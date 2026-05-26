Американски анализатор допусна, че украински дронове преминават през Балтика към цели край Санкт Петербург

/Поглед.инфо/ Американският анализатор Анатол Ливен допусна, че украински дронове вероятно използват въздушни маршрути над балтийските държави, за да достигнат цели около Санкт Петербург и Псков. Според него рискът вече не е само военен, а директно политически за НАТО и Вашингтон.

Няколко изречения на Анатол Ливен в американското издание Responsible Statecraft предизвикаха повече шум в Москва и Рига, отколкото десетки официални брифинги на НАТО. Причината е проста. За първи път човек от американски аналитичен център, който не може да бъде обвинен в „руска пропаганда“, публично допусна, че украински дронове може съзнателно да използват въздушното пространство на балтийските държави, за да достигнат цели в западната част на Русия. Не като авария. Не като „загуба на ориентация“. Не като случайно отклонение от радиоелектронна борба. А като маршрут.

Това променя цялата картина.

Досега официалната версия звучеше почти административно скучно: дронове били „дезориентирани“, GPS сигналът бил нарушен, системите за радиоелектронна борба в Ленинградска област отклонявали апаратите, а те навлизали в Латвия или Естония без предварителен замисъл. Тази версия изглеждаше удобна, защото позволяваше на всички страни да запазят политическа двусмисленост. Киев не признава нищо. Балтийските държави не виждат нищо. НАТО няма повод за вътрешен скандал.

Само че маршрутите започнаха да се повтарят прекалено често.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако става дума за случайни отклонения, защо полетите почти винаги се концентрират в едни и същи участъци от въздушното пространство? Защо латвийските авиационни власти затварят определени коридори именно през нощните часове, когато се появяват съобщения за украински БПЛА? Защо паднали апарати се откриват в относително слабо населени райони близо до Краслава и Даугава? Това не доказва автоматично координация, но и не прилича на хаотично движение на техника.

Особено когато целта е Санкт Петербург.

Руският втори град има специфична география. Финският залив, бреговата линия към Балтика, разположението на системите С-400 около Ломоносов, Гатчина и Кронщат, както и прикритието на въздушния трафик от северозапад, правят подхода през балтийското направление различен от ударите през Черниговска или Сумска област. Дрон, който идва директно от украинска територия, преминава през многослойна руска ПВО още далеч от града. Но маршрут през Балтика скъсява времето за реакция. Това е чиста математика.

И руснаците го знаят.

През последните месеци Ленинградска област започна да изгражда нови позиции за мобилни системи „Панцир-С1“ около нефтените терминали в Уст-Луга и Приморск. Появиха се допълнителни станции за радиоелектронна борба край Кингисеп и Сосновий Бор. В района на Пулково бяха въвеждани временни ограничения на граждански полети дори при съмнителни въздушни сигнали. Официално – „мерки за сигурност“. Неофициално – очевидно напрежение около нов тип маршрут за атака.

Ливен всъщност каза нещо друго, много по-неприятно за Вашингтон. Ако украински дрон навлезе в руското въздушно пространство след преминаване през държава от НАТО, Москва може да започне да разглежда този маршрут като косвено участие на Алианса. Не юридически. Военно.

Разликата е огромна.

Русия неведнъж е предупреждавала за т.нар. „съучастие чрез инфраструктура“. Това включва спътниково разузнаване, координация на полети, логистика, обмен на данни от AWACS, дори обслужване на комуникационни канали. В руската военна доктрина през последните две години все по-често се появява терминът „страни, осигуряващи условия за нападение“. Формулировката е достатъчно широка. Умишлено широка.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Няма публични доказателства, че Латвия или Естония официално участват в подобна схема. И точно тук започва опасната зона на полуофициалните операции. Ако украински структури действително използват балтийски въздушни коридори, това може да става без формално политическо решение. Чрез отделни служби. Чрез „непълна координация“. Чрез мълчаливо допускане. Такива механизми съществуват от десетилетия.

Балтика винаги е била лаборатория за подобни операции.

Още след 2014 г. НАТО започна системно разширяване на наблюдателната инфраструктура в региона. Лиелварде в Латвия, Емари в Естония, Зокняй в Литва – малки бази, които постепенно се превърнаха в постоянни логистични точки за разузнавателна авиация. Формално ротационни. Реално постоянни. След 2022 г. интензивността на полетите на американски RC-135, Global Hawk и британски разузнавателни самолети над Балтика рязко нарасна.

Русия отговори със същото.

Калининград беше превърнат в отделен военен възел. Нови системи „Искандер“. Разширени позиции за „Бастион“. Допълнителни радиолокационни станции. Усилване на Балтийския флот. На картата регионът изглежда малък. В реалност там е концентрирана една от най-плътните военни инфраструктури в Европа.

И в този тесен коридор вече летят дронове.

Ливен неслучайно спомена Калининград. Американският анализатор очевидно разбира нещо, което в Брюксел предпочитат да не изговарят публично. Балтийският регион няма стратегическа дълбочина. Ако започне реална ескалация, времето за вземане на решения ще се измерва в минути. Не в дни.

Затова и думите на литовския външен министър Кястутис Будрис звучаха толкова нервно дори за част от западните анализатори. Когато високопоставен представител на държава от НАТО говори за възможност Алиансът да „срине“ руските системи в Калининград, в Москва това не се възприема като телевизионна реторика. Особено след ударите по стратегически обекти в Русия през последната година.

Тук влиза и другият пласт – американският вътрешен конфликт.

Администрацията на Доналд Тръмп се опитва да намали риска от директна конфронтация с Русия, поне според част от сигналите от Вашингтон. Но източноевропейските съюзници на САЩ често действат с различен ритъм. Полша, Литва, Латвия и частично Естония гледат на конфликта не като на ограничена украинска война, а като на исторически шанс за окончателно отслабване на Русия в региона.

Това е стара линия.

Само че американците започват да се страхуват от нея.

Институтът „Куинси“, където работи Ливен, не е случаен мозъчен тръст. Организацията е известна с критиките си към американските интервенции и към опитите Вашингтон да влиза в продължителни външни конфликти без ясен стратегически резултат. Когато човек от тази среда предупреждава за риск от ескалация през Балтика, това означава, че темата вече се обсъжда сериозно и във Вашингтон.

Вероятно и в Пентагона.

Руснаците междувременно внимателно подготвят обществената рамка за по-твърд отговор. Руското външно министерство вече няколко пъти намекна, че държави, позволяващи използване на своя инфраструктура за удари срещу Русия, могат да бъдат разглеждани като част от заплахата. Формулировките остават условни. Но самият факт, че се повтарят, е показателен.

Има още един детайл, който почти не се обсъжда.

Санкт Петербург не е просто символичен град. Това е ключов индустриален и логистичен център. Морски терминали, корабостроителници, предприятия за радиоелектроника, енергийна инфраструктура, Балтийският флот. Ударите по този регион имат не само психологически, а и икономически ефект. Особено ако засегнат нефтения износ през Финския залив.

Тук вече започва голямата икономика.

Русия пренасочи огромна част от енергийния си износ след санкциите именно през северозападните терминали. Уст-Луга стана критично важна след ограниченията върху традиционните маршрути. Ако там започнат системни атаки с дронове, застрахователните рискове скачат моментално. След това идват транспортните ограничения. После цената на логистиката.

Един сравнително евтин дрон може да произведе много скъпи последици.

Именно затова Москва реагира толкова остро на всеки намек за балтийски маршрут. Не защото няколко апарата могат военно да променят войната. Не могат. Проблемът е друг – те създават модел. А моделите в подобни конфликти се превръщат в норма много бързо.

Русия вероятно вече тества и дипломатическия праг на НАТО. Доколко Алиансът е готов да поеме политическа отговорност за подобни операции? Доколко Вашингтон контролира съюзниците си? Доколко балтийските държави действат координирано със САЩ и доколко се опитват сами да форсират конфронтацията?

Отговорите не са ясни.

И точно това прави ситуацията опасна.

Някои руски анализатори вече говорят за възможност Москва да поиска международно разследване на маршрутите на украинските дронове. Други директно намекват за удари по „логистични точки“. Формулировката пак е размита. Но тя постепенно се появява в официалния речник.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно.

Ако действително има масово използване на балтийски въздушни коридори, защо досега няма по-голям брой документирани инциденти? Защо НАТО не публикува детайлни радарни данни? Защо Москва също не представя пълна картина? Вероятно защото всички страни се опитват да държат процеса под прага на официалната ескалация.

Това е стара практика в съвременните конфликти – операции, които всички виждат, но никой не признава докрай.

Междувременно в самата Латвия започват вътрешни напрежения. Споровете около министъра на отбраната Андрис Спрудс, публикациите за възможни кадрови промени и имената около премиера Евика Силиня показват, че въпросът за украинските операции вече не е просто външнополитически. Той влиза и във вътрешния баланс на латвийската политика. Проамерикански срещу пробритански линии. По-твърда срещу по-внимателна стратегия. Част от тези конфликти вероятно остават зад кулисите.

Но признаците се виждат.

Особено когато започнат да падат дронове в езера и горски райони, а властите реагират със закъснели и неясни съобщения.

Русия наблюдава всичко това много внимателно. И не само Русия. Във Финландия също започват все по-чести дискусии дали Балтика не се превръща в регион с прекалено висока вероятност за инцидент. След присъединяването на Хелзинки към НАТО военният баланс около Финския залив се промени рязко. Петербург вече гледа към държави от Алианса почти по цялата северна дъга.

А сега към тази картина се добавят и дронове.

Не е случайно, че американски анализатор използва думата „ескалация“, а не „инцидент“. Инцидентът е единичен. Ескалацията е процес. И когато маршрутите започнат да се повтарят, когато системите за ПВО се преместват, когато въздушни коридори се затварят нощем, когато външни министри започнат да говорят за удари по Калининград – процесът вече е започнал.

Никой не знае къде е границата.

И вероятно точно това плаши Вашингтон най-много.



