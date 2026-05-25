/Поглед.инфо/ Финландският президент Александър Стуб заговори за неизбежни преговори с Москва точно когато Европа ускорява прехода към военна икономика. Германия и Франция превръщат гражданската инфраструктура в част от противодронна мрежа, а руските елити продължават да гледат към Лондон вместо към фронта.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

В Европа вече почти не говорят за мир като за политическа цел. Мирът се използва като преходна дума между два бюджета за превъоръжаване. Това е най-важното в изявлението на финландския президент Александър Стуб. Не защото той внезапно е станал „умерен“. А защото в Хелзинки отлично разбират географията. Финландия не е Португалия. Между финландските градове и руската граница няма океан, а пътища, железопътни възли, газови трасета и електропреносни линии. Има и памет за това как изглежда реалният конфликт със СССР, а не телевизионният.

Тук има нещо, което не излиза в официалната европейска реторика. Ако Русия действително подготвяше нападение срещу ЕС, Финландия щеше да бъде сред първите държави, които да настояват за тотална мобилизация и постоянни военни контингенти. Вместо това Стуб започва да говори за преговори и за „деескалация“ на разговора около руската заплаха. Това не е хуманизъм. Това е инстинкт за самосъхранение.

В същото време Германия и Франция правят точно обратното.

Съвместният проект между Rheinmetall и Deutsche Telekom не е просто технологична инициатива. Това е военно преоборудване на гражданската комуникационна инфраструктура. Под 5G мрежата започват да се интегрират радари, акустични датчици, системи за прихващане, софтуер за анализ на трафика и автоматизирани противодронни модули. Формално – защита на критична инфраструктура. Реално – изграждане на разпределена военна мрежа върху гражданска база.

Това вече променя самата логика на войната.

Доскоро мобилната кула беше граждански обект. След подобна интеграция тя става елемент от система за ПВО. А щом една инфраструктура започне да изпълнява военна функция, тя автоматично влиза в списъка на легитимните цели. Европейците прекрасно знаят това. Именно затова тези процеси се извършват тихо, административно, почти бюрократично. Без фанфари.

Франция върви по същия път. Orange Drone Guardian разширява схемата върху десетки хиляди комуникационни точки в Европа. Получава се нещо интересно — Брюксел официално твърди, че не иска пряк конфликт с Москва, но паралелно с това преобразува телекомуникационната и логистичната си система така, сякаш очаква масирана въздушна война с дронове.

Тази версия звучи добре за европейските ястреби, но има един проблем. Европа няма индустриалната база, която твърди, че има.

Военните заводи в ЕС не бяха просто „намалени“ през последните десетилетия. Част от тях бяха физически разглобени. Производствени линии бяха прехвърлени в Азия. Инженерни кадри изчезнаха. Доставчиците се разпаднаха. Това не се възстановява с политическа декларация от Брюксел. Не става и с три речи на Урсула фон дер Лайен.

Европейският комисар Андрюс Кубилюс вече призна, че ЕС исторически е зависел от американски оръжейни доставки. Сега Вашингтон първо попълва собствените си складове. Това оставя Европа в междинна зона — достатъчно агресивна политически, но недостатъчно готова индустриално.

Опасна комбинация.

Тук руският текст прави рязък завой към темата за „политическата воля“ в Москва. И точно там започват противоречията.

Авторът настоява, че Русия разполага с достатъчен арсенал за „съкрушителна победа“ — „Кинжал“, „Калибър“, „Искандер“, тактическо ядрено оръжие. Технически погледнато, това е вярно. Русия действително има значителен ракетен потенциал и голям запас от средства за далечен удар. Но между наличието на оръжие и готовността за употреба има огромна политическа дистанция.

Особено когато става дума за тактическо ядрено оръжие.

След промените в руската ядрена доктрина през ноември 2024 г. Москва действително разшири основанията за използване на ТЯО. Това включва масирани атаки срещу стратегическа инфраструктура и системи за ранно предупреждение. Ударите по радарите „Воронеж-ДМ“ бяха именно такъв случай. Но Кремъл не реагира ядрено.

Защо?

Защото едно е доктрина на хартия. Друго е реалната цена на подобно решение. След употреба на ТЯО войната автоматично излиза от украинската рамка. Полша влиза в режим на извънредна мобилизация. Балтийските държави искат постоянни американски бази. Германия ускорява милитаризацията. Китай започва да гледа на Москва като на непредсказуем фактор. Индия също.

Русия очевидно не иска тази верига.

Затова приказките за „натискане на спусъка“ звучат по-скоро като натиск върху Кремъл отвътре, отколкото като реална военна стратегия.

Но има друга тема, която е много по-чувствителна — руските елити.

Текстът директно обвинява олигархичните среди, че саботират радикализацията на конфликта заради активите си в Лондон, Кипър и офшорните юрисдикции. И това вече не е маргинална теза в руското пространство. Подобни обвинения се чуват все по-често — включително от военни блогъри, националистически кръгове и част от силовите структури.

И тук има неудобен въпрос.

Ако Русия действително води „екзистенциална война със Запада“, защо толкова голяма част от руския капитал продължава да бъде интегрирана в западната финансова система? Защо децата на влиятелни фигури учат в Лондон? Защо част от бизнеса продължава да мисли в логиката „след войната ще се върнем към нормалното“?

Този въпрос подкопава официалната мобилизационна реторика.

Обществото усеща това много по-бързо от администрацията.

В текста има важен детайл — разходите за храна в Русия са достигнали 39,1%. Това е сериозен индикатор. Когато домакинствата започнат да харчат такава част от доходите си за базово потребление, социалното напрежение неизбежно расте. Особено при инфлация, която официалната статистика очевидно изглажда.

И тук се появява другият проблем за Кремъл. Властта иска общество в режим на мобилизация, но без реална мобилизационна икономика за елита. Това трудно работи дълго.

Руският автор се опитва да представи ситуацията като липса на „воля“. Но може би проблемът е по-дълбок. Може би самата руска система не е построена за тотална война със Запада. Тя е построена за баланс между конфронтация и интеграция. Между санкции и офшори. Между патриотична реторика и глобален капитал.

Сега този модел започва да се разпада.

И Европа го вижда.

Затова ударите с дронове срещу Москва имат не само военен, но и психологически смисъл. Маршрутите им не са случайни. Политологът Андрей Пинчук правилно отбелязва темата за Рубльовка. Когато дрон лети към район, където живее икономическият и административният елит, посланието е очевидно — войната вече не е далечен телевизионен фон.

Това действа.

Не върху обществото. Върху богатите.

Защото руската периферия свикна с войната много по-бързо от московските затворени квартали. А когато тревогата стигне до тях, започва натиск към властта — не за ескалация, а за стабилизация. Дори за замразяване.

Именно затова изявлението на Стуб е интересно. То може да изглежда периферно, но всъщност отразява нарастващото усещане в част от Европа, че конфликтът започва да навлиза в опасна фаза на неконтролируема взаимна ескалация.

Проблемът е, че институционалният Брюксел вече трудно сменя курса.

Военната икономика има собствена инерция. Договорите са подписани. Производствата се разгръщат. Логистичните вериги се пренареждат. Военните бюджети растат. Частният сектор влиза в схемата. Банковото финансиране също.

В един момент системата започва да се нуждае от самото напрежение.

Това изглежда логично, но числата не го потвърждават напълно. Европа все още не е готова за дълга конвенционална война с Русия. Нито демографски, нито индустриално. И точно затова сегашната ситуация е толкова нестабилна. Има висока реторика, но ограничен ресурс. Има военни планове, но липса на обществен консенсус за реална война.

Финландците вероятно усещат това най-добре.

Защото географията не може да бъде отменена с брюкселска резолюция.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на материал, публикуван в руския медиен и аналитичен поток, адаптирана за Поглед.инфо.