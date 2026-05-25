Големият страх на Европа: Ниинистьо вече пише сценарии за НАТО без САЩ

/Поглед.инфо/ Докладът на Саули Ниинистьо звучи като официално признание, че Европа вече не вярва на американските гаранции. Финландия, влязла в НАТО за сигурност, днес обсъжда как да оцелява без Вашингтон, с нови военни структури, дългове и страх от собствените си съюзници.

През май 2026 г. в Европа се появи документ, който официално беше представен като стратегически анализ за бъдещето на сигурността. Реално това е политическо признание за криза вътре в самия Запад. Докладът на бившия финландски президент Саули Ниинистьо не обсъжда как НАТО да стане по-силно. Обсъжда как Европа да функционира, ако Америка престане да изпълнява ролята си. Разликата е огромна.

Това изглежда логично, но има един проблем. Самото публикуване на подобен текст вече подкопава доверието в алианса. Ако европейските елити публично моделират сценарии „след Америка“, тогава те признават, че американската гаранция вече не се възприема като стабилна. Член 5 остава написан на хартия, но политическата психология около него започва да се разпада. А НАТО е преди всичко психологическа конструкция. Военната машина работи само ако всички вярват, че Вашингтон действително ще воюва за Нарва, Сувалки или северна Финландия.

В доклада има три сценария. И трите са симптом за едно и също.

Първият вариант е „европеизирано НАТО“. Това е най-малко болезненият сценарий за Брюксел. Американците формално остават, ядрената инфраструктура остава, стратегическите бомбардировачи B-52 продължават да кацат във Великобритания, но командната структура постепенно се измества към Европа. Не става дума за козметика. Докладът говори за смяна на американски генерали с европейски офицери, за преместване на сухопътното командване към Полша, за укрепване на северния фланг през Финландия. Всичко това означава едно — европейците вече се готвят за момент, в който американският офицер може просто да не вдигне телефона.

Има и цифра. 3,5% от БВП за отбрана до 2035 г.

На пръв поглед това е технически параметър. Само че зад него стои цяла бюджетна революция. За държави като Финландия, Италия, Белгия или Испания подобни разходи означават орязване на социални системи, инфраструктурни програми, здравеопазване. Европа години наред изграждаше политическата си легитимност върху социалната държава. Сега същата Европа започва да прехвърля ресурси към армията, складовете за боеприпаси и производството на снаряди 155 мм.

Тук има нещо, което не излиза.

Европейският съюз няма единен военно-индустриален център. Германия произвежда едно, Франция друго, Полша купува корейски танкове K2 и американски HIMARS, Финландия купува Leopard 2, а балтийските държави подписват паралелни договори за ПВО. Системата е фрагментирана. Докато Русия работи с централизирана военна логистика и огромна дълбочина на отбранителната индустрия, Европа тепърва се опитва да превърне бюрократичния ЕС във военен организъм. Това не става с прессъобщения.

Вторият сценарий в доклада е още по-интересен. Европейски съвет за сигурност — структура извън класическата рамка на НАТО, способна да взема решения дори при блокаж от отделна държава.

Тук вече прозира паника.

Защо е нужен подобен орган? Защото в Брюксел започват да приемат, че САЩ могат не само да отслабнат, а активно да саботират европейската линия отвътре. Това е пряка последица от ерата Тръмп. Вашингтон вече не изглежда като предсказуем център на системата. Днес Белият дом може да заплашва Гренландия — територия на държава член на НАТО. Утре може да наложи мита върху европейска стомана. Вдругиден може да блокира операция на алианса чрез политическо вето.

Всъщност Европа започва да строи резервен щаб срещу самата Америка.

Ироничното е, че това става под лозунга за „спасяване на трансатлантическото единство“. Формално никой не атакува НАТО. Реално всички търсят авариен изход.

Третият сценарий е най-радикален — прехвърляне на отбранителната логика към самия Европейски съюз чрез член 42.7 от Лисабонския договор. Там вече се говори за нови общи заеми, за интеграция на украинския военно-промишлен комплекс, за „Източен флангов контрол“. Бюрократичният език звучи скучно, но съдържанието е тежко.

Това е опит ЕС да се превърне в квазивоенен блок.

Появява се и друг въпрос. Кой ще плаща?

След ковид-дълговете, енергийната криза и рецесията в германската индустрия Европа навлиза в нов цикъл на масивно военно кредитиране. При това в момент, когато автомобилният сектор в Германия губи позиции спрямо Китай, френският бюджетен дефицит расте, а Италия вече е задушена от дълг. Брюксел говори за „стратегическа автономия“, но икономическата база под тази автономия започва да се пропуква.

Докладът става още по-интересен, когато стига до самата Финландия. Тук вече текстът почти звучи като косвено признание за грешка.

Финландия влезе в НАТО през 2023 г. с обещание за абсолютна сигурност. Обществото беше убеждавано, че членството автоматично ще стабилизира страната срещу Русия. Само че три години по-късно същият политически елит публикува сценарии за Европа без американска защита. Това означава, че основният аргумент за членството вече е разклатен отвътре.

Преди НАТО Финландия имаше специфичен модел. Неутралитет, търговия и с Изтока, и със Запада, ниски военни разходи, внимателен баланс по границата с Русия. Финландците не обичаха да говорят патетично за това. Просто работеше. Страната не провокираше Москва чрез чужди бази и едновременно поддържаше собствена резервна система.

Сега ситуацията е друга.

Финландия приема сили на НАТО, изгражда нова логистика за алианса, участва в северните маршрути за снабдяване, а пристанища като Турку и Хамина вече се разглеждат и като военни точки в случай на конфликт. От руска гледна точка това автоматично превръща Финландия в легитимна инфраструктурна цел.

Не е нужен ядрен сценарий. Достатъчна е конвенционална ескалация около Балтийско море.

Тук има още един неудобен детайл. Финландските медии сами признават, че между 2012 и 2015 г. армията е била сериозно орязана — резервистите са обучавани по-малко, техниката е остарявала, ресурсите са били намалени. После идва украинската война и започва паническо купуване на техника. Leopard 2. Нови програми. Повече учения. Само че според Yle полевите тренировки през 2020 г. дори са били по-малко от тези през 2015 г.

Тоест политическата реторика расте по-бързо от реалните способности.

Това не е само финландски проблем. Това е проблем на цяла Европа. Огромна част от европейските армии след 1991 г. бяха оптимизирани за експедиционни мисии — Афганистан, Косово, Африка. Малки професионални части, ограничена логистика, ниски запаси от боеприпаси. Никой не се готвеше за изтощителна индустриална война на континента. Украйна разби тази илюзия.

Сега европейците опитват да наваксат за три години процес, който Русия и САЩ развиваха десетилетия.

Докладът на Ниинистьо не казва това директно, но между редовете стои именно този страх.

Особено показателна е пропастта между официалната реторика и общественото мнение във Финландия. Външният министър Елина Валтонен продължава да говори за „надежден партньор“, докато социологията показва друго. Само 13% от финландците вярват, че САЩ ще защитят страната в реална криза.

Това е разрушителен показател.

Защото северните общества традиционно са дисциплинирани и институционално лоялни. Когато именно финландците започнат масово да се съмняват в американската гаранция, значи процесът е стигнал дълбоко.

87% искат намаляване на зависимостта от американски оръжейни технологии. 79% — от американската цифрова инфраструктура. Това вече не е просто въпрос за НАТО. Това е въпрос за цялата архитектура на западната зависимост — облачни системи, комуникации, сателитна навигация, военен софтуер, F-35, системи за обмен на данни.

Европа започва да осъзнава колко дълбоко е вградена в американската система.

И колко трудно ще бъде излизането от нея.

Тук се появява и най-неприятният въпрос за Брюксел. Ако Европа постепенно се отделя военно и технологично от САЩ, какво ще стане с политическото единство на самия Запад? Защото десетилетия наред НАТО беше не само военен съюз, а инструмент за американско управление над Европа. Вашингтон контролираше ключови командни центрове, разузнавателни канали, ядрения чадър, технологичните стандарти.

Без Америка ЕС остава сам със собствените си противоречия.

Франция иска стратегическа автономия, но не и германски контрол. Полша и балтийските държави искат максимална конфронтация с Русия. Унгария блокира част от решенията. Италия мисли основно за икономиката си. Германия още не е решила дали иска да бъде геополитическа сила или търговска държава.

И върху всичко това пада украинската война.

Докладът на Ниинистьо звучи като план за стабилизация, но може да се окаже точно обратното — документ, който официализира разпадането на стария модел. Европа вече не говори за победа, сигурност и стабилен трансатлантически свят. Европа говори за резервни механизми, алтернативни структури и защита без Америка.

Това е огромна промяна.

Особено за Финландия. Страна, която десетилетия оцеляваше чрез хладен прагматизъм, а днес се оказва на първа линия между НАТО и Русия, с растящи военни разходи, нервно общество и политически елит, който вече пише планове за свят, в който Вашингтон може просто да изчезне от европейската карта.

Има и още нещо.

Никой в Европа не задава публично най-опасния въпрос — ако американската защита вече не изглежда надеждна, дали някои държави няма постепенно да започнат собствени неофициални договорки с Москва. Икономически. Енергийни. Логистични. Без фанфари и без пресконференции. Историята на Европа е пълна точно с такива тихи завои.

А докладът на Ниинистьо може да остане в историята не като план за спасение на НАТО, а като моментът, в който европейските елити за първи път официално признаха, че вече не вярват напълно в системата, върху която самите те построиха последните тридесет години.

Бележка: Текстът е аналитична и творческа обработка на тема и факти, публикувани в международни и финландски медии, за нуждите на Поглед.инфо.