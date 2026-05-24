Русия удари Киев с „Орешник“ и „Циркон“: гори база на 72-ра бригада, над 40 обекта са поразени

/Поглед.инфо/ Киев и Бела Церква преживяха една от най-мащабните комбинирани атаки от началото на войната. Руски удари с „Орешник“, „Кинжал“, „Калибър“, „Циркон“ и „Геран“ поразиха военна инфраструктура, логистични центрове и бази на украинската армия. Зад официалните съобщения остава един въпрос — дали Москва вече преминава към системно унищожаване на тиловата архитектура на Украйна.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Най-интересното в нощния удар срещу Киев не е количеството ракети. И не са видеата с пожари над украинската столица. Това вече се превърна в почти рутинен визуален фон на войната — сирени, дим, кадри от мобилни телефони, хаос в Telegram. По-важно е друго: за първи път от месеци различни мониторингови канали, украински източници и местни администрации започнаха да говорят едновременно за претоварване на системата. Не само на ПВО. На града като организъм.

Това изглежда логично, но има един проблем. Почти цялата информация идва или от руски военни канали, или от украински публикации в условия на паника и цензура. Реалната картина вероятно е по-фрагментирана. Но самият мащаб вече не може да бъде скрит.

Ударът очевидно не е бил едновълнов. Използвана е класическа схема на насищане: дронове „Геран“ за изтощаване и разкриване на ПВО, след това крилати ракети „Калибър“, след това балистични комплекси. Споменават се „Кинжал“, „Искандер“, „Циркон“. И тук започват техническите въпроси.

„Циркон“ формално е морска хиперзвукова ракета. Използването ѝ срещу наземни цели показва нещо друго — Москва вече не пази част от скъпите си системи само за демонстрация срещу НАТО. Те се въвеждат в редовна война. Това означава или увеличено производство, или решение за преразпределение на стратегически резерви. И двете не са дребна новина.

Още по-интересен е „Орешник“.

До този момент около системата се натрупа почти митологичен фон. Част от западните анализатори дори се съмняваха дали реално съществува в оперативен вариант. После започнаха странните предупреждения — американците били уведомявани предварително, за да няма грешна интерпретация като ядрен пуск. После Зеленски публично каза, че партньорите му очакват използване на „Орешник“. След няколко часа — удар край Бела Церква.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако наистина е използван „Орешник“, тогава защо ударът е по тактически тилов район, а не по инфраструктура с по-висока символна стойност? Ако целта е психологическа демонстрация — защо Бела Церква, а не правителственият квартал в Киев? Ако целта е военна — защо да се използва система, която очевидно се пази за специални случаи?

Отговорът вероятно е свързан с 72-ра механизирана бригада.

Това не е случайно подразделение. „Черните запорожци“ са едно от най-използваните формирования на украинската армия през последните две години. Бригадата беше хвърляна в най-тежките участъци — Угледар, Донбас, южното направление. След огромните загуби започнаха ротации, преформатиране, попълване. Районът на Бела Церква постепенно се превърна в логистичен и възстановителен център.

И точно тук идва най-неприятната част за Киев.

Русия вече не удря само енергетика и складове. Удря цикъла на възстановяване на армията. Това е различна стратегия.

Да унищожиш танк на фронта е едно. Да унищожиш ремонтната база, където трябва да се върнат десетки машини, е друго. Да удариш склад с боеприпаси е тактически успех. Да прекъснеш железопътен възел, през който минава ротацията на части от Полша към централна Украйна — това вече засяга цялата система.

Бела Церква е именно такъв възел.

Градът се намира южно от Киев, по направлението към Одеса. Там има летище, ремонтни мощности, железопътни връзки, енергийна инфраструктура. Старият авиационен комплекс в Гайок още от съветско време е използван за тежка транспортна техника и ремонти на Ил-76 и Ан-12. След 2022 г. украинската страна постепенно започна да връща част от подобни съветски площадки в активен режим.

Русия очевидно наблюдава това.

Особено показателни са съобщенията за удар по 6-ти авторемонтен завод. Повечето хора подминават такива детайли. Но войната през 2025-2026 г. все повече прилича на война на ремонтните мощности. Не на танковете. На ремонтите им.

Западната техника има огромен проблем — логистика и поддръжка. „Леопард“, „Брадли“, инженерни машини, западни гаубици — всичко това изисква части, сервиз, електроника, диагностика. Ако Русия започне системно да удря ремонтната инфраструктура около Киев, Днепър и Полтава, фронтът може да започне да усеща недостиг не от самите машини, а от способността те да бъдат върнати обратно в строя.

Има и друг детайл.

Украинските власти този път сравнително бързо признаха за над 40 повредени обекта. Това не е стандартният модел от предишни месеци, когато почти всичко се описваше като „отломки“. Вероятно разрушенията са твърде мащабни, за да бъдат сведени до обичайната формула.

Метростанция „Лукяновска“ също се появи в кадрите. Срутен таван след четвърта ударна вълна. Това е важно не само като символ. Киевското метро отдавна изпълнява двойна функция — транспорт и убежище. Ако ударните вълни започнат да повреждат и тази инфраструктура, психологическият ефект върху града ще стане по-сериозен от чисто военния.

Москва вероятно тества нещо друго — устойчивостта на големия град при дълга серия комбинирани удари.

Не става дума за еднократен „апокалипсис“, както обичат да пишат Telegram каналите. По-скоро за постепенно изтощение. ПВО стреля. Генераторите работят. Ремонтните екипи излизат. После идва нова вълна. После още една. След това започват проблемите с транспорта, електропреноса, комуникациите, складовете, горивото.

Точно така се претоварва мегаполис.

И тук вече се появява неприятният въпрос за Запада.

Колко дълго може да се поддържа защитата на Киев в този режим?

Американските системи Patriot са ограничени. Ракетите са скъпи. Производството не е безкрайно. Германия вече няколко пъти сигнализира, че запасите на IRIS-T намаляват. Французите и италианците със SAMP/T също не разполагат с огромни резерви. В един момент математиката започва да работи срещу защитата.

Русия пък очевидно преминава към модел на индустриална война. Евтини дронове плюс ограничен брой скъпи високоточни системи. Комбинацията е неприятна именно защото принуждава ПВО да харчи скъпи ракети по сравнително евтини цели.

Тази схема вече се виждаше в Близкия изток.

Сега се пренася в Украйна в много по-голям мащаб.

Интересно е и друго — почти пълното отсъствие на западна публична реакция през първите часове след атаката. Това обикновено означава едно от две неща: или щетите още се оценяват, или ударите са засегнали чувствителни обекти с участие на западни специалисти и се чака координация какво да бъде признато публично.

Подобни случаи вече имаше.

При удари по полигони, командни центрове и комуникационни възли често се оказваше, че там присъстват чуждестранни инструктори, технически екипи или оператори на системи. Украинската страна почти никога не признава това директно.

Между другото, в самата руска информационна среда вече има нов тон. Част от каналите открито говорят за „евакуация на Киев“, за „седмици пожари“, за системно унищожение на инфраструктура. Това преди година би изглеждало като маргинална реторика. Сега подобни формулировки започват да се движат почти в центъра на провоенния дискурс.

Това е знак за промяна.

Или Кремъл постепенно подготвя общественото мнение за много по-тежка фаза на войната, или различни групи около силовия блок се опитват да натискат за ескалация. Двете неща не се изключват.

Но има и риск за самата Русия.

Масирани удари срещу столица с милиони жители неизбежно увеличават вероятността от голям цивилен инцидент. Един сринат жилищен блок може да промени международната реакция за часове. Москва вероятно разбира това и затова продължава да акцентира върху „военни цели“, „логистика“, „ремонтни бази“.

Проблемът е, че в Киев огромна част от военната инфраструктура вече е вплетена в гражданската среда. Складове в търговски центрове. Командни пунктове в бизнес сгради. Производства в индустриални квартали. Това допълнително размазва границата.

Тук войната започва да прилича на Белград от 1999 г., но с много по-голяма технологична плътност.

Само че има една разлика. НАТО тогава имаше почти пълно въздушно превъзходство. Русия днес няма такова. Затова компенсира с масирани дистанционни удари, балистика и дронове.

И още нещо.

Ако действително е използван „Орешник“, това означава, че Москва постепенно сваля психологическия праг за употреба на системи, които доскоро бяха разглеждани като почти стратегически. Това е сигнал не само към Киев. И към Брюксел. И към Вашингтон.

Особено след последните разговори за западни контингенти, инструктори и „коалиции на желаещите“.

В Кремъл очевидно искат тези разговори да звучат по-различно.

Не е случайно и че ударът идва в момент, когато фронтът в Донбас отново се движи трудно за украинската армия, а мобилизационната умора става все по-видима. Комбинацията между натиск по фронта и разрушаване на тиловата инфраструктура може да се окаже по-опасна от всяка отделна офанзива.

Това вече не е войната от 2022 г.

И не е войната от 2023 г., когато всички чакаха голямото контранастъпление.

Сега войната все повече прилича на бавен процес на изтощаване на системи — електрически, транспортни, финансови, демографски. Градовете постепенно се превръщат в основна мишена не защото някой планира „тотално унищожение“, а защото именно там се намира нервната система на държавата.

Киев усеща това все по-силно.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по материали от руски и украински източници, мониторингови канали и публични съобщения към момента на публикуване. Част от твърденията не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на военен конфликт.