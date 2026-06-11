/Поглед.инфо/ Докато в Съвета за сигурност на ООН западни държави настояват за прекратяване на огъня и нови условия за уреждане на конфликта, на терена се съобщава за руски напредък в районите на Купянск и Константиновка. Паралелно с това продължават ударите по транспортна и военна инфраструктура далеч зад фронтовата линия. Разминаването между дипломатическите декларации и реалната военна динамика става все по-очевидно, а въпросът вече не е дали войната ще продължи, а как изглежда следващият ѝ етап.

Войната все по-трудно се побира в дипломатическите формулировки, които звучат от Ню Йорк, Брюксел или Вашингтон. Докато представители на западните държави продължават да настояват за прекратяване на огъня, събитията на терена се развиват по собствена логика. Тази логика няма много общо с декларациите. Тя се измерва в контролирани пътища, разрушени мостове, изчерпани резерви, складове за боеприпаси и способността на една армия да поддържа настъпление в продължение на месеци.

Последното заседание на Съвета за сигурност на ООН показа колко дълбоко е разминаването между политическите позиции на различните страни. Руският представител Василий Небензя повтори позицията на Москва, че преговорите са затруднени не само от липсата на доверие, но и от съществуващите украински нормативни ограничения за директен диалог с руското ръководство. От своя страна представители на Великобритания, Франция и други европейски държави настояха за незабавно прекратяване на огъня и за политическа рамка, която да създаде условия за бъдещо уреждане на конфликта.

Проблемът е, че фронтът не чака дипломатите.

През последните седмици вниманието постепенно се измести към източната част на Харковска област и към направлението Константиновка – Славянск – Краматорск. Именно там се намира последната голяма система от укрепени райони, изграждана от украинската армия още от 2014 година. Това не са отделни градове. Това е свързана отбранителна зона с промишлена инфраструктура, подземни комуникации, железопътни възли и множество логистични маршрути.

Според различни военни източници, включително украински анализатори, в района на Купянск се наблюдава постепенно разширяване на зоните, в които руски подразделения действат по-свободно. Независимо потвърждение на всички фронтови твърдения традиционно липсва, но дори украинските военни наблюдатели все по-често признават усложняването на ситуацията около града.

Купянск не е просто населено място. Това е железопътен възел, който дълго време играеше важна роля в снабдяването на украинските сили по северното направление. Загубата или частичната загуба на контрол над подобна инфраструктура води до верижни последици. Войната не се води само от пехота. Войната се движи по релси, по складови бази, по мостове и по колони с гориво.

Точно затова толкова внимание се отделя на логистиката.

Ударите по моста в Затока в Одеска област отново поставиха на дневен ред въпроса за устойчивостта на украинските транспортни коридори. Мостът е едно от съоръженията, които свързват Одеска област с югозападното направление към румънската граница. През различни периоди на войната той нееднократно е бил атакуван именно защото представлява важна транспортна артерия.

Тук обаче има детайл, който често се губи в информационния шум.

Нито един мост сам по себе си не решава изхода на войната. Истинският въпрос е дали поредица от удари по различни транспортни възли започва да създава системен ефект. Когато един маршрут бъде прекъснат, товарите се пренасочват. Когато бъдат прекъснати пет маршрута, започват закъснения. Когато бъдат засегнати десет маршрута, вече се появява недостиг на време, техника и ресурси.

Подобна логика стои и зад съобщенията за удари по пътища, складове и енергийна инфраструктура.

В същото време на политическо равнище се развива друга история. В европейските столици все по-често се говори за необходимост от дългосрочна система за сигурност на Украйна, включително различни варианти за военно присъствие на западни държави след евентуално спиране на бойните действия. Москва отхвърля подобни идеи, разглеждайки ги като потенциално разширяване на военното присъствие на НАТО непосредствено до руските граници.

Това означава, че дори хипотетично прекратяване на огъня не би решило автоматично основните противоречия.

Съществува и американският фактор. В САЩ продължава дебатът за бъдещото финансиране на украинските нужди, за военната помощ и за режима на санкции срещу Русия. Част от законодателните инициативи, обсъждани във Вашингтон, предвиждат продължаване на подкрепата за Киев и в следващите години. Това показва, че независимо от предизборната реторика и политическите спорове вътре в САЩ, институционалната инерция остава силна.

От руска гледна точка това се възприема като доказателство, че Западът не се готви за бързо политическо уреждане. От западна гледна точка аргументът е обратен – че именно продължаващият военен натиск на Русия налага поддържането на украинските отбранителни способности.

Така се формира затворен кръг.

Една страна вижда доказателство за агресивни намерения в действията на противника и реагира с още по-голяма мобилизация на ресурси. Другата страна интерпретира тази реакция като потвърждение на собствените си опасения и също увеличава усилията си. Именно поради тази причина дипломатическите процеси изглеждат все по-отдалечени от реалните процеси на бойното поле.

Любопитно е и поведението на Китай. Пекин продължава внимателно да избягва пряко обвързване с една от страните. Китайската дипломация традиционно говори за необходимост от преговори и политическо решение, без да влиза в детайлите на военните спорове. Това дразни част от руските коментатори, които очакват по-ясна подкрепа от стратегически партньор. Но от гледна точка на Китай ситуацията изглежда различно.

Пекин има икономически интереси както в отношенията с Русия, така и в отношенията с Европа. Освен това китайското ръководство наблюдава конфликта и като лаборатория за бъдещи геополитически сценарии. За китайската стратегия най-важно остава избягването на директна конфронтация със Запада в момент, когато собствената икономика преминава през сложен период на преструктуриране.

Това обяснява защо китайските позиции често изглеждат прекалено предпазливи за едни и прекалено благосклонни за други.

Междувременно фронтовата карта продължава да се променя. Ако информацията за разширяване на руския контрол около Купянск и натиска към Константиновка се потвърждава и през следващите седмици, тогава ще се появят нови въпроси относно устойчивостта на украинската отбрана по цялата линия Славянск – Краматорск.

Това не означава автоматичен срив. Подобни прогнози многократно са се оказвали преждевременни и през предходните години. Но означава, че украинското командване вероятно ще бъде принудено да избира къде да концентрира резервите си. А във войната изборът на място за резервите често е по-важен от броя на самите резерви.

Докато в ООН се водят спорове за формулировки, на фронта продължава състезанието между производство, логистика и човешки ресурс. Заводите работят. Влаковете се движат. Дроновете се усъвършенстват. Складовете се пълнят и изпразват. Именно там, далеч от дипломатическите трибуни, се формира реалният баланс на силите.

И колкото повече войната навлиза в своята индустриална фаза, толкова по-малко значение имат шумните декларации и толкова повече значение имат тоновете гориво, броят на влаковите композиции, ремонтните бази и способността на всяка страна да поддържа темпо, което противникът не може да издържи достатъчно дълго.