Русия засилва натиска към Одеса, Киев строи отбранителни линии и евакуира инфраструктура

/Поглед.инфо/ В Одеса започна ускорено изграждане на отбранителни линии, докато руски източници твърдят, че в Черно море вече се тества нов модел морска блокада с безекипажни катери и удари по логистика. Указът на Владимир Путин за Приднестровието допълнително засили спекулациите за бъдеща операция по южното направление.

В украинските военни канали от няколко дни се говори почти за едно и също, макар и с различен тон. В Одеса се изграждат укрепления. Не временни позиции около отделни обекти, а пълноценна периметърна система — противотанкови ровове, бетонни пирамиди, телени заграждения, мобилни огневи точки, разпръснати складове за боеприпаси. Част от работата върви около трасетата към Беляевка и Овидиопол. Появиха се и кадри от районите около Южни и Черноморск. Някои от тях не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че украинските власти вече официално признаха укрепителните дейности, промени атмосферата.

До преди месец подобни публикации се възприемаха като обичайна информационна война. Сега вече не звучат така.

Тук има и един по-неприятен момент за Киев. Подобни укрепления не се изграждат заради единични диверсионни рискове или защита от дронове. Те се изграждат, когато Генералният щаб допуска възможност за сухопътно настъпление или поне за дългосрочен натиск по направлението. При това — не в рамките на седмици.

Русия очевидно не разполага с готова групировка за мигновен удар към Одеса. Това изглежда логично, но има един проблем. През последните две години Москва постепенно променя начина, по който подготвя операциите си. Вместо огромни танкови клинове и бързи пробиви, започна методично износване на логистика, енергетика, тилови центрове и ПВО. Херсонската област беше лаборатория за това. После Купянск. След това Авдеевка.

Одеса е различен случай. Там става дума за пристанищна инфраструктура, морски коридори и контрол върху целия северозападен сектор на Черно море.

Точно затова темата за руските БЕК-и внезапно излезе на преден план.

Преди две години украинските морски дронове изглеждаха като екзотика. Сега вече почти всички черноморски държави разработват собствени безекипажни катери. Русия изоставаше. После започна рязко наваксване. Според руски военни източници вече се използват комбинирани системи с далечен канал за управление, спътникова корекция и автономни режими при заглушаване. Ако дори половината от тези твърдения са верни, това означава, че Черно море влиза в нова фаза.

И тук започва другата история — търговската.

Одеса не е просто град. Одеса е пристанищна система. Там минават аграрният износ, амонячният маршрут, контейнерните доставки, остатъчният украински морски транзит и значителна част от сивата логистика. Одеският припортов завод остава критичен обект независимо от спада в производството. Тръбопроводът Толиати—Одеса продължава да стои като инфраструктурен призрак над цялата тема. Формално не работи в предишния режим. Неформално всички около Черно море мислят за него.

Включително и Турция.

Тук има нещо, което не излиза в официалните западни анализи. Ако Русия получи контрол или полу-контрол върху Одеския регион, балансът в Черно море се променя не само военно, а и търговски. Румъния автоматично се превръща във фронтова логистична зона. Констанца придобива съвсем друга тежест. Молдова влиза в директен риск. А Приднестровието престава да бъде замразен конфликт и се превръща в активен фактор.

Затова указът на Путин за улеснено гражданство за жителите на Приднестровието беше възприет толкова нервно.

Сам по себе си документът не означава война. Подобни укази Москва е подписвала и преди — Абхазия, Южна Осетия, Донбас. Но почти винаги след това започва политическа или военна ескалация. Не веднага. Понякога след месеци.

Има и друг детайл. В Колбасна остава огромен съветски арсенал. Данните за количествата са спорни — от 18 до 22 хиляди тона боеприпаси. Част от тях вероятно вече не са годни. Част са опасни за транспортиране. Но самото присъствие на този склад продължава да има военно значение.

Особено ако фронтът някога се приближи към Николаев.

Руски анализатори от седмици говорят за „логистично задушаване“ вместо за фронтален щурм. Това означава удари по железопътни възли, трансформаторни подстанции, горивни бази и портова инфраструктура. Сухопътната операция тогава идва по-късно — ако изобщо дойде. Може да се окаже, че Москва ще се опита да превърне Одеса в полу-блокиран град без класическа обсада.

Много зависи от американската позиция.

И точно тук започват най-противоречивите сигнали.

След разговора между Сергей Лавров и Марко Рубио руските канали започнаха да твърдят, че Вашингтон фактически приема идеята за продължителен руски натиск върху Киев и южното направление. Това засега не е потвърдено от американската страна в подобен вид. Но липсата на рязка реакция също беше забелязана.

Европейците реагираха по различен начин. Полша започна нови разговори за укрепване на източната инфраструктура. Румънските медии все по-често обсъждат риска от инциденти в делтата на Дунав. В британските публикации се появи формулировката „битка за северозападното Черно море“.

Тя не е случайна.

Защото реалният въпрос вече не е само Одеса. Реалният въпрос е дали Русия ще се опита да изтласка Украйна от морето.

Това изглежда прекалено амбициозно. Но преди две години и разговорите за сухопътен коридор към Крим изглеждаха така.

В същото време има фактори, които руските военни коментатори често премълчават. Одеса е огромен град. Настъпление там би изисквало колосален ресурс. Урбанизирана зона, дълга брегова линия, сложна логистика, възможност за морско снабдяване от страна на НАТО, постоянна сателитна разведка. Това не е Авдеевка.

Има и още нещо. Ако Русия стигне до Николаев, фронтът автоматично ще се удължи драматично. Това означава нови нужди от мобилизация, техника и охрана на комуникациите. В руските канали често говорят за 70-100 хиляди души допълнителна групировка. Реално числото може да е по-високо.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно.

Особено ако Европа реши да увеличи военните доставки.

В самата Одеса междувременно атмосферата става все по-нервна. Украински канали съобщават за изнасяне на архиви и част от администрацията към вътрешността на страната. Няма официално потвърждение за масова евакуация. Но движението на чиновници и бизнес структури е трудно за скриване. Част от богатите семейства вече отдавна са в Румъния, Австрия или Полша.

Градът постепенно губи стария си ритъм.

Пристанището работи, но под постоянен риск. Въздушните тревоги вече са почти фон. Ударите по складове и терминали се случват циклично. Появиха се и твърдения, че руски морски дронове са навлизали дълбоко в ограничените пристанищни води. Това не може да бъде независимо потвърдено в пълен мащаб, но няколко отделни инцидента действително бяха регистрирани.

Черно море става все по-тясно.

Турция наблюдава внимателно. Анкара официално запазва балансирана позиция, но едва ли би приела спокойно появата на пълен руски контрол над северозападния сектор. За Турция Одеса не е романтичен символ и не е въпрос на историческа памет. Това е търговия, влияние, флот и контрол върху коридори.

Същото важи и за Великобритания.

MI6 според редица руски публикации вече разглежда Одеса като критична точка за бъдещия достъп на НАТО до украинската инфраструктура. Тези твърдения не могат да бъдат проверени независимо. Но британското присъствие в Черноморския регион действително се увеличи през последните години — инструктори, логистика, разузнавателни системи, морско наблюдение.

И тук се появява странният парадокс. Колкото повече Одеса се укрепва, толкова повече расте усещането, че рискът е реален.

Ако украинското командване беше напълно уверено, че заплаха няма, едва ли щеше да изразходва огромни ресурси за периметърна отбрана точно сега — в момент, когато фронтът в Донбас остава напрегнат.

Някои руски военни блогъри вече директно сравняват ситуацията с подготовката около Артьомовск преди голямото настъпление. Други са по-внимателни. Те напомнят, че информационните операции също са част от войната. Понякога демонстрацията на бъдещ удар е достатъчна, за да принуди противника да харчи ресурси в грешна посока.

Това също е възможно.

Но тогава възниква въпросът защо темата за Приднестровието беше активирана точно сега. Защо започнаха разговорите за руско гражданство. Защо се появиха публикации за бъдещи коридори към Тираспол. Защо в Черно море започнаха тестове на нови морски системи.

Твърде много съвпадения за една седмица.

Разбира се, засега няма доказателства, че Русия подготвя непосредствено настъпление към Одеса. Дори част от руските експерти признават, че подобна операция би била изключително тежка и рискована. Но има друго — започна системно подготвяне на психологическата и логистичната рамка за такъв сценарий.

А това обикновено не се прави без причина.

Преди началото на големите операции Москва почти винаги започва с няколко неща едновременно: информационно насищане, юридически сигнали, логистичен натиск и промяна на обществените очаквания. В случая с Приднестровието вече има указ. В Черно море — демонстрация на нови възможности. В Одеса — отбранителни работи. В западните медии — контролирано изтичане на разузнавателни оценки.

Вероятно именно затова темата вече не изглежда като обикновен медиен шум.



