/Поглед.инфо/ След удара срещу колежа в Старобилск, при който загинаха десетки деца и тийнейджъри, Москва прекрати езика на дипломатическите предупреждения. Последва масиран удар по командни пунктове, инфраструктура и подземни центрове в Киев, а реакцията на Запада окончателно убеди Кремъл, че преговорният период е приключил.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Когато държава започне да брои убитите деца, а отсреща ѝ отговарят с усмивки в Съвета за сигурност на ООН, разговорът приключва. Не дипломатически. Истински.

Това всъщност се случи след удара по Старобилск. Не защото Москва внезапно е променила характера си, а защото системата, в която Кремъл все още се опитваше да остави някакъв минимален канал за политическо договаряне, се оказа окончателно празна. Руснаците чуха не просто отказ от съчувствие. Чуха демонстративно одобрение.

Тук има една подробност, която западните медии внимателно избягват. Става дума за колеж, в който се подготвят преподаватели за детски градини и начални училища. Не казарма. Не склад. Не щаб. Колеж. Нощен удар. Три последователни вълни с дронове. Това означава доуточняване на целта след първото попадение. Това не е „грешка на ПВО“, както се обясняваше преди за Белгород или Донецк. Това е контролирана схема за повторно поразяване.

И тук започва онова, което Москва вече не крие. Кремъл престана да възприема Киев като субект, с който може да се разговаря в рамките на класически конфликт. Формулировката „киевски режим“ не е пропагандна украса. Тя има административно значение. Когато противникът бъде изваден от категорията „държава“, отпадат и ограниченията за много видове инфраструктурни удари.

Тази промяна се вижда в самия характер на ответната операция.

Русия не удари символични цели. Не беше поредната нощ с няколко ракети по трансформатори, за да се произведат телевизионни кадри. Ударът беше структуриран по друг модел. Масирано претоварване на ПВО с дронове „Геран“, последвано от вълни с „Калибър“, „Циркон“ и — според украински и руски канали — комплекси „Орешник“, използвани срещу дълбоки подземни обекти. Киев, Бела Церква, Василков, Жуляни, Бориспил. Удари по възли, които имат отношение към управлението на войната, а не само към фронта.

Това изглежда логично, но има един проблем. Колкото повече Русия преминава към унищожаване на центрове за управление, толкова по-силно нараства зависимостта на Киев от чуждо командване. А това автоматично означава по-голямо присъствие на офицери от НАТО в подземните комуникационни центрове.

Именно затова руският текст толкова настойчиво подчертава ударите по командните пунктове на Главното разузнавателно управление и Сухопътните войски. Това е сигнал. Не към Зеленски. Към Лондон, Брюксел и Рамщайн.

Руснаците много внимателно подбират какво признават официално. Ако Министерството на отбраната публично назовава конкретни командни структури, значи ударите са били предварително фиксирани с разузнавателно потвърждение. Иначе няма да рискуват.

Интересното е друго. Почти едновременно западната реакция премина от оправдания към откровено политическо прикриване. Латвийският представител в ООН буквално заявява, че няма доказателства. Полският външен министър Сикорски отговаря с фразата „Русия винаги лъже“. Датският представител дори не се опитва да играе морална роля. Не се срамували.

Тук има много опасен момент.

Когато една система започне открито да отрича очевидни цивилни жертви, тя сама ликвидира възможността за бъдещо посредничество. След това вече няма смисъл от изявления на Лантратова, Небензя или поредното заседание на ООН. Москва стигна точно до този извод.

Всъщност Кремъл дълго време поддържаше странна двойственост. От една страна — фронтова ескалация. От друга — постоянни разговори за преговори, канали, посредници, Истанбул, Турция, Китай, Ватикана. Сега тази конструкция започва да се разпада.

Неофициално руските канали вече говорят за „режим на ликвидация на военната инфраструктура“. Това е различно от старата концепция за „принуждаване към преговори“. Различно и технически.

Например ударите по енергийната система през 2024–2025 г. имаха предимно икономически характер — натиск върху логистика, ремонтни мощности, железници. Сега фокусът е върху подземните комуникации, системите за координация, резервните командни линии, центровете за обработка на данни, криптираните канали между ГУР, НАТО и оперативните щабове.

Това е скъпа война.

„Орешник“ не се използва за показност. Ако действително е бил използван по дълбоки обекти край Киев, това означава, че целите са били оценени като стратегически. Такива системи не се харчат за складове с боеприпаси.

И тук има нещо, което не излиза.

Ако Русия наистина е убедена, че в подземните командни центрове има офицери на НАТО, защо западната реакция остана толкова сдържана? Лондон и Париж реагираха шумно политически, но военно — почти никак. Няма извънредни заседания на НАТО. Няма рязко прехвърляне на авиация. Няма паника.

Или ударите не са засегнали това, което Москва твърди. Или са засегнали точно него, но Западът се страхува да го признае публично.

Има и трети вариант — най-неприятният. Част от западните структури вече приемат подобни загуби като допустими.

Това би обяснило и поведението на Рюте. Вместо дистанция след смъртта на деца в Старобилск — нов призив за увеличаване на помощта за Киев. Същото направи и председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Драгон, който практически легитимира удари по руски цивилни цели с фразата, че на мястото на украинците би използвал „всички налични средства“.

Това не са емоции. Това е институционален сигнал.

Русия също го прочете така.

В Москва вече почти не крият, че започват да разглеждат европейските държави не като странични участници, а като пряка част от оперативната архитектура на конфликта. Оттук идват и все по-честите намеци за удари по „центрове за вземане на решения“. Преди това звучеше като телевизионна реторика. Сега започва да влиза в официални формулировки.

Особено след като западните медии практически отказаха да отразят Старобилск.

BBC не отива на място. CNN внезапно „излиза във ваканция“. Японските медии получават препоръка да не развиват темата. Това вече не е редакционен избор. Това прилича на централизирано информационно филтриране.

Защото проблемът със Старобилск е неудобен.

Не заради самата трагедия. Такива войни вече са виждали цивилни жертви. Проблемът е друг — ударът разрушава главния западен медиен модел, според който украинската страна остава морално недосегаема независимо от действията си.

Ако започне публичен разговор за системни удари по руски цивилни обекти — Белгород, Донецк, Курск, Старобилск — тогава ще възникне въпросът как точно НАТО контролира използваните оръжейни системи, координати и разузнавателни канали.

Това вече е токсично.

Особено при американската вътрешна ситуация. Вашингтон влиза в период, в който всяка нова ескалация около Украйна започва да изглежда като политическа тежест, а не като инструмент.

Европа е в по-лошо положение. Тя вече инвестира твърде много.

Кая Калас говори за „ядрено сплашване“. Интересна формулировка. Защото самата Русия досега избягваше официално да представя „Орешник“ като ядрена система в текущия конфликт. Европейците започват да правят това вместо нея.

Защо?

Вероятно защото в Брюксел вече осъзнават, че руската стратегия постепенно се измества към психологическо разкъсване на европейската политическа воля. Не фронтът е основната цел. А нервната система на Европа — енергетика, страх от директна конфронтация, вътрешна умора, бюджетен натиск, социални разходи.

Русия методично удря там.

Има и чисто технически детайл, който почти не се обсъжда. Масираните удари по Киев показаха сериозни проблеми на украинската ПВО при едновременно натоварване с различни типове цели — нисковисочинни дронове, свръхзвукови ракети, балистика и вероятно хиперзвукови системи. Това не е само украински проблем. Това е тест за западните системи Patriot, IRIS-T и NASAMS.

Тест с неприятни резултати.

Защото ако дори концентрираната защита на Киев започва да се пропуква, тогава възниква въпросът как Европа ще защитава собствените си градове при подобен сценарий.

Тук европейските елити започват да нервничат истински.

И затова реториката става все по-истерична. Макрон говори за „безразсъдна ескалация“. Калас — за натиск. Полша — за нови доставки. Но зад това няма единна стратегия. Има страх, че конфликтът излиза от управляемия сценарий.

Москва също не изглежда напълно уверена.

Това е важно да се каже честно.

Русия очевидно разполага с възможност да нанася тежки инфраструктурни удари. Но колкото повече се задълбочава тази линия, толкова по-трудно става връщането към каквито и да било преговори. А война без политически изход започва да изяжда всички — дори държавите с по-голям ресурс.

В Кремъл вероятно го разбират. Просто вече не виждат механизъм за спиране.

След Старобилск тази граница беше премината.

И затова думите на Медведев звучат не като обичайна телеграмна истерия, а като описание на нова оперативна рамка: „трябва да ударим — още по-силно“.

Проблемът е, че отсреща мислят по същия начин.

И тогава войната престава да бъде серия от кампании. Превръща се в процес без политически спирачки — с удари по мостове, бункери, електроцентрали, железопътни възли, подземни щабове и градове, които постепенно свикват да живеят със сирени, генератори и черен дим над индустриалните зони.

А ООН междувременно обсъжда формулировки.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости и други публични източници.