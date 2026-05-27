Александър Вучич допусна оттегляне, докато Сърбия ускорява курса си към ЕС и НАТО

/Поглед.инфо/ Александър Вучич заяви, че може да подаде оставка, а сръбската власт вече говори за ускорено присъединяване към ЕС, военни контакти с НАТО и нов енергиен курс. Според сръбски и чуждестранни източници Белград постепенно се отказва от модела на политически баланс между Москва и Брюксел.

Изказването на Александър Вучич в Пекин не изглежда като емоционален жест. По-скоро прилича на внимателно подготвен сигнал към няколко столици едновременно — Брюксел, Москва, Вашингтон и вътрешнополитическите му противници в Белград. Сръбският президент каза, че „може скоро да подаде оставка“, а след това очерта и процедурата: парламентарни избори, след това президентски. Формално това може да бъде представено като тактически натиск върху опозицията. Само че има детайли, които не излизат.

Първо — моментът. Изявлението беше направено в Китай, а не в Белград. Второ — непосредствено след това сръбската власт започна да говори по-открито за „пълноправно членство“ в Европейския съюз. Трето — почти едновременно с това Сърбия проведе първите си реални съвместни военни учения с НАТО на собствена територия. И не става дума за символична церемония с няколко офицери и знамена, а за учения в рамките на програмата „Партньорство за мир“, включващи сръбски, италиански, румънски и турски подразделения.

Това е по-важно от десетки официални декларации.

Белград отлично разбира географията си. Сърбия няма морски излаз. Около нея са държави от НАТО или държави, които работят пряко с НАТО. Финансовата зависимост от ЕС е структурна, а не политическа прищявка. Над 60% от сръбската търговия е свързана с европейския пазар. Банковият сектор е доминиран от западен капитал. Инфраструктурните проекти — магистрали, железопътни линии, енергийни връзки — минават през европейски фондове, европейски банки и европейски регулации. Москва може да даде газова отстъпка. Не може да замени целия икономически модел на страната.

Тук обаче има друго. Вучич години наред продаваше на сръбското общество идеята, че е възможно „седене на два стола“. Руски газ, китайски инвестиции, европейски фондове, американски контакти, военно сътрудничество с НАТО и едновременно разговори за славянско братство. Тази схема работеше известно време, защото Европа беше по-мека, а САЩ имаха други приоритети. След 2022 г. ситуацията се промени. Брюксел започна постепенно да превръща външнополитическата лоялност в условие за икономическо оцеляване.

Неофициално — това е новата европейска доктрина.

В текста се твърди, че Сърбия пет години не е отворила нито една нова глава в преговорите с ЕС заради отношенията си с Русия. Тази версия звучи логично. Има и бюрократични доказателства. Европейската комисия все по-често обвързва преговорните глави с „хармонизация на външната политика“. На административен език това означава санкции, оръжейни доставки, дипломатически позиции и постепенно отказване от специални отношения с Москва.

Тук много руски анализатори правят една системна грешка. Те разглеждат Сърбия като морален длъжник на Русия заради 90-те години, Косово и историческите връзки. Само че държавите не работят така. Особено малките държави. Белград гледа картата и бюджетния дефицит, а не руските телевизионни студиа. Това звучи грубо, но е така.

Има и още един неудобен детайл. Москва реално не успя да защити нито една проруска балканска конструкция през последните двадесет години. Черна гора влезе в НАТО. Северна Македония — също. Босна и Херцеговина е под постоянен външен натиск. Косово функционира като отделен политически субект независимо от международноправните формулировки. Сърбия остана последната територия, в която Русия все още имаше символично политическо влияние. Символично — защото икономическите лостове постепенно отслабваха.

Това не започна вчера.

Още през 2023–2024 г. западни дипломатически структури започнаха да работят по ускорено пренасочване на сръбския военно-промишлен сектор. Официално Белград твърдеше, че не доставя оръжие на Украйна. След това започнаха публикации за посредници, трети държави и компоненти. После се появиха и руски обвинения. Накрая Вучич обеща проверки. После темата изчезна. Парите останаха.

Тук има една много балканска особеност. Сръбският политически елит често говори емоционално за Русия, но работи прагматично със Запада. Това не е лицемерие в класическия смисъл. По-скоро е модел за оцеляване. Проблемът е, че този модел вече не устройва Брюксел.

И точно тук започва най-интересната част.

Вучич вероятно разбира, че следващият етап няма да бъде „неутралитет“, а дисциплиниране. Разликата е огромна. Неутралитетът позволява маневри. Дисциплинирането означава подчиняване на общата линия — включително по Русия, Китай, енергетика и отбранителна политика. Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич вече практически говори на този език. На форума GLOBSEC в Прага тя заяви, че Сърбия не влиза в ЕС, за да „създава проблеми“, а за да направи Европа по-силна политически и стратегически.

Това не е случайна фраза.

„Стратегически по-силна Европа“ през 2026 г. означава военна мобилизация, ускорено превъоръжаване, енергийно отделяне от Русия и синхронизация с линията на НАТО. Всичко останало са декоративни формулировки за пресконференции.

Сърбия го разбира. Затова и посещението на Вучич в Азербайджан не изглежда протоколно. Ако Брюксел окончателно затвори европейския енергиен пазар за руски ресурси, Белград ще трябва спешно да търси алтернативи. Азербайджан, LNG терминали в Гърция, интерконектори през България, нови договори за газов транзит — това вече не е теория. Това е оперативна подготовка.

Русия губи позиции не защото сърбите внезапно са станали „антируски“. По-скоро защото ЕС започна да превръща зависимостта в механизъм за политическо управление. И защото Москва няма ресурс да компенсира това на Балканите.

Тук някой ще каже: а Китай?

Да, Китай има огромни инвестиции в Сърбия — мини, инфраструктура, металургия, логистика, камери за наблюдение, телекомуникации. Вучич дори публикува текст в „South China Morning Post“, в който практически защити Пекин пред Европа. Само че и там има ограничение. Китай не е готов да влиза в директен конфликт с ЕС заради Сърбия. Особено сега, когато Пекин опитва да стабилизира отношенията си с европейските икономики.

Така че китайският фактор може да забави процеса. Не и да го спре.

Между другото, Вучич вероятно отлично разбира и нещо друго — личната цена на прехода. Ако именно той подпише окончателното стратегическо дистанциране от Русия, голяма част от сръбското общество ще го възприеме като човек, капитулирал под външен натиск. Това може да унищожи политическото му наследство вътре в страната. Може би затова се подготвя друга схема: Вучич се оттегля, идва нов екип, а най-непопулярните решения се обясняват с „европейската необходимост“.

Политическият амортисьор.

Тази версия звучи доста правдоподобно, защото в сръбската система вече има подготвени фигури. Ана Бърнабич е само един пример. Биографията ѝ е показателна — образование в САЩ и Великобритания, работа с международни структури, управленски профил, приемлив за Брюксел. В европейските институции подобни хора се разглеждат като „предвидими“. Това е ключовата дума.

Не харизматични. Не патриотични. Предвидими.

И тук се появява по-големият въпрос — какво означава всичко това за Русия? Отговорът не е приятен за Москва. Ако процесът продължи, Русия практически ще остане без реални политически партньори в Европа. Унгария е под натиск. Словакия е нестабилна. Сърбия постепенно променя курса си. Дори държави с традиционно по-мека реторика към Москва вече се адаптират към общата линия на ЕС.

Това не означава автоматично руска изолация. Но означава нещо друго — че руското влияние в Европа все повече ще зависи не от исторически симпатии, а от чиста сила: военна, енергийна, финансова и технологична. А точно тук има проблеми.

Защото руската стратегия на Балканите години наред беше реактивна. Москва разчиташе на културна близост, православие, историческа памет и антизападни настроения. Само че ЕС работеше с кредити, регулации, транспортни коридори, митнически режими и банкови системи. В дълъг хоризонт второто се оказа по-устойчиво.

Това изглежда цинично. Но инфраструктурата почти винаги побеждава емоцията.

Има и нещо друго, което рядко се казва открито. Част от сръбския елит вероятно смята, че Русия вече не може да предложи печеливш модел за развитие. Дори хора, които не харесват Брюксел, започват да гледат на ЕС като на единствената работеща икономическа среда за Сърбия. Да, проблемна. Да, бюрократична. Да, често унизителна за по-малките държави. Но реална.

Руският модел за момента не изглежда убедителен за балканските администрации.

Това е може би най-тежката част от цялата история.

В текста има и една интересна фраза — че „идва времето на сервилните политици“. Тя вероятно е преувеличена, но съдържа важен елемент. Европейската система действително предпочита управляеми лидери пред балкански „виртуози“, които играят на няколко фронта. Вучич дълго беше точно такъв виртуоз. Говореше с Москва, снимаше се с китайци, преговаряше с Брюксел, изпращаше сигнали към Вашингтон и едновременно удържаше вътрешния национализъм под контрол.

Подобни фигури вече стават неудобни.

Особено в период на конфронтация.

И все пак има един проблем с тезата за „неизбежността“. Балканите рядко се движат по права линия. В Сърбия съществува реална обществена съпротива срещу откъсването от Русия. Косово остава отворена рана. НАТО продължава да се възприема негативно от голяма част от населението заради бомбардировките през 1999 г. Икономическите трудности в ЕС също отслабват привлекателността на европейския проект.

Така че преходът може да се окаже по-бавен и по-конфликтен, отколкото изглежда сега.

Но посоката — поне според сегашните сигнали — наистина изглежда очертана.

И това вероятно е най-неприятното за Москва. Не защото губи формален съюзник. Русия никога не е имала истински военно-политически съюз със Сърбия. А защото губи последната голяма европейска територия, в която все още можеше да поддържа илюзията за алтернативно влияние извън собствените си граници.

След това картата става много по-тясна.

Бележка: Текстът представлява аналитична и публицистична обработка по материали от руски и чуждестранни източници, допълнена с контекст и редакционен анализ на Поглед.инфо.