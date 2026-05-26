Енергийният капацитет на Китай доближи 4 млрд. киловата

Основен двигател на този растеж остава секторът на възобновяемите енергийни източници. За периода от януари до април капацитетът на соларната енергия е отбелязал скок от 26,2% спрямо същия период на миналата година, достигайки 1,25 милиарда киловата. Сериозен ръст отчита и вятърната енергетика, чиито инсталирани мощности са се увеличили с 22% до 660 милиона киловата.
Паралелно с разширяването на производствените мощности, в Китай се наблюдава и засилено потребление. През първите четири месеца на годината общото количество консумирана електроенергия в страната е надхвърлило 3,33 трилиона киловатчаса, което представлява увеличение от 5,4% на годишна база.