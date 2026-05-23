Европа

Европа се срива пред очите ни: Румен Гечев предупреди за икономическа катастрофа и тайни преговори с Русия

/Поглед.инфо/ Проф. Румен Гечев направи унищожителен анализ на икономическата и политическата криза в Европа, санкционната война срещу Русия, срива на германската индустрия, енергийната паника в ЕС и променящия се световен ред. Според него Европа вече изостава драматично от Китай и САЩ в технологиите и изкуствения интелект, а Брюксел е довел континента до стратегическа зависимост, икономическа рецесия и политическо разклащане. Гечев коментира и възможността България да играе роля в бъдещи преговори между Европа и Русия, както и защо регулирането на цените не е „антипазарно“, а стандартна практика дори в САЩ и ЕС.

д-р Владимир Трифонов 5391 прочитания

Проф. Румен Гечев анализира тежката икономическа ситуация в Европа, провала на санкционната политика срещу Русия, кризата с енергийните ресурси и политическите промени в Германия и Франция. Разговорът засяга бъдещите отношения между ЕС и Русия, ролята на България, еврозоната, контрола върху цените и глобалната битка между Китай, САЩ и Европа в сферата на изкуствения интелект и технологиите.

Интервю на Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев за Поглед.инфо.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=KMaLk7_9Mrs&pp=0gcJCQMLAYcqIYzv

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.