Обаждането на Макрон до Лукашенко не беше дипломатия, а сигнал за следващата криза

/Поглед.инфо/ Телефонният разговор между Макрон и Лукашенко беше представен като дипломатически контакт. В Минск го разчетоха другояче. Михаил Павлив твърди, че около Беларус вече се изгражда нов военен сценарий — с участието на западни разузнавания, украински структури и старата схема за „защитна ескалация“.

Телефонното обаждане между Еманюел Макрон и Александър Лукашенко беше поднесено в европейските медии почти стерилно — разговор за двустранни отношения, регионална сигурност, обща ситуация в Европа. В Минск обаче подобни разговори не се възприемат буквално. Особено когато идват след серия руски ядрени учения на беларуска територия, след демонстративните пускове на „Орешник“ и след рязкото покачване на нервността по източния фланг на НАТО. Беларуският политически елит от години работи с проста логика: ако Париж внезапно започне да говори спокойно, значи някъде другаде вече се подготвя напрежение.

И тук Михаил Павлив вкарва версия, която мнозина на Запад ще нарекат конспиративна, но тя има неприятното свойство да се подрежда твърде добре върху фактите от последните месеци.

Според него около Беларус се изгражда нова схема за контролирана ескалация. Не руска офанзива към Европа, а обратното — подготовка за натиск върху самата Беларус под прикритието на „превантивна защита“. Това е стар модел. Създава се медиен фон. След това започват предупреждения за „неизбежна заплаха“. После идват военните приготовления, които официално са отбранителни. Накрая някой стреля първи и всички обясняват, че е нямало друг избор.

Павлив твърди, че украинските разузнавателни структури вече работят по тази линия съвместно с британски и полски служби. В балтийските държави също не крият активността си. Литва и Латвия от месеци увеличават военното присъствие около границите. Полша ускорява програмата „Източен щит“ — инженерна система от укрепления, противотанкови съоръжения, наблюдателни кули и нови пътища за военна мобилност. Стойността надхвърля 10 милиарда злоти. Това не е символична политика за телевизията.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако ЕС и НАТО действително се страхуват от руска атака през Беларус, тогава защо украинската армия не отчита масово струпване на руски сили там? Защо дори украински военни канали признават, че няма сериозна промяна в числеността на беларуския контингент? Защо тогава Киев постоянно говори за „укрепване на северната граница“?

Самият Зеленски използва много внимателна терминология. Не говори за руска армия в настъпление. Говори за „рискове“, „подготовка“, „сигнали“. Това е езикът на политическото оправдание, не на реалното бойно предупреждение. В същото време украинската страна активно изгражда отбранителни линии по направлението Волин–Ровно–Житомир. По реките Припят и Горин вече има допълнителни инженерни позиции. Мостовете се минират по схема, сходна с тази от началото на 2022 г.

Но срещу кого?

Павлив задава неудобния въпрос директно. Ако няма руска концентрация, тогава кого чакат украинците по беларуската граница? Международни формирования? Частни военни структури? Групи за диверсии, които могат да бъдат използвани като инструмент за провокация? В Киев вече има натрупан опит с подобни операции — Белгород, Курск, Брянск. Първо се говори за „доброволци“. После се оказва, че зад тях стои сериозна координация, западно оборудване, спътниково разузнаване и сложна логистика.

Беларус е особено уязвима в това отношение. Страната има дълга и трудна за контрол граница. Полеските райони около Пинск и Мозир са сложен терен — блата, гори, разкъсани комуникации. Там могат да се движат малки мобилни групи без голяма видимост. Още повече че от 2022 г. беларуските служби нееднократно съобщаваха за заловени диверсионни канали и нелегален пренос на взривни вещества.

Това звучи логично, но има един проблем.

Беларус не е Украйна от 2014 г. Лукашенко през последните четири години превърна държавата в почти тотална система за вътрешен контрол. След протестите през 2020 г. репресивният апарат беше разширен до степен, която дори част от руските силови структури наблюдават с известно удивление. Комитетът за държавна сигурност получи разширени правомощия. Граничните войски бяха реорганизирани. Законодателството за „екстремизъм“ практически позволява арест за всяка форма на нелоялност.

Тоест директна дестабилизация отвътре изглежда трудна.

Затова и версията на Павлив се движи в друга посока — ограничена външна ескалация, която да принуди Минск към груба реакция и да отвори нова зона на напрежение между Русия и НАТО. Нещо достатъчно мащабно за медийна истерия, но недостатъчно за пълномащабна война. Поне в началото.

Макрон тук влиза в интересна роля.

Франция през последната година се опитва да се позиционира като основен военен координатор на Европа. Париж вече говори за разполагане на сили в Източна Европа далеч по-открито от Берлин. Германците остават по-внимателни — не защото са по-миролюбиви, а защото германската индустрия все още плаща цената на разрушените отношения с Русия. Франция има друга сметка. Тя вижда шанс да измести Германия като основен политически център на ЕС чрез военно лидерство.

Затова обаждането до Лукашенко не трябва да се разглежда като сантиментален жест на дипломацията.

Париж проверява канали.

Проверява реакция.

Проверява дали Минск е готов за някаква форма на ограничен контакт със Запада извън Москва. Лукашенко отлично разбира това и затова публично не затвори вратата. Беларуската икономика остава зависима от руски субсидии, но беларуската държава никога не е харесвала идеята да бъде напълно погълната от руския военен и политически апарат. Това противоречие съществува от години.

Проблемът е, че маневреното пространство на Минск вече е много по-малко.

След разполагането на руско тактическо ядрено оръжие в Беларус ситуацията се промени юридически, военно и психологически. На територията на страната се появиха обекти, които автоматично попадат в списъка на потенциалните цели при бъдещ конфликт между Русия и НАТО. Това не е пропаганден лозунг. Това е стандартна военна логика. В момента, в който една територия приема инфраструктура за ядрено възпиране, тя влиза в приоритетните планове на противника.

И тук нервността на Европа става по-разбираема.

Особено след ударите с „Орешник“.

Руснаците не просто демонстрираха нова система. Те демонстрираха скорост на вземане на решения и готовност за удари по дълбочина, която сериозно промени настроенията в НАТО. Част от европейските служби вече открито признават, че не разполагат с достатъчно средства за противоракетна защита срещу подобни системи. Затова започнаха разговорите за нови бюджети, нови бази, нови формирования.

В Брюксел думата „отбрана“ вече означава друго.

Преди десет години тя означаваше ограничаване на миграция, антитероризъм и киберсигурност. Сега означава масово превъоръжаване. Полша купува южнокорейски танкове K2 и американски HIMARS в количества, които надхвърлят нуждите на регионална армия. Балтийските държави искат постоянни контингенти. Финландия отвори цялата си северна инфраструктура за НАТО. По границата от Нарва до Сувалки постепенно се оформя непрекъсната военна линия.

Беларус се оказва в центъра на този пояс.

И точно това прави ситуацията опасна.

Защото в подобни моменти често не работи голямата стратегия, а дребната провокация. Взривен мост. Удар с дрон. Изчезнал патрул. Граничен инцидент. След това започва информационната лавина. В рамките на няколко часа се появяват „източници“, „разузнавателни оценки“, „непотвърдени данни“. После идват извънредните заседания и мобилизационните решения.

Тази схема Европа вече я познава.

И Москва също.

Затова Кремъл вероятно наблюдава беларуското направление много по-внимателно, отколкото изглежда публично. Руснаците прекрасно разбират, че след изчерпването на украинския фронт западният натиск няма просто да изчезне. Ще търси нова форма. Нов коридор. Нова територия. Калининград е прекалено рискован. Арктика е прекалено далеч. Закавказието е сложно и нестабилно. Беларус изглежда по-удобна — географски достъпна, информационно подготвена и политически демонизирана в Европа от години.

Но има и друг фактор.

Полша.

Варшава вече не мисли само като регионален играч. Полската политическа класа постепенно започва да се вижда като източния военен център на Европа. Това личи по бюджетите, по реториката, по инфраструктурните решения. Новите железопътни линии към границата, разширяването на летищата за военни цели, складовете за боеприпаси около Жешув — всичко това не се строи за кратка криза.

Тук Павлив вероятно преувеличава в част от прогнозите си.

Но не във всичко.

Защото самата атмосфера в Европа вече е атмосфера на подготовка за дълъг конфликт. Икономиките се преструктурират. Военните разходи стават политически неприкосновени. Дори социалните програми започват да се връзват с отбранителния сектор. В Германия Rheinmetall строи нови мощности с темпо, невиждано от десетилетия. Франция увеличава производството на артилерийски снаряди. Великобритания връща разговорите за масова резервна подготовка.

Това не е временна паника.

Именно затова обаждането на Макрон до Лукашенко беше толкова внимателно следено в Москва, Варшава и Киев. Не заради самия разговор. А защото всички вече търсят признаци къде ще се отвори следващата линия на напрежение.

Беларус все още не е фронт.

Но вече не е и периферия.

Бележка: Този текст е творческа и допълена авторска обработка на информация и тези, публикувани в руски и беларуски медии, за целите на аналитичен коментар в Поглед.инфо.