия: руска ракета е била изстреляна по британски самолет още през 2022 г., а случаят е бил потулен.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Проблемът с подобни истории не е в самото прехващане. Такива маневри над Черно море има десетки още от времето на СССР. Американски RC-135, британски Rivet Joint, френски Atlantique, италиански дронове, руски Су-27, МиГ-31, Су-30СМ — това е почти постоянен въздушен трафик по периферията на Крим още от 2014 г. След началото на СВО картината просто се промени количествено. Полетите станаха по-чести, по-нагли и много по-близо до руските позиции.

Тук обаче има нещо друго.

Журналистът Джером Старки каза повече, отколкото вероятно е трябвало. И точно това прави историята интересна. Британската преса се опита да превърне случая в познатия сюжет за „опасната руска авиация“, но самият Старки извади другата страна на историята — че разузнавателните полети на RAF фактически участват в украинската война. Не формално. Реално.

Rivet Joint не е цивилен самолет с камери. Това е летящ възел за радиоелектронно разузнаване. Машината прихваща комуникации, фиксира работа на радари, следи честоти на ПВО, събира параметри на руските системи за управление и предава информацията в реално време. На борда има оборудване за SIGINT и ELINT — сигнали и електронно разузнаване. Такива самолети работят в координация със спътници, дронове Global Hawk и системите AWACS на НАТО.

После тези данни отиват някъде.

И точно тук британският журналист изпусна фразата за „ценната информация за украинците“. Това не е журналистическа метафора. Това е оперативна схема. Когато украински дрон удари радар в Краснодарския край или ракета Storm Shadow премине през определен коридор, някой предварително е анализирал къде има прозорец в руската ПВО, как се движат самолетите, кога работят радиолокационните станции и кога мълчат. Така работи съвременната война.

Никой в НАТО вече особено не крие това.

Преди две години британците все още използваха формулировки от типа „мониторинг на ситуацията“ и „наблюдение на източния фланг“. Днес дори не си правят труда. Само че тук възниква друг въпрос — ако една държава предоставя целеуказване и оперативна информация за удари срещу руска територия, къде свършва разузнаването и къде започва прякото участие?

Москва отдавна намеква за това. Особено след ударите по Крим.

Русия разглежда полуострова като своя територия. НАТО формално не признава това. Оттук нататък двете страни живеят в различни юридически реалности. За Лондон самолетът събира „информация за сигурността“. За Москва той участва в подготовката на атаки срещу руски военни обекти. В такава ситуация дистанцията между прехващане и реален удар става опасно малка.

И тук Старки вкара темата за 2022 г.

Тази история не е нова. Още през септември 2022 г. британският министър на отбраната Бен Уолъс призна, че руски Су-27 е „освободил ракета“ близо до британски RC-135 над Черно море. Тогава Лондон обясни случая като „техническа неизправност“. Руснаците дадоха сходно обяснение — проблем с комуникацията и неправилна интерпретация на ситуацията. Историята беше затворена бързо. Твърде бързо.

Сега Старки практически потвърди, че в британските военни среди този инцидент се разглежда по друг начин. Не като случайност, а като реална атака, която просто не е довела до попадение.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако британците действително са смятали, че руски самолет умишлено е изстрелял ракета по техен разузнавателен самолет, защо реакцията беше толкова мека? Защо нямаше извънредно заседание на НАТО? Защо не последва ескалация? Отговорът вероятно е неприятен и за двете страни — защото никой не е искал да извади на светло какво точно е правил британският самолет в района.

Тези полети не минават по туристически маршрути.

Rivet Joint обикновено излита от базата Уодингтън. След това преминава през въздушното пространство на Румъния или над международни води в Черно море. Работи под прикритието на международното право, защото формално не нарушава руското въздушно пространство. Само че модерното радиоелектронно разузнаване не се нуждае от навлизане. Съвременните системи прихващат сигнали на огромни разстояния. Особено когато става дума за Крим, Краснодарския край и южното направление.

Руснаците прекрасно знаят това.

И затова реагират нервно.

Особено след 2023 г., когато започнаха масираните удари с морски дронове и западни ракети по Севастопол, Белбек, Джанкой и корабите на Черноморския флот. В Москва се утвърди мнението, че без западно разузнаване Украйна няма технически капацитет да провежда подобни операции с такава точност. Това изглежда логично, но има един проблем — нито една западна държава официално не признава пряко участие в избора на цели.

Всички използват междинни формулировки.

„Обмен на информация.“

„Подкрепа.“

„Координация.“

„Съдействие.“

Тези думи имат значение. Особено в международното право. Защото прякото участие би означавало нещо съвсем различно — включително легитимиране на ответни действия.

Затова Лондон внимателно балансира.

Праща самолети. Изпраща инструктори. Предава ракети Storm Shadow. Но формално не воюва.

Само че самите британски журналисти вече започват да рушат тази конструкция. Старки буквално каза по телевизията, че британските полети предоставят информация, ценна за удари по руски цели. Това е изречение, което преди две години британското военно министерство никога не би позволило да остане без реакция.

Сега остана.

Вероятно защото линията постепенно се измества. В Лондон вече има друга атмосфера. Там все по-често говорят за „дълга конфронтация“ с Русия. Увеличават разходите за отбрана. Разширяват военното присъствие в Източна Европа. RAF участва в почти постоянни мисии около руските граници — Балтика, Арктика, Черно море.

Има и вътрешнополитически момент.

Британската армия има проблеми с числеността, техниката и финансирането. Но разузнавателният компонент остава силен. Именно там Лондон се опитва да запази глобалното си влияние. След Brexit британците още по-агресивно търсят роля извън рамките на ЕС — чрез НАТО, AUKUS и специалните отношения със САЩ.

Черно море се превърна в една от сцените на тази политика.

Само че географията не работи в полза на британците. Това не е Атлантикът. Руснаците оперират буквално от собствените си бази — Бельбек, Саки, Кримск, Приморско-Ахтарск. Изтребителите им се вдигат за минути. Системите С-400 покриват огромна част от региона. Радиоелектронната борба е постоянна. В подобна среда едно погрешно движение или грешна оценка могат да доведат до катастрофа.

Шест метра между самолети не е „рутинен контакт“.

Това е дистанция, при която пилотите вече виждат лицата си.

Има и друг момент, който британските медии пропускат. Подобни опасни сближавания не се правят само за сплашване. Те са и форма на контраразузнаване. Руският пилот проверява реакцията на екипажа, поведението на самолета, работата на системите, маневреността. В електронната война всяка секунда е информация.

Точно затова подобни операции често се записват.

Не за TikTok.

За анализ.

Черно море постепенно се превръща в зона, където НАТО и Русия вече не играят класическата игра на Студената война. Тогава поне имаше по-ясни правила. Днес правилата се променят в движение. Дронове удрят нефтени терминали. Сателити насочват ракети. Частни компании обработват данни за бойното поле. Военни самолети летят без включени транспондери. После всички твърдят, че „не са страна по конфликта“.

Тази формула започва да се разпада.

Особено когато журналисти започнат да говорят прекалено много в ефир.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по медийни публикации и публични изявления, адаптирана за Поглед.инфо.