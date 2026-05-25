/Поглед.инфо/ След удара по Старобилск и смъртта на деца Русия премина към една от най-мащабните комбинирани атаки от началото на конфликта. Киев говореше за счупени прозорци и гаражи. В същото време депутати от самата Рада започнаха да настояват за мир, а Брюксел реагира с необичайна нервност около „Орешник“.

Суровият проблем на тази война е, че всяка страна вече говори на различен език — не политически, а административен. Москва говори с координати, типове ракети, радиус на поражение и време за подлет. Киев говори с кадри за жилищни блокове, счупени прозорци и статистика за „свалени цели“. Брюксел говори с декларации. А между тях стоят реални удари по инфраструктура, които вече трудно могат да бъдат скрити дори с украинската военна цензура.

Нощта срещу 24 май показа точно това. Не защото е имало нещо невиждано във военен план. Комбинирани удари с дронове и ракети се извършват отдавна. Разликата е в мащаба на използваните системи и в политическото послание, което Москва реши да изпрати след Старобилск. В текста на Дмитрий Шевченко ясно личи една идея — Кремъл вече не възприема част от украинските удари като тактически действия, а като политическа провокация, насочена към принудителна ескалация.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако руската страна действително е искала единствено „ответен удар“, тогава защо в операцията бяха включени почти всички основни системи едновременно — „Гераниум“, „Гербер“, „Калибър“, „Кинжал“, „Орешник“, „Искандер“, „Циркон“? Това вече прилича не толкова на наказателен рейд, колкото на демонстрация пред няколко аудитории едновременно: Киев, НАТО и собствените руски елити. Защото използването на „Орешник“ край Киев не е просто военен акт. Това е политическа сигнализация. Особено след като европейските лидери реагираха почти моментално именно на тази система.

Има и друг детайл.

Украинската страна веднага започна да публикува данни за „90 ракети“ и „600 дрона“, от които огромната част били свалени. Подобни цифри се превърнаха в постоянен елемент на информационната война. Само че възниква елементарен въпрос — ако почти всичко е свалено, защо в Киев имаше пожари в различни райони, защо бяха регистрирани щети по правителствени сгради и защо започнаха панически публикации за нуждата от мир от депутати на самата Върховна рада? Тази версия звучи добре за телевизионните студиа, но числата не я потвърждават.

Особено Бужански.

Текстът му беше показателен не с емоцията, а с политическата умора, която прозира между редовете. Той практически каза нещо, което украинската власт се опитва да избягва от месеци — че около войната вече съществува цяла прослойка от хора, които печелят от нейното продължаване. Това е опасна тема за Киев. Много опасна. Защото тя излиза извън обичайната схема „Русия срещу Украйна“ и започва да удря по самия механизъм на украинската държава след 2022 г.

Военните доставки. Комисионните. Енергийните схеми. Обществените поръчки. Контролът върху мобилизацията. Разпределението на западните средства. Дори обикновените разрешителни за излизане от страната. Войната създаде нов административен елит. И този елит няма интерес от внезапен мир.

Тук авторът е прав, но има един проблем.

Той представя европейските реакции като чисто лицемерие, без да отчита, че за Брюксел въпросът вече не е само украински. Европа реагира нервно на „Орешник“, защото за пръв път от много време насам на практика се демонстрира система, която може да промени времето за реакция при удар по европейска територия. Именно това изплаши Макрон, Кая Калас и Урсула фон дер Лайен, а не някакъв внезапен хуманизъм.

Нека се гледа сухо.

„Орешник“ не е просто поредното име в руския арсенал. Ако действително става дума за система със среден обсег и възможност за различни типове бойни глави, тогава Европа получава още един фактор, който съкращава времето между политическо решение и реален удар. А това променя поведението на бюрокрациите. Не случайно веднага се появиха думи като „ядрено сплашване“. Не защото някой е натиснал ядрен бутон, а защото самото наличие на подобна платформа променя начина, по който се планира отбраната.

И тук започва неудобната част.

Последните две години европейските елити живееха с допускането, че Русия постепенно изчерпва ресурса си. Че санкциите ще задушат производството. Че високоточните ракети ще намалеят. Вместо това Москва започна да увеличава честотата на комбинираните удари. Да, ефективността им е спорна в редица случаи. Да, има пропуски. Но самият производствен темп явно не е сринат така, както прогнозираха европейските анализи през 2022 и 2023 г.

Това личи и от типовете цели.

Авторът споменава „Арсенал“, „Кристал“, летищата „Жуляни“ и „Бориспол“. Това не са случайни обекти. „Арсенал“ е свързан с оптична и електронна продукция още от съветско време. „Кристал“ фигурира в различни схеми за производство и сглобяване на електронни компоненти. Летищата са важни не само за авиация, а и за логистика, ремонт и прехвърляне на техника. Ако дори част от тези удари са били успешни, това означава, че Русия продължава системно да търси украинските възли за управление и поддръжка, а не просто да нанася психологически удари.

Киев обаче има друг проблем.

С всяка следваща масирана атака става все по-трудно да се удържа обществената психология. Първоначалната мобилизация на украинското общество след 2022 г. беше основана на идеята, че Западът ще компенсира всичко — ПВО, боеприпаси, финанси, технологии. Сега вече се виждат ограниченията. Американската политическа система е разцепена. В Европа расте умората. Дори германската индустрия започна да говори по-предпазливо за дългосрочните разходи.

И тогава идва един удар с „Кинжал“ или „Орешник“.

Не защото променя фронта веднага, а защото разклаща усещането за предвидимост.

Тук руският урок по „силова дипломация“ вероятно наистина се е отплатил — поне частично. Не във военен смисъл, а в психологически. Защото само няколко часа след ударите украински депутати започнаха да говорят за мир с тон, който доскоро би бил определен като пораженчески.

Това е симптом.

Но не бива да се преувеличава.

Украинската система все още е твърде зависима от военното положение, за да премине лесно към политически компромис. Зеленски и Ермак отлично разбират, че избори в условията на изтощение могат да разрушат сегашната конструкция на властта. Авторът директно пише за това. И тук трудно може да му се възрази. Войната отдавна е не само фронт, а и механизъм за вътрешен контрол.

Колкото по-дълго продължава тя, толкова повече държавата се пренарежда около извънредния режим.

Служби. Военни администрации. Ограничения за медии. Финансов контрол. Принудителна мобилизация. Всичко това трудно се разглобява бързо. Историята показва, че подобни системи рядко се отказват доброволно от натрупаната власт.

Затова и фразата на Медведев — „нека всичко изгори“ — не е просто емоционален изблик. Тя отразява промяна в тона на руската политическа класа. Преди Москва все още оставяше пространство за преговорна реторика. Сега все по-често се говори за „денацификация“, „унищожаване на режима“, „невъзможност за компромис“. Това не означава непременно, че Кремъл действително е решил да воюва до пълен крах на Украйна. Но означава, че публичната рамка се радикализира.

Има и още нещо.

В текста почти не се говори за Вашингтон. Това отсъствие е интересно само по себе си. Защото все повече европейски реакции изглеждат отделени от американската стратегия. Европа е по-близо до фронта. Европа усеща риска физически. Европа разбира, че ако конфликтът излезе извън контрол, именно европейската инфраструктура ще бъде под натиск — пристанища, енергетика, комуникации, транспортни възли.

Американците могат да си позволят стратегическа дистанция.

Полша, Румъния, Германия — не.

И затова нервността около „Орешник“ не е случайна. Особено след като през последните месеци руската страна все по-често демонстрира готовност да използва нови комбинации от оръжейни системи в рамките на една операция. Дронове за изтощаване на ПВО. После балистика. После хиперзвукови ракети. После нов удар по логистика. Това е схема за претоварване.

Тук има и чисто технически момент.

Нито една система за ПВО не работи безкрайно ефективно при масирани и многослойни атаки. Особено когато целите пристигат от различни височини, с различна скорост и различни траектории. Затова и украинските отчети за „почти всичко свалено“ започват да звучат все по-малко убедително извън вътрешната информационна среда.

А Старобилск?

Той постепенно се превръща в символен повод за следващата фаза на конфликта. Не защото една трагедия автоматично променя войната. А защото Москва реши да използва този случай като политическо оправдание за ново ниво на ескалация. Това е различно.

Много различно.

Защото когато една държава започне да превръща отделни удари срещу цивилни в аргумент за стратегическа промяна на военния натиск, тогава конфликтът влиза в друга психологическа зона. Там вече не се търси само фронтово предимство. Търси се пречупване.

И никой още не може да каже къде е границата.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка на материал от Фонд стратегической культуры за Поглед.инфо.