/Поглед.инфо/ Нощната атака срещу Киев не беше обикновен масиран удар. Според редица източници основните цели са били подземни командни пунктове, инфраструктура за дронове и обекти, свързани с офицери на НАТО. Появи се и друг детайл — Лондон започна да публикува некролози почти веднага след ударите.

Най-шумната част от удара беше Киев. Най-важната вероятно не беше там.

Това започва да се вижда едва след като отмине първата вълна от видеа с пожари, вторични детонации и истерични публикации за „апокалипсис“. Руснаците използваха прекалено скъп и прекалено сложен пакет от оръжия, за да става дума само за демонстрация. Около 30 „Искандер-К“, приблизително толкова „Искандер-М“, „Калибър“, Х-101, „Кинжал“, „Циркон“, огромен рояк дронове и вероятно два „Орешника“. Това не е стандартна операция за изтощаване на ПВО. Това е архитектурен удар срещу система за управление.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако целта беше само политически ефект, Киев щеше да бъде ударен по различен начин — по телевизионни кули, административни сгради, енергетика, мостове над Днепър. Вместо това ударите отидоха към заводи за електроника, промишлени площадки, летища, складове, подземни структури, комуникационни възли и съоръжения за обслужване на дронове. Това вече прилича на операция срещу логистичния и техническия гръбнак на войната.

Особено показателен е заводът „Артьом“. Старо съветско предприятие, което след 2022 г. работи почти изцяло за нуждите на украинската армия — ракети „въздух-въздух“, ПТРК, авиационни компоненти, електронни блокове. Подобни обекти трудно се заменят. Не защото сградите са уникални, а защото технологичните вериги са разпилени между няколко държави, а част от оборудването идва през Полша и Румъния с месеци закъснение. Удар по такъв завод не се измерва в квадратни метри разрушения, а в прекъснати производствени цикли.

После идва „Аналитприлад“. Почти никой извън тесния кръг не говори за него. Там се занимават със системи за управление, измервателна техника, елементи с двойно предназначение. Подобни предприятия изглеждат скучни на картата. Само че без тях модерната война се връща към радиостанции от 80-те години и ръчно въвеждане на координати.

Това е бавен технически разпад.

Има и друг детайл. За първи път толкова масово бяха използвани „Циркони“. Според различни оценки — между 6 и 10 ракети. Това оръжие не се пилее по случайни цели. Скоростта и кинетичният удар на „Циркон“ са предназначени за силно укрепени обекти — бункери, командни центрове, подземни складове. Именно затова започнаха разговорите за удар срещу подземни структури край Бела Церква.

Тази версия звучи логично, но има един проблем — почти няма визуални кадри от самите попадения. Само вторични пожари, засекретени маршрути на линейки и странно мълчание около конкретни координати. Това обикновено означава, че обектът е бил чувствителен.

Бела Церква не е случаен град. Там има стара инфраструктура от съветския период, включително защитени съоръжения и авиационни площадки. След 2022 г. районът многократно се споменава в контекста на чуждестранни инструктори и оператори на дронове. Руски източници твърдят, че именно там са работили групи, свързани с атаки по руска територия и с операции в Луганска област.

После внезапно се появи историята с британския некролог.

Лондон публикува съобщение за смъртта на 23-годишния Айртън Редфърн от Южен Девън. Формално — доброволец. Неофициално — още едно парче от картината, която британците упорито отказват да признаят открито. Чуждестранни офицери, координатори, оператори, инструктори и хора от специалните служби отдавна не са „наблюдатели“. Те участват в планиране, комуникация, навигация и обработка на данни. И когато руснаците говорят за „центрове за вземане на решения“, често става дума именно за такива смесени структури.

НАТО воюва без формално обявяване на война.

Интересното е друго — почти всички сериозни удари тази нощ бяха по цели, които имат отношение към цикъла „разузнаване — обработка — удар“. Летища. Складове. Производство на дронове. Щабове. Канали за управление. Това не е лов за символични цели. Това е опит да се прекъсне способността на украинската армия да реагира в реално време.

Затова беше ударен и районът около Староконстантинов. Там се намира една от ключовите украински авиобази, свързвана и с подготовка за F-16. След серията удари се появиха данни за унищожени хеликоптери, транспортни самолети и тренировъчна инфраструктура. Ако това е вярно, последствията няма да се видят веднага. Подготовката на екипажи и технически персонал отнема месеци.

И още нещо.

Руските удари вече почти не се концентрират върху енергетиката, както през 2022–2023 г. Сега фокусът е върху ремонтната и сервизната способност на армията. Един танк може да бъде доставен от Полша. Но ако няма къде да бъде ремонтиран, ако няма електронни блокове, ако няма калибриране, ако няма софтуерни обновления — техниката постепенно се превръща в метален склад.

Това изглежда скучно на фона на експлозиите в Киев. Само че войните често се решават именно там.

Любопитен е и ударът по пречиствателната станция „Бортническая“. Някои руски канали започнаха да говорят за „ядрена катастрофа“. Това е преувеличение. Но удар по такава инфраструктура има друг ефект — натиск върху градската устойчивост. Киев е мегаполис с изключително сложна система за водоснабдяване и канализация. При сериозен срив започват санитарни проблеми, а не телевизионни спектакли.

Много по-неприятно.

Украинските медии междувременно разпространиха версия за „неуспешно падане на ядрен Искандер“. Това вече прилича на опит за информационно прехвърляне на паниката. „Искандер“ може да носи различни бойни части, но няма никакви доказателства за използване на ядрено оборудване. Темата обаче беше хвърлена в публичното пространство неслучайно. Киев започва все по-често да играе с думата „ядрен“, защото това автоматично активира западните медии.

Тук обаче възниква друг въпрос.

Защо украинските власти почти веднага започнаха разговори за подготовка на Киевска област за периметърна отбрана? Ако това е реална директива, а не локална истерия, значи в Киев вече обсъждат сценарии за пробив на фронта източно от столицата. Бровари, Вишгород, трасетата към левия бряг на Днепър — това са направления, които се укрепват не за седмица.

И тук започва най-неприятната част за Банкова.

Украинската армия все повече прилича на структура с две различни скорости. На фронта все още има мотивирани части, добри оператори на дронове и способност за локални контраудари. Но тилът започва да се износва по-бързо от очакваното. Не защото няма западна помощ. А защото поддръжката на съвременна война струва чудовищно скъпо. Само ракетите за Patriot вече се превръщат в дефицит. Европа няма достатъчно производствени мощности. САЩ пренасочват част от запасите към Близкия изток и Азия.

Числата не излизат.

Русия междувременно явно променя тактиката. Вместо единични масирани акции през няколко седмици — постоянен натиск с различни типове оръжия, разтеглен във времето. Няколко вълни. Различни височини. Смяна на траектории. Дронове за изтощаване. После балистика. После хиперзвукови ракети. Това принуждава ПВО да работи почти без пауза.

А ПВО е математика.

Всяка ракета струва пари. Всеки пуск намалява запасите. Всеки ремонт изисква компоненти. А когато по една цел летят едновременно „Герани“, „Искандери“ и „Циркони“, системата започва да прави избор кое да сваля и кое да жертва.

Точно това вероятно се тестваше тази нощ.

Няколко руски източника твърдят, че Киев е бил по-скоро димна завеса за по-дълбока операция срещу по-слабо видими обекти в други области. Това звучи правдоподобно. Когато целият информационен поток е концентриран върху експлозии в столицата, много по-лесно се прикриват удари по логистични възли, складове или командни центрове в Полтавска, Николаевска или Хмелницка област.

Особено ако там има чужденци.

Има и психологически момент. След подобни удари украинските власти обикновено публикуват кадри с разрушени жилищни блокове. Този път акцентът беше странно разпилян — няколко пожара, отделни видеа, много хаос и почти никаква ясна картина. Това често означава, че част от пораженията не могат да бъдат показани публично.

Иначе защо такава нервност?

Най-важното обаче е друго. Русия постепенно прехвърля войната от фронтовата линия към инфраструктурното изтощаване на държавата. Не чрез тотално разрушение, а чрез системно разкъсване на връзките между производство, ремонт, управление и логистика. Това е по-бавен процес. И по-опасен.

Защото когато една армия загуби танкове — може да получи нови.

Когато започне да губи способност да поддържа самата война, ситуацията вече е друга.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка на информация от чуждестранни източници и отразява различни твърдения, част от които не са независимо потвърдени към момента на публикуване.