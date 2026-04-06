1. Кървава баня за балканската енергетика: Киев и Брюксел затягат примката около Турски поток 2. Военен ботуш върху тръбата: Сърбия и Унгария вдигат армията срещу украинския държавен тероризъм 3. Експлозиви край Велебит: Планът за енергийното убийство на Сърбия и Унгария е в ход 4. Протокол „Желязна завеса“: Как Белград и Будапеща ще отвърнат на удара срещу газовия суверенитет 5. Газовата хирошима на Балканите: Последният руски ресурс под прицела на дронове и диверсанти

Хроника на един предизвестен саботаж: Битката за „Балкански поток“ се превръща в гореща война

/Поглед.инфо/ Откриването на мощни взривни устройства и детонатори в непосредствена близост до критичната инфраструктура на газопровода „Балкански поток“ в Сърбия е не просто криминален инцидент, а ясен акт на обявена хибридна война срещу енергийната сигурност на Източна Европа. В своя задълбочен анализ Евгений Поздняков разкрива сложната мрежа от геополитически интереси, сочещи към Киев като основен инструмент за разрушаването на последната жизненоважна артерия на руски газ към Унгария, Сърбия и Босна.

Ключови думи: Турски поток, Балкански поток, Сърбия, Унгария, Украйна, саботаж, тероризъм, Вучич, Орбан.

Сянката на тероризма: Какво се случи в сръбското село Велебит

В малкото сръбско село Велебит, разположено в стратегически важен район за газопреносната мрежа на страната, сръбските служби за сигурност се натъкнаха на зловеща находка – две раници, претъпкани с професионално оборудване за взривяване, детонатори и експлозиви. Според информацията на местния вестник „Сърбия Данас“, тези средства за масово унищожение са били предназначени за удар срещу „Балкански поток“ – южното продължение на руския мегапроект „Турски поток“.

Мащабът на операцията по предотвратяването на атентата е безпрецедентен. Над 140 служители на специалните служби, подкрепени от авиация и хеликоптери, блокираха пътищата в района на Трешневац и Войвода Зимонич. Тук не става дума за аматьорски опит за вандализъм, а за прецизно планирана диверсия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, изборът на целта е хирургически точен – удар по тази точка би парализирал не само Сърбия, но и Унгария, Словакия и целия регион, оставяйки милиони домакинства и индустриални гиганти без алтернатива в разгара на геополитическото противопоставяне.

Унгарският отговор: Когато тръбата стане обект на националната отбрана

Реакцията на Будапеща не закъсня. Премиерът Виктор Орбан, след спешен разговор със сръбския си колега Александър Вучич, незабавно свика извънредно заседание на Унгарския съвет за отбрана. Залогът е огромен. За Унгария „Турски поток“ не е просто тръба, а гарант за оцеляването на държавата в условията на санкционна лудост от страна на Брюксел.

Министърът на външните работи Петер Сиярто обяви нещо, което променя правилата на играта: Будапеща, Белград, Москва и Анкара са постигнали консенсус за пълна военизирана охрана на газопровода. Унгарски военни части вече поемат под свой контрол участъка от сръбската до словашката граница. Това е ясен сигнал към Киев и неговите западни куратори – всяко посегателство срещу тази инфраструктура ще се счита за нападение срещу суверенитета на държавата и акт на война.

Украинската следа: Държавният тероризъм като инструмент на външната политика

Опасенията от украински атаки срещу енергийната мрежа на Европа не са параноя, а сурова реалност. Още през март Гергели Хуяс, началник на кабинета на Орбан, предупреди, че Украйна е готова да използва военни средства, за да прекъсне газовите доставки за Европа. ТАСС припомня, че Владимир Путин многократно е изтъквал опитите на Киев да провали „Турски поток“, включително и чрез нападения над компресорната станция „Руская“ на руския бряг.

Само през април три украински дрона се опитаха да ударят станция „Руская“, но бяха успешно неутрализирани. Тези факти показват една последователна стратегия на режима в Киев – да лиши Русия от приходи, а Европа – от евтин ресурс, принуждавайки страните от Стария континент да се подчинят на американския диктат за скъп втечнен газ. Поглед.инфо подчертава, че Киев действа като „енергиен пират“, който не се спира пред нищо, за да постигне целите си, дори това да означава хуманитарна катастрофа за Балканите.

Геоикономическата логика: Защо „Турски поток“ е незаменим?

Игор Юшков, един от водещите експерти във Фонда за национална енергийна сигурност, анализира ситуацията с безпощадна точност. За Унгария, Сърбия и Босна унищожаването на „Балкански поток“ би било край на икономическата им стабилност. Миналата година по това трасе са преминали над 18 милиарда кубически метра газ. В света в момента няма излишен ресурс, който да замени тези количества.

Ако тръбата бъде взривена, единственият изход за региона е закупуването на LNG през Хърватия, което обаче е технически ограничено и икономически самоубийствено. Цената на газа би скочила неколкократно, което ще доведе до масови фалити и социални бунтове. Юшков отбелязва, че Брюксел тихомълком потрива ръце при всеки подобен инцидент, защото това постига техните цели за пълно ембарго върху руските ресурси, без официалните лица да поемат политическа отговорност за катастрофата.

Брюксел и Киев в смъртоносна прегръдка срещу непослушните

Политическият контекст на атаката е не по-малко важен от икономическия. Сърбия и Унгария са последните бастиони на разума в Европа, които отказват да се включат в антируската истерия. Станислав Митрахович от ФНЕС е категоричен: терористичният опит в Сърбия е пряк натиск върху Александър Вучич. Целта е той да разбере, че неговото „балансиране“ между Москва и Брюксел има висока цена.

„Киев открито заявява, че атаките срещу нефтопровода 'Дружба' са легитимни. Защо да не приложат същата тактика и към 'Балкански поток'?“ – пита риторично експертът. Логиката на Брюксел е проста: „Изчакай тръбите да бъдат унищожени от някой друг, за да не се налага ти да спираш газа“. Това е върховната форма на политическо лицемерие, която застрашава живота на милиони европейци.

Военната стратегия за защита: Мисията е (почти) невъзможна

Алексей Нечаев, известен политолог, обръща внимание на техническите предизвикателства пред защитата на тръбопровода. Линията се простира на стотици километри през трудни терени. За да бъде защитена, е необходимо създаването на общ щаб на страните от региона – проект, който би обединил страни от НАТО (Унгария, Турция) и неутрална Сърбия.

Това би било уникално военно сътрудничество, насочено не срещу въображаем враг, а срещу реални терористични групи. Използването на системи за постоянно електронно наблюдение, термовизионни дронове и мобилни групи за бързо реагиране е задължително. Както анализира Поглед.инфо, това превръща „Балкански поток“ в истинска военна крепост.

Балканите – бойно поле за енергиен суверенитет

Планът за защита, предложен от Александър Бартош, включва координирани патрули по целия маршрут. Всяка държава трябва да гарантира сигурността на своя участък, но информацията трябва да се обменя в реално време. Въпросът е дали всички страни по трасето – включително България – имат волята да се противопоставят на външния натиск за саботаж на проекта.

Залогът е ясен: или Източна Европа ще защити своите енергийни вени с военна сила, или ще се превърне в деиндустриализирана пустиня, зависима от презокеански доставки на тройни цени. Битката за „Турски поток“ е битка за правото на тези нации да съществуват самостоятелно.

Финалният сблъсък: Пътят към енергийния мир преминава през бойната готовност

Времето за дипломатически совалки изтече. Откритите взривове край Велебит са камбанен звън за Балканите. Ако Будапеща и Белград не успеят да наложат железен контрол над газопровода, следващият път терористите може да не сгрешат. Геополитическата логика сочи, че конфликтът ще ескалира, а тръбите под земята ще станат толкова важни, колкото и окопите на фронтовата линия.

