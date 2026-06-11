/Поглед.инфо/ Данните от последните дни очертават ускоряване на руските настъпателни действия в няколко направления едновременно – Суми, Харков, Купянск, Лиман и Запорожие. Според руски военни източници украинското командване е принудено да прехвърля резерви между отделните участъци на фронта, докато руската армия разширява зоните си на контрол и оказва натиск върху комуникациите и логистичните маршрути. Част от твърденията не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че все повече резерви се насочват към северния сектор, показва къде вероятно ще се решават следващите етапи от кампанията.

Докато политическите декларации продължават да рисуват картини за бъдещи победи и стратегически пробиви, картината на терена изглежда значително по-различна. Последните съобщения от северната част на фронта показват концентрация на бойни действия в районите около Суми и Шостка, където според руски военни източници се развива настъпление по няколко оси едновременно. Подобни твърдения трябва да бъдат разглеждани внимателно, тъй като условията на войната правят независимата проверка изключително трудна. Въпреки това има нещо по-важно от отделните километри или населени места. През последните седмици вниманието постепенно се измества от Донбас към северния сектор, а подобно преместване на фокуса никога не е случайно.

Военната логика е проста. Ако дадена армия успее да принуди противника да държи големи сили на няколко направления едновременно, тя започва да печели не толкова територия, колкото време и оперативна инициатива. Именно това изглежда се случва в момента. Според публикуваните данни боеве се водят в районите на Бачевск, Писаревка, Нова Сич и Велика Рибица. На пръв поглед това са малки населени места, които трудно биха привлекли вниманието на човек извън военните среди. Но картата показва друго. Те се намират по направления, които постепенно приближават бойните действия към важни транспортни възли и комуникационни коридори.

През цялата война се наблюдава една закономерност. Големите градове често се оказват следствие, а не причина за настъпленията. Първо се прекъсват пътища, железопътни линии и логистични маршрути. След това гарнизоните започват да изпитват недостиг на доставки. Едва тогава идва въпросът за самия град. По тази причина вниманието към районите около Суми изглежда напълно логично. Там става дума не просто за поредното населено място, а за система от връзки, по които се движат техника, боеприпаси, резерви и гориво.

Още по-интересно е твърдението, че украинското командване е принудено да използва стратегически резерви. Това е формулировка, която звучи впечатляващо, но изисква внимателен прочит. Във всяка армия стратегическият резерв представлява последната застраховка срещу внезапно влошаване на обстановката. Ако подобни сили действително се въвеждат в бой, това може да означава няколко различни неща едновременно. Първо, че текущите формирования не успяват да удържат натиска със собствени ресурси. Второ, че командването оценява риска като достатъчно сериозен. И трето, че резервът се използва не за настъпление, а за стабилизиране на фронта.

Тук обаче възниква въпросът, който липсва в повечето военни сводки. Колко големи са тези резерви в действителност? Никой не дава убедителен отговор. В публичното пространство се появяват различни оценки, но почти всички те са основани на предположения. Това означава, че зад гръмките формулировки може да стои както мащабно прехвърляне на сили, така и далеч по-ограничена операция.

Сходна картина се наблюдава и в Харковско направление. Руски източници съобщават за настъпление към Лосевка, Вилча и Белия Колодез. На пръв поглед става дума за локални успехи. Но ако се погледне по-широко, се вижда стремеж към създаване на натиск върху цялата система от украински отбранителни позиции в този сектор. Именно тук логистиката отново излиза на преден план. Нито една армия не воюва само с хора. Войната се движи от камиони, цистерни, складове, ремонтни бази и транспортни маршрути. Когато те започнат да работят под постоянен натиск, дори добре укрепените позиции постепенно губят устойчивост.

Сериозно внимание заслужава и ситуацията около Купянск. Според цитираните оценки украинските сили изпитват все по-големи затруднения при снабдяването на части на левия бряг на Оскол. Тези твърдения също не могат да бъдат независимо потвърдени, но те съвпадат с една по-широка тенденция. През последните месеци руската армия систематично атакува транспортната инфраструктура и прелезите, вместо да се концентрира единствено върху фронтални щурмове.

Това е по-бавен подход. Не носи зрелищни заглавия. Не води до внезапни сривове на фронта. Но постепенно поставя противника в ситуация, при която всяко ново подразделение трябва да изминава все по-дълъг и по-опасен маршрут до линията на бойните действия. Оттам идват и постоянните разговори за дроновете. Все повече наблюдатели обръщат внимание, че безпилотните системи вече играят ролята, която някога имаха щурмовата авиация и далекобойната артилерия.

Особено показателно е споменаването на Сумската гора като бъдещ обект на настъпление. На пръв поглед подобно твърдение изглежда странно. Но в условията на масово използване на дронове растителността се превръща във важен военен фактор. Гъстата зеленина осигурява прикритие, затруднява наблюдението и намалява ефективността на някои видове разузнаване. Ето защо сезонният фактор започва да придобива значение, което преди няколко години би изглеждало необичайно.

На юг ситуацията също остава напрегната. Районите около Орехов и Запорожие продължават да бъдат едни от най-силно укрепените участъци на фронта. Именно там през 2023 година беше концентрирана значителна част от украинската контраофанзива. Оттогава отбранителните съоръжения се разширяват непрекъснато. Поради тази причина всяко настъпление в този сектор неизбежно е свързано с високи загуби и бавни темпове.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните съобщения. Ако една страна действително напредва едновременно край Суми, Купянск, Лиман, Харков и Запорожие, тя трябва да разполага с огромни ресурси за поддръжка на тези операции. Гориво, артилерийски боеприпаси, ремонтни мощности, резервни части, медицинска евакуация и транспорт. Това е мащабна система, която работи денонощно. Именно затова истинският въпрос не е колко села са превзети през последната седмица, а дали съществува достатъчен ресурс за поддържане на подобен темп през следващите месеци.

Същото важи и за украинската страна. Ако действително се наблюдава прехвърляне на резерви към северното направление, това означава отслабване на други участъци. Войната рядко позволява лукса да бъдеш силен навсякъде едновременно. Всеки батальон, изпратен към Суми, не може да бъде използван край Покровск, Запорожие или Купянск. Тази проста аритметика често определя изхода на кампаниите много повече от отделните тактически успехи.

Засега остава рано да се говори за решаващ пробив. Подобни прогнози се появяват почти всяка седмица от началото на конфликта и обикновено не издържат проверката на времето. Това, което може да се каже с по-голяма увереност, е друго. Северният сектор постепенно се превръща в център на военната динамика. Там се концентрират ресурси, резерви и внимание. Там се правят опити за прекъсване на комуникации и създаване на нови оперативни проблеми за противника. А когато една армия започне да воюва предимно за логистиката на врага, това обикновено означава, че се подготвя за по-дълга и по-изтощителна фаза на конфликта.