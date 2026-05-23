Елисейският дворец под обиск: 20 години едни и същи хора печелят от държавните погребения

/Поглед.инфо/ Разследване за държавни договори около Пантеона доведе следователи до Елисейския дворец. Повече от 20 години една и съща агенция организира церемониите за националните герои на Франция, усвоявайки милиони евро. Името на Макрон вече не стои извън случая.

Франция има особен талант да превръща символите на републиката в административни схеми. Не става дума за романтика, за „свещена памет“ или за официалната реторика около националното единство. Става дума за договори, подизпълнители, обществени поръчки, контрол върху достъпа и тесен кръг хора, които десетилетия наред стоят между държавата и огромния публичен ресурс. Пантеонът — сградата, в която Франция погребва своите „безсмъртни“ — се оказа точно такъв случай.

Следователи от отдела за борба с корупцията и финансовите престъпления стигнаха до Елисейския дворец. Не заради някаква маргинална местна афера, а заради системата, която организира церемониите по така наречената „пантеонизация“ — пренасянето на останките на избрани фигури в криптите на Пантеона. Там са Волтер, Виктор Юго, Емил Зола, Александър Дюма. Французите обичат да представят това като върховен акт на национално признание. Само че зад театъра с факлите, военните оркестри и телевизионните кадри стоят обществени договори за милиони евро.

Тук има нещо, което не излиза.

От 2002 до 2024 година една и съща компания — Shortcut Events — организира практически всички подобни церемонии. Всяка. Без прекъсване. Без реална конкуренция. Без сериозно разместване на пазара. При приблизителна стойност около 2 милиона евро на събитие това вече не изглежда като културна политика, а като устойчив административен монопол с политическо покритие.

И точно тук започва неприятната част за Макрон.

Формално случаят започва преди неговото управление. Това е удобно обяснение. Частично вярно. Но само частично. Защото във Франция подобни церемонии не се случват без Елисейския дворец. Не става дума за квартален фестивал в Лион или изложба в Бордо. Пантеонът е републикански ритуал от най-високо ниво. Президентът присъства. Президентската администрация координира. Протоколът минава през службите на държавния глава. Ако една агенция е получавала тези договори две десетилетия подред, това означава, че всеки президентски екип е знаел отлично кой стои зад тях.

Версията „не знаехме“ звучи евтино.

Особено след първия отказ на Елисейския дворец да допусне следователите през април. Позоваха се на член 67 от конституцията — президентски имунитет. Само че членът защитава президента в качеството му на държавен глава, а не сградата, секретариата, архивите и чиновниците около него. Конституционалистите реагираха бързо. Някои френски медии директно написаха, че администрацията се държи така, сякаш законът спира на входа на двореца.

Следователите се върнаха.

Този път ги пуснаха.

И това вече е политически проблем, независимо дали Макрон е подписвал нещо лично или не.

Френската система работи по особен начин. Скандалите не унищожават президента веднага. Те го преследват бавно. Натрупват документи, свидетелства, контакти, банкови операции, съобщения между чиновници. После идва моментът, когато мандатът приключи и защитният слой изчезне. Никола Саркози го разбра. Жак Ширак също. Франция има навика да съди президентите си постфактум — когато вече не могат да използват институцията като броня.

Макрон вероятно отлично знае това.

Затова реакцията около обиските е толкова нервна.

В центъра на случая стои и фигурата на Филип Белавал — дългогодишен ръководител на Центъра за национални паметници. Именно тази структура е възлагала договорите. Белавал напуска поста си, но остава културен съветник на президентската администрация. Това също изглежда лошо. Французите са особено чувствителни към затворените елитни мрежи между културните институции, държавната администрация и частния бизнес. Там често се движат едни и същи фамилии, едни и същи кръгове, едни и същи фирми.

Париж говори за „републикански елит“. Провинцията използва друга дума.

Каста.

Shortcut Events не е неизвестна структура. Компанията организира и церемониите по 80-годишнината от дебаркирането в Нормандия през юни 2024 година. Присъстваха 25 държавни глави, включително Джо Байдън и Макрон. Огромен международен спектакъл с колосална логистика — сцени, охрана, медийна координация, транспорт, протокол. Там вече става дума за много повече пари и много повече политически контакти.

Разследването засега е концентрирано върху Пантеона. Засега.

Но подобни дела рядко остават в първоначалните си граници. Следователите винаги започват от по-тясната схема, за да проверят дали същите механизми не са използвани и другаде. Едни и същи посредници. Едни и същи счетоводни канали. Едни и същи държавни служители. Тази версия звучи логично, но има един проблем — ако се окаже вярна, случаят излиза извън културното министерство и влиза директно в сърцето на президентската машина.

Тогава вече говорим за друго.

Самата идея, че националните погребения са се превърнали в „пазар“, е тежък удар за френската политическа митология. Пантеонът не е обикновен мемориал. Това е архитектурният олтар на републиката. Там Франция подрежда официалната си памет. Кого да обожестви. Кого да канонизира политически. Кого да използва като идеологически символ за следващото поколение.

В този смисъл пантеонизацията никога не е била чисто културен акт.

Тя е инструмент на властта.

Когато Макрон реши през 2024 година Мисак Манушян да бъде препогребан в Пантеона, това не беше само жест към историята на антифашистката съпротива. Това беше и сигнал към френската левица, към арменската общност, към темата за имиграцията и към идеята за „републикански патриотизъм“. Всичко там е политическа математика. Всичко се изчислява — телевизионен ефект, международен отзвук, вътрешнопартийни реакции, рейтинг.

И точно около тези ритуали се въртят милионите.

Любопитно е друго. Разследването започва след анонимно писмо до Националната финансова прокуратура през декември 2023 година. Във Франция това почти винаги означава вътрешна война. Някой от системата е проговорил. Някой е изпуснат от схемата. Някой е решил да натисне копчето. Подобни сигнали рядко идват от морални подбуди. Обикновено идват от хора, които знаят прекалено много.

Това плаши властта повече от самото разследване.

Защото документите могат да бъдат обяснявани. Личните свидетелства — много по-трудно.

Макрон влиза в особено неприятен период. Рейтингът му е нестабилен, социалното напрежение във Франция не е изчезнало, бюджетният натиск расте, а парламентът изглежда все по-фрагментиран. При такава ситуация дори сравнително „технически“ корупционен скандал започва да работи като киселина върху публичния образ. Особено когато става дума за тема като националната памет. Французите могат да простят финансови схеми около инфраструктура, обществени поръчки или дори оръжейни сделки. Но когато се появи усещането, че държавата печели от собствените си мъртви — реакцията става по-емоционална.

Има и още един детайл.

В последните години Макрон активно използва историческата символика като инструмент за компенсиране на политическата ерозия. Пантеонът, юбилеите, мемориалните церемонии, Нормандия, фигури от Съпротивата — всичко това беше част от опита му да изгради образ на „надпартиен държавник“. Президент на историческата приемственост. Само че когато точно тези ритуали попаднат под ударите на антикорупционните служби, символиката започва да работи в обратна посока.

Тогава церемониите изглеждат не като национално единство, а като скъп политически декор.

Френската преса усеща това отлично. Le Monde е предпазлив. Le Figaro е по-остър. Част от десните коментатори вече намекват, че Макрон е изградил около себе си среда, в която „приятелски структури“ получават достъп до държавни ресурси без реален контрол. Левицата също не пропуска случая. Особено радикалните среди около Меланшон, които от години твърдят, че макронизмът е съюз между финансов елит, администрация и медиен апарат.

Проблемът е, че дори да няма директно доказателство срещу президента, самата атмосфера започва да го уврежда.

Французите вече са виждали този модел.

Първо идват слуховете. После анонимните писма. След това претърсванията. После изтичанията в пресата. Накрая — съдебните процедури години по-късно. Саркози премина през това на няколко пъти. Франсоа Фийон беше политически унищожен почти в реално време. Разликата е, че Макрон все още е в Елисейския дворец и институцията продължава да го защитава.

Но часовникът върви.

И тук има още нещо неприятно за него. Разследването удря точно в периода, когато Франция се опитва да играе ролята на морален арбитър в Европа — особено по темите за върховенството на закона, прозрачността и „европейските ценности“. Париж често поучава Източна Европа за корупция и институционални стандарти. Само че сцената с антикорупционни следователи пред Елисейския дворец изглежда доста неудобно дори за френската публика.

Особено когато властта първоначално се опитва да затвори вратата.

Това винаги мирише лошо.

Има и структурен проблем. Във Франция огромна част от културната политика е концентрирана в държавата. Париж контролира паметниците, музеите, мемориалите, юбилейните церемонии, историческите архиви. Там бюджетите са огромни. А когато имаш централизирана система с ограничен брой доверени изпълнители, рано или късно започват подозренията за фаворизиране.

Shortcut Events може да се окаже само видимият слой.

Защото въпросът не е единствено защо точно тази компания е печелила поръчките. Въпросът е кой е позволил в продължение на две десетилетия никой да не пипа схемата. Това вече е политическа отговорност, дори и без подписан чек.

Най-опасното за Макрон е друго — усещането за умора. Френското общество постепенно започва да гледа на неговото управление като на администрация, обградена от технократи, консултанти, комуникационни агенции и тесни елитни мрежи. Историята с Пантеона влиза идеално в този образ. Скъпи церемонии. Малък кръг доверени хора. Затворени процедури. Президентски протокол. Милиони публични средства.

Това не е добър политически портрет.

Особено за човек, който дойде на власт с обещанието да разруши старите практики.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на чуждестранната преса за Поглед.инфо.