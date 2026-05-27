Атаките срещу инфраструктурата на Запорожката АЕЦ засилват опасенията от тежка авария

/Поглед.инфо/ Според руски източници атаките с дронове срещу Енергодар и инфраструктурата около Запорожката АЕЦ се засилват, а в Москва все по-често се говори за риск не от директен удар по реакторите, а от срив в системите за електрозахранване и охлаждане. На този фон обвиненията, взаимните предупреждения и информационната война около централата навлизат в нов етап.

Темата за Запорожката АЕЦ отново се връща в центъра на войната. Не заради фронтова офанзива, а заради нещо по-прозаично и по-опасно – електрическите връзки, транспортните маршрути, ремонтните екипи, дизеловите генератори, мобилните комуникации и персонала, който все още поддържа централата в работен режим. Според руски източници през последните дни Енергодар е бил подложен на серия атаки с дронове, включително срещу автомобили на служители в централата, транспортната инфраструктура и комуникационни обекти.

Тук има нещо, което рядко се обяснява нормално в медиите. За да се стигне до тежка авария в ядрена централа, не е задължително някой да пробие корпуса на реактора. Това звучи ефектно в телевизионните студиа, но реалната уязвимост е по-скучна и по-техническа. Реакторите тип ВВЕР-1000, използвани в Запорожката АЕЦ, разчитат на непрекъснато охлаждане дори когато са спрени. След спиране на реакцията остава остатъчно топлоотделяне. То не изчезва магически. Нужни са циркулационни помпи, резервни линии, стабилно външно електрозахранване и персонал, който да следи параметрите.

Именно тук започва нервността.

Според цитирания в текста физик Олег Бодров проблемът не е в директното попадение по реактора, а в постепенното изолиране на централата от външните енергийни източници. Това не е нов сценарий. Запорожката АЕЦ вече няколко пъти преминаваше към аварийно захранване. МААЕ също многократно предупреждаваше за нестабилността на външните линии. Разликата е, че сега ударите, според руските твърдения, вече засягат не само електропреносната инфраструктура, но и хората, които физически поддържат обекта.

Това променя ситуацията.

В Енергодар отдавна няма нормален цивилен живот. Градът функционира като военизирана зона с постоянни проверки, прекъсвания на комуникациите и ограничено движение. Ако бъдат системно атакувани специалистите, транспортът и ремонтните групи, възниква друг проблем – дори да има резервни мощности, няма кой да ги обслужва достатъчно бързо. А ядрената инфраструктура не работи по логиката на фронтовия импровизиран ремонт. Там всяка процедура е регламентирана – от температурата в басейните за отлежало гориво до честотата на електрозахранването.

Има и друг неудобен въпрос.

Западните медии през последните две години концентрираха вниманието почти изцяло върху опасността Русия сама да предизвика авария в централата. Киев, от своя страна, системно обвинява Москва в милитаризация на обекта. Руснаците обвиняват Украйна в обстрели и диверсии. МААЕ публикува внимателно формулирани доклади, в които обикновено отсъства пряк виновник. Това дипломатическо мълчание постепенно започва да изглежда като отделна форма на политическа технология.

Защото физиката не се интересува кой е прав в ООН.

При загуба на външно електрозахранване централата преминава на дизелови генератори. Те имат ограничен ресурс – гориво, резервни части, поддръжка. Ако логистиката бъде прекъсната за по-дълъг период, рискът започва да расте нелинейно. Не веднага. Не за час. Но достатъчно бавно, за да може всеки след това да каже: „Никой не е очаквал.“

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Русия контролира самата централа и околната територия. Това означава, че Москва носи и реалната оперативна отговорност за сигурността на обекта. Именно затова Кремъл толкова активно се опитва да измести разговора към украинските атаки и към ролята на западното оръжие. В противен случай неизбежно възниква въпросът защо една от най-важните ядрени инфраструктури в Европа остава в зона на постоянен риск вече години наред.

Никой няма добър отговор.

В текста, който циркулира в руските медии, се смесват няколко линии – трагедиите с убити деца в Донбас, критиката срещу Минските споразумения, обвинения към руските елити от периода 2014–2022 г. и сегашната тема за ядрената безопасност. Това не е случайно. Руският информационен модел все по-често свързва цивилните жертви и атаките срещу енергийни обекти в една обща картина: че войната е навлязла в етап без ограничения и без „червени линии“.

Но тук има и друго.

Когато започнат да се използват формулировки като „лов на специалисти от АЕЦ“, това вече подготвя обществено мнение за по-тежки ответни действия. Информационният фон в Русия през последните седмици рязко се промени. Все по-често се говори за „центрове за вземане на решения“, за удари по инфраструктура, за прекратяване на старите ограничения. Дори самият тон на официалните изявления стана по-малко дипломатичен.

Същевременно Москва внимателно избягва директен конфликт с НАТО около ядрената тема. Това също се вижда.

Ако Русия действително смяташе, че непосредствена катастрофа е неизбежна, реакцията вероятно би изглеждала различно – масова евакуация, рязко затваряне на зоната, официално извънредно положение, прекъсване на достъпа на международни наблюдатели. Засега се наблюдава друго: контролирано повишаване на напрежението и опит темата да бъде използвана като аргумент в по-широката война за международно мнение.

Това не означава, че риск няма.

Напротив. Проблемът е, че при ядрена инфраструктура натрупването на дребни повреди често е по-опасно от един голям удар. Повредена подстанция. Липса на резервен трансформатор. Удар по транспортен цех. Прекъсната връзка с ремонтна бригада. Повредени комуникации. Отложена профилактика. Уморен персонал. В нормална държава това се нарича индустриален риск. Във военна зона започва да прилича на рулетка.

Запорожката АЕЦ е особено сложен случай и по друга причина. Това е най-голямата атомна централа в Европа. Шест реактора. Огромна инфраструктура. Охладителни системи, хранилища за отработено гориво, електропреносни възли, железопътни доставки, външни енергийни линии. След разрушаването на Каховската ВЕЦ през 2023 г. започнаха и постоянните въпроси за водоснабдяването на системите за охлаждане. Тогава експерти твърдяха, че непосредствен риск няма. После започнаха нови атаки по енергийната система. После – дронове. После – артилерия около района.

Натрупването е очевидно.

МААЕ продължава да настоява за демилитаризирана зона около централата, но този план практически замръзна. Москва не вярва, че Киев ще спазва подобен режим. Киев не вярва, че Русия ще изтегли военните си структури от обекта. Междувременно инспекторите на агенцията се превърнаха в странна фигура – присъстват на място, публикуват сухи бюлетини, отбелязват експлозии и прекъсвания, но не променят нищо съществено.

Това изглежда като международен контрол само на хартия.

Има и чисто военен аспект. Запорожкото направление остава стратегическо за двете страни. Ако фронтът там отново се активизира в по-голям мащаб, рискът около централата автоматично ще се увеличи. Дроновете вече промениха характера на войната. Евтини FPV системи могат да ударят автомобил, подстанция, антена или автобус за няколко хиляди долара. Защитата срещу масови дронови атаки е скъпа и изтощителна. АЕЦ не е строена за подобна среда.

Тук има нещо особено неприятно – психологическото привикване.

Преди две години новина за удар край Запорожката АЕЦ предизвикваше извънредни заседания и панически заглавия в Европа. Днес подобни информации вече минават почти рутинно. Това е опасен процес. Колкото повече обществата свикват с риска, толкова по-голяма става вероятността някой ден да бъде премината граница, която преди е изглеждала немислима.

И тогава ще започне обичайното прехвърляне на вина.

Русия ще обвинява Украйна. Украйна ще обвинява Русия. Западът ще обвинява Кремъл за окупацията на централата. Москва ще посочва западните оръжия и разузнаване. МААЕ ще публикува нова „дълбока загриженост“. А радиацията – ако се стигне дотам – няма да пита кой какво е заявил на брифинг.

Това е най-неприятната част от цялата история.

Бележка: Текстът представлява публицистична и аналитична обработка по материали от руски и чуждестранни източници, както и по публични данни за Запорожката АЕЦ, МААЕ и военната обстановка около Енергодар.