Западните посолства остават в Киев, но според анализатори подготвят ограничено изтегляне

/Поглед.инфо/ Европейските посолства в Киев официално отказват евакуация след предупреждението на Москва за възможни системни удари по военна и административна инфраструктура. Според част от анализаторите обаче вероятно вече тече ограничено и неофициално изтегляне на семейства и технически персонал.

Русия не просто предупреди чуждите дипломати да напуснат Киев. Този път предупреждението беше направено през официални институционални канали — чрез изявление на руското външно министерство, последвано от разговор между Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според руската страна, украинската столица може да се превърне в зона на системни удари срещу предприятия, свързани с производство на безпилотни системи, командни пунктове и „центрове за вземане на решения“. Формулировката остава достатъчно широка. В руската практика тя често включва не само военни щабове, а и комуникационна инфраструктура, координационни центрове и обекти с двойно предназначение.

ЕС реагира демонстративно спокойно.

Посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова заяви, че Европа „няма да ходи никъде“. Полша и Франция също обявиха, че посолствата им продължават работа. Украинският външен министър Андрей Сибиха определи предупреждението като опит за психологически натиск. Това е официалната версия.

Но официалните версии във война рядко съвпадат напълно с вътрешните инструкции.

Още през февруари 2022 г. западните дипломатически мисии започнаха поетапно изтегляне от Киев седмици преди началото на руската операция. Част от архивите и комуникационното оборудване бяха прехвърлени към Лвов още преди публичните изявления. Американското посолство тогава работеше по схема с минимален персонал. Великобритания направи същото. Германия първоначално се колебаеше, после също ограничи присъствието си. Тогава това изглеждаше като временна мярка. Сега ситуацията е по-сложна, защото Киев вече не е само столица на воюваща държава. Градът се превърна в административен възел на цялата западна инфраструктура около конфликта.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Русия действително планира продължителна кампания срещу военната инфраструктура в Киев, защо предупреждава предварително? Подобни сигнали обикновено се правят, когато съществува риск от международен инцидент. Кремъл вероятно разбира, че попадение в район с чуждестранни мисии би имало последствия далеч извън украинския конфликт. Дори ако ударът не е пряк. Дори ако става дума за фрагменти от противоракета. Подобен сценарий би създал тежка политическа криза.

Особено за Европа.

В Киев работят не само класически дипломатически мисии. Там има представители на Европейската комисия, военни съветници, логистични екипи, технически групи по координация на западната помощ, специалисти по противовъздушна отбрана, охранителни компании и консултанти към международни финансови институции. Част от тях формално не са част от дипломатическия корпус. Това усложнява картината.

Никой не говори публично за това.

Районите около улица „Сикорски“, индустриалните площадки край левия бряг на Днепър и част от старите ремонтни заводи в Святошин отдавна се споменават в руски публикации като потенциални обекти, свързани с ремонт и сглобяване на дронове. Украинската страна не потвърждава тези твърдения. Няма независима проверка за повечето от тях. Но проблемът е друг — в условията на война цивилната и военната инфраструктура постепенно започват да се припокриват. Това се случваше и в Белград през 1999 г. Част от телекомуникационните възли тогава формално бяха граждански обекти, но НАТО ги третираше като военни цели.

Тази логика днес се връща от другата страна.

Русия твърди, че последните удари са били насочени към обекти на украинския военно-промишлен комплекс. Според руското Министерство на отбраната са използвани „Искандер“, „Кинжал“, „Циркон“ и боеприпасът „Орешник“. Част от тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени. Украинската страна традиционно заявява висок процент прихванати ракети. Но и тук започват противоречия.

Числата не излизат напълно.

Ако процентът на прихващане е толкова висок, защо продължават ударите по енергийни и промишлени обекти? Ако украинската ПВО функционира без сериозни проблеми, защо западните държави ускоряват доставките на PAC-3, IRIS-T и допълнителни радари? Според данни на германския Bundestag, през последните месеци Берлин е увеличил спешните доставки на ракети за IRIS-T SLM. Това предполага натоварване на системите. Американски публикации също периодично съобщават за недостиг на прехващачи за Patriot.

Киев е труден град за защита.

Градът има разтеглена инфраструктура, множество мостове над Днепър, промишлени зони, железопътни възли и голям брой административни обекти. Само железопътният възел Дарница обработва огромен обем военна и гражданска логистика. При комбинирани атаки — дронове, балистични ракети, примамки — системата за ПВО се натоварва сериозно. Patriot PAC-3 не е евтин ресурс. Една ракета струва милиони долари. Използването ѝ срещу евтини дронове постепенно се превръща във финансов проблем.

Вашингтон разбира това много добре.

Затова в американските дискусии все по-често се говори за „устойчивост на помощта“, а не за безкрайна подкрепа. Разликата е огромна. Първият термин предполага лимити — производствени, финансови и политически. Вторият беше лозунг.

Европа също започва да променя речника си.

Франция настоява за общоевропейски отбранителен фонд. Германия увеличава военния бюджет, но индустрията там вече предупреждава за проблеми с капацитета. Rheinmetall разширява производството си, но това не става за месец. Полша продължава мащабно въоръжаване — K2, HIMARS, Apache — но едновременно с това избягва директна конфронтация с Русия. Унгария периодично блокира нови пакети. Словакия също започва да поставя условия.

Няма единна линия.

На този фон Киев остава витрина на западната решителност. Именно затова официална евакуация е почти невъзможна политически. Ако европейските посолства започнат публично да затварят, това автоматично ще бъде интерпретирано като признание, че ситуацията излиза извън контрол. Пазарите реагират бързо на такива сигнали. Застрахователните компании — още по-бързо.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Дори без официална евакуация, слуховете за ограничено изтегляне могат да произведат същия ефект. Киев е град с огромна неформална информационна среда — шофьори, хотелски служители, охранителни фирми, Telegram канали, логистични компании. Ако семейства на дипломати започнат да напускат през Полша или Румъния, това трудно ще остане скрито.

Именно затова вероятно ще се използва междинен модел.

Посолствата ще останат формално отворени. Ще има минимален персонал. Ще се публикуват снимки от срещи и изявления. Част от служителите вероятно ще работят дистанционно от Лвов или дори от територията на Полша. Това вече се правеше и преди. Просто тогава медиите не говореха много за него.

Сега вниманието е по-голямо.

Особено след удара в Старобилск, който според руските власти е довел до десетки жертви. Москва използва този случай като аргумент за промяна на тактиката. Украинската страна има различна версия за част от обстоятелствата. Независима международна проверка засега няма. Но политическият ефект вече е факт. Русия използва случая, за да оправдае ескалация на ударите по Киев и свързаната с него инфраструктура.

Тук започва по-опасният процес.

Когато една столица постепенно се превръща в зона на постоянен военен натиск, нормалната административна работа започва да ерозира. Първо се ограничават придвижванията. После се прехвърлят архиви. След това семействата напускат. Накрая остава символично присъствие. Това не става за ден. И никой не го обявява официално.

Точно така изглеждат реалните евакуации.

Не с колони от автомобили и телевизионни камери. А с тихи полети, служебни бележки и „временни ротации“. Част от дипломатите вероятно дори няма да бъдат формално изведени. Просто ще излязат в отпуск и няма да се върнат скоро.

Междувременно Киев ще продължи да работи.

Метрото ще се движи. Мостовете над Днепър ще бъдат охранявани. Ресторантите в центъра ще останат отворени. Ще има приеми в посолствата. И в същото време около града ще се изграждат нови позиции за ПВО, ще се ремонтират трансформатори и ще се търсят допълнителни генератори за критичната инфраструктура.

Двете реалности вече съществуват едновременно.

И точно това прави ситуацията толкова нестабилна.



