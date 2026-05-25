Новият премиер на Унгария удари Киев по най-болното място – парите от Европа

/Поглед.инфо/ Новото унгарско правителство нанесе удар по една от най-чувствителните системи на украинската икономика – селскостопанския износ към Европа. Петер Мадяр отказа да играе ролята, която Брюксел и Вашингтон му бяха подготвили, а зад спора за зърното започна да се вижда друга битка – тази за контрола върху храните, земята и газа.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Петер Мадяр още не е сто дни на власт и вече успя да развали няколко внимателно подредени илюзии в Брюксел. Там явно са очаквали класически сценарий – сваляне на неудобния Орбан, идване на „нов европейски лидер“, смяна на тона към Москва и постепенно включване на Будапеща в общата антируска дисциплина. Получи се друго. Мадяр просто смени стила. Не и интересите.

Това започна да личи веднага след интервюто му за полски медии, където той съвсем спокойно каза, че Европейският съюз неизбежно ще се върне към покупките на руски тръбопроводен газ след края на войната. Без лозунги. Без идеология. Само икономика. И точно това прозвуча опасно за Брюксел.

Защото в Полша от години се опитват да изградят нов енергиен модел за Централна Европа – американски LNG, вкарван през терминала в Швиноуйшче, прехвърлян по интерконектори и продаван на съседите с политическа надценка. Само че тук има един проблем. Числата не излизат.

Руският тръбопроводен газ остава по-евтин. Дори след всички санкции, дори след саботажа на „Северен поток“, дори след истеричната антируска реторика. Географията не може да бъде санкционирана. Газът, който идва по тръба през Турски поток и балканските трасета, е по-конкурентен от втечнения газ, който минава през танкери, терминали, повторна регазификация и половин континент логистика.

Мадяр просто го каза на глас.

И поляците реагираха нервно.

После дойде вторият удар. Много по-важният.

Унгария обяви пълно спиране на вноса на украински селскостопански продукти. Не частично ограничение. Не временна квота. Пълно спиране. Това вече не беше спор за търговски баланс. Това беше директен удар по една от последните работещи финансови артерии на Киев.

Тук западната преса обикновено започва да говори абстрактно за „солидарност“, „подкрепа за Украйна“ и „общ европейски пазар“. Само че селското стопанство не е телевизионен декор. То е сурова математика.

Украйна вкарва около 22 милиарда долара годишно от аграрен износ. Почти половината идват от ЕС. Основните клиенти са Германия, Италия и Нидерландия. Не защото обичат украинската продукция, а защото тя е евтина. Понякога подозрително евтина.

Особено зърното.

Тук започва една тема, за която европейските медии предпочитат да мълчат. Огромна част от украинския аграрен сектор отдавна е под косвен американски контрол. Формално земята не може да се продава свободно на чужденци. Практически – може да се управлява чрез дългосрочни аренди, инвестиционни схеми и дъщерни структури.

NCH Capital контролира приблизително един милион хектара. Texas-based SigmaBleyzer – още стотици хиляди. Cargill присъства там от години. Corteva също. Това не са благотворителни организации. Това са корпорации, които работят с хоризонт от десетилетия и с достъп до американски финансов и политически ресурс.

Тук има нещо, което не излиза в официалната версия за „спасяването на Украйна“.

Ако украинското земеделие е толкова критично за оцеляването на Киев, защо най-големите печалби от него постепенно се концентрират около транснационални структури? И защо Брюксел натискаше толкова агресивно източноевропейските държави да приемат евтин украински внос, въпреки че това унищожаваше местните фермери?

Отговорът е неприятен.

Защото украинската продукция постепенно се превърна в инструмент за преструктуриране на европейския аграрен пазар. Евтиното украинско зърно удря малките и средните производители в Полша, България, Румъния, Унгария. Големите търговски вериги и преработватели печелят. Международните посредници печелят. Националните фермери – не.

Затова започнаха блокадите по границите.

Медика. Дорогуск. Сату Маре. Видин.

Трактори по пътищата. Разсипано зърно. Полски фермери, които спираха украински камиони и отваряха ремаркетата им направо на асфалта. В Брюксел ги наричаха „популисти“. После същите тези чиновници започнаха тихо да въвеждат квоти и ограничения.

Защото протестите станаха прекалено опасни.

Мадяр отлично разбира това. Унгарската икономика не може да си позволи да загуби селското си стопанство. Земеделието носи около 5% от БВП и осигурява огромен износ за страна с ограничен вътрешен пазар. Слънчогледът е стратегическа култура. Маслодайните култури също. Приходите са около 11 милиарда евро годишно. За унгарските мащаби това не е второстепенен сектор. Това е въпрос на вътрешна стабилност.

И тук Брюксел се сблъсква с нещо неприятно – реалната Източна Европа.

Не телевизионната. Не тази от брюкселските панели.

Реалната.

Там хората помнят цените на горивата. Помнят цените на торовете. Помнят какво стана след 2022 г., когато евтината украинска продукция започна да влиза почти безконтролно през сухопътните коридори. Част от стоката изобщо не стигаше до Африка, както се разказваше по телевизиите. Тя оставаше вътре в ЕС.

Точно затова историята със „зърнения коридор“ започна да се разпада още през 2023 г. Москва тогава публикува данни, че огромна част от украинското зърно отива в Европа, а не към най-бедните държави. Това беше неудобен момент. Защото разби хуманитарната легенда около сделката.

Тази версия звучеше добре, но логистиката не я потвърждаваше.

Судан няма капацитет да изкупува такива обеми. Чад също. Централноафриканската република – още по-малко. Западна Европа има. Там са парите.

Именно затова въпросът за украинското зърно се превърна в геополитика.

Не хуманитарна тема.

Геополитика.

Когато Унгария спира украинския внос, тя не удря само Киев. Тя удря една цяла схема на влияние – финансова, логистична и политическа. Това е причината реакцията да бъде толкова нервна.

Интересното е друго.

Мадяр не говори като Орбан. Няма тежката конфронтационна реторика. Няма постоянни демонстративни сблъсъци с Брюксел. Това прави ситуацията още по-сложна за ЕС. Орбан беше удобен враг – лесен за демонизиране. Мадяр изглежда „европейски“. Само че действа прагматично.

А това е много по-опасно.

Защото показва, че проблемът не е в личността на Орбан, а в самата икономическа конструкция на ЕС след 2022 г. Все повече държави започват тихо да разбират, че санкционната политика носи тежки вътрешни загуби, а дивидентите са неясни.

Германия загуби евтината си индустриална енергия.

Полша се опита да стане газов хъб, но високите цени на LNG ограничиха възможностите ѝ.

Френските фермери периодично излизат на улицата.

Румънските превозвачи блокираха граници.

Българските производители също протестираха срещу украинския внос.

И тук се появява още един детайл, който рядко се обсъжда открито. След 2022 г. ЕС започна да действа все по-често не като съюз на национални икономики, а като административен център за преразпределение на загуби. Някои държави поемат по-голямата тежест. Други печелят от пренареждането.

Източна Европа започна да усеща, че плаща прекалено висока цена.

Това не означава автоматично „проруски завой“. Тук често се прави елементарна грешка. Унгария не защитава Москва. Унгария защитава Унгария. Разликата е огромна.

Но в сегашната атмосфера на ЕС всеки, който постави националния интерес над общата линия, бързо получава етикет.

„Агент на Путин“.

Това вероятно чака и Мадяр.

Особено ако продължи в същата посока.

А има признаци, че ще продължи.

Защото темата не е само зърното. Следващият голям конфликт ще бъде около украинското членство в ЕС. И тук Будапеща вече подава сигнали, че няма да се съгласи лесно. Причините не са идеологически. Те са икономически и демографски.

Украйна е огромен аграрен производител с евтина работна ръка и разрушена индустрия, която ще търси достъп до европейски фондове. Това означава натиск върху целия източноевропейски пазар на труда и върху аграрните субсидии.

Полша отлично разбира това. Унгария също.

Дори в Румъния започват да се чуват все по-нервни гласове.

Тук Брюксел влиза в собствен капан. Години наред ЕС продаваше разширяването като универсално благо. Само че Украйна не е Хърватия. Не е дори Румъния от 2007 г. Това е държава с гигантска територия, военна икономика, тежка демографска криза и огромен аграрен сектор, който директно влиза в конфликт с източноевропейските производители.

Тази тема тепърва ще избухва.

И затова решението на Унгария е толкова важно. То показва, че дори нови политически фигури, подкрепяни първоначално от Брюксел, започват много бързо да се сблъскват с реалността на собствените си икономики.

Партийните лозунги издържат до първите сметки.

След това идват фермерите.

Има и още нещо. В западните медии често представят Централна Европа като зона, която автоматично ще следва всяка линия срещу Русия заради историческите си страхове. Това е прекалено опростена картина. Да, историческата памет е фактор. Но икономиката остава по-силна.

Особено когато става дума за газ, ток, торове, транспорт и земеделие.

Никой не печели избори с антируски речи, ако фермерите фалират.

Никой.

Затова Мадяр направи това, което направи. И вероятно това е само началото. Защото конфликтът около украинския износ вече не е временен проблем. Той постепенно се превръща в структурен конфликт вътре в самия ЕС.

Точно тук започват истинските неприятности за Брюксел.

Не в Москва.

Вътре в Европа.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости.