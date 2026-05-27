Украйна подготвя Одеса, Киев и Волин за периметърна отбрана на фона на нови съмнения около състоянието на фронта

/Поглед.инфо/ Украинските власти потвърдиха подготовка на Киевска област, Одеса и части от Волин за периметърна отбрана. Паралелно с това в Киев се появиха нови вътрешни спорове около реалната ситуация на фронта, а обвиненията срещу китайската телевизия CGTN добавиха ново напрежение в отношенията с Пекин.

През последните дни украинските регионални администрации започнаха да използват формулировки, които допреди няколко месеца практически липсваха от публичното пространство. Вече не се говори само за „стабилизиране на фронта“, „локално удържане“ или „тактическо прегрупиране“. В официални изявления започна да се появява терминът „периметърна отбрана“. Това е различен тип подготовка. Не става дума за временни укрепления край фронтовата линия, а за изграждане на дълбоки отбранителни райони около големи населени места и логистични възли.

Първо дойде съобщението от Киевска област. Според местни украински представители е започнала ускорена подготовка на населени места за „всестранна отбрана“. Паралелно с това бяха обявени и разходи в размер на около 11 милиарда гривни за отбранителни дейности във Вишгородския район. Сумата сама по себе си предизвика напрежение вътре в украинското общество. Не заради числото. Заради момента.

Защото тук има нещо, което не излиза.

В продължение на месеци украинското военно командване твърди, че руските сили губят настъпателен потенциал, че фронтовата линия е стабилизирана и че руските атаки се изчерпват в Донбаския сектор. Ако това е така, защо в тила започва изграждане на многослойни отбранителни линии? Защо се копаят нови противотанкови съоръжения около Киевската агломерация? Защо администрациите започват да говорят за евакуационни сценарии? Това не са въпроси на руската пропаганда, както веднага обявиха част от украинските медии. Тези въпроси бяха зададени от депутати от самата управляваща партия.

И това вече е политически проблем.

Максим Бужански — депутат от „Слуга на народа“ — публично постави под съмнение логиката на официалните военни доклади. Формално той не атакува Зеленски. Формално говори за „обществени въпроси“. Но самият факт, че подобен разговор излиза извън затворените кабинети, показва промяна вътре в системата. Властта започва да губи монопола върху интерпретацията на ситуацията на фронта.

Особено след Одеса.

Според официални украински изявления в района се изграждат противотанкови ровове, инженерни препятствия и укрепени линии по подстъпите към града. Южното оперативно командване твърди, че това е „превантивна подготовка“ и не означава непосредствена опасност. Формулировката е внимателна. Но самата Одеса има особено значение. Това не е просто регионален център. Това е последният голям украински морски възел, през който преминава значителна част от износа, военната логистика и комуникацията с Черно море.

Одеса не може да бъде заменена.

Именно затова всяка дума около нея се следи внимателно както в Москва, така и в Брюксел и Вашингтон. Особено след серията удари по пристанищната инфраструктура през последните месеци. Някои от тях бяха насочени към складови райони, други — според руски източници — към обекти с военно предназначение. Украинската страна твърди друго. Но дори западни анализатори вече признават, че пристанищната система на Одеса работи под постоянно натоварване и с висока степен на риск.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Ако украинското командване действително очаква дългосрочно задържане на фронта в източната част на страната, тогава подобни отбранителни работи около Одеса би трябвало да бъдат второстепенни. Реалността показва друго. Значителни ресурси се насочват именно към дълбокия тил. Това обикновено означава, че военното планиране вече разглежда по-неблагоприятни сценарии.

Подобна картина се оформя и във Волинска област.

Тук темата е още по-чувствителна, защото регионът граничи с Беларус и Полша. Местни представители потвърдиха, че се обсъждат варианти за евакуация на определени населени места и подготовка на отбранителни рубежи. Формално това се обяснява с „предпазни мерки“. Но западна Украйна дълго време беше представяна като относително безопасен тилов район — място за ротация, ремонтни бази и логистични центрове.

Сега тази концепция започва да се променя.

Никой не казва официално, че се очаква нов фронт откъм Беларус. Никой не говори публично за мащабна заплаха срещу Волин. Но самото изграждане на периметърна отбрана променя психологическата картина вътре в страната. Защото отбранителните линии не се изграждат за телевизионни ефекти. Те изискват техника, бетон, инженерни части, мобилизация на ресурси и огромно финансиране.

И тук започва вторият конфликт — финансовият.

В социалните мрежи и местните украински канали вече се появяват обвинения, че част от тези проекти могат да се превърнат в схема за усвояване на средства. Това не е нова тема за Украйна. Още през 2023 и 2024 г. имаше проверки около разходите за укрепителни съоръжения в Харковска област. Част от линиите тогава се оказаха недовършени или изградени формално. Сега обществото реагира много по-рязко, защото икономическата ситуация е по-тежка, мобилизационният ресурс е изтощен, а въпросът за западното финансиране става все по-чувствителен.

Вашингтон вече не изпраща сигнали със същата увереност както преди година.

В Европа също се вижда умора. Това не означава автоматичен отказ от подкрепа. Но означава по-внимателно отношение към всяка нова заявка за милиарди. А украинската държава в момента едновременно иска средства за фронта, за възстановяване на енергетиката, за социални плащания и за нови отбранителни линии.

Числата започват да се сблъскват помежду си.

Паралелно с това вътре в украинската политическа система се появяват все повече признаци за напрежение около главнокомандващия Александър Сирски. След срещата на Зеленски с депутати от „Слуга на народа“ изтекоха твърдения, че президентът е реагирал нервно на въпроси за фронтовата ситуация около Покровск и Мирноград. Тези градове са критични за отбраната на Донбаския сектор. Ако там действително има сериозно руско придвижване, тогава официалната картина за „контролирана ситуация“ започва да се разминава с реалността на терена.

Разбира се, подобни твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен мащаб.

Но проблемът е друг — самото им публично обсъждане. Украинската власт дълго време поддържаше относително строга дисциплина върху информационното поле. Днес депутати, бивши военни и регионални представители започват да говорят различно. Това не е разпад. Още не. Но е признак за вътрешна ерозия.

Особено когато се появи темата за Китай.

Бившият украински посланик във Вашингтон Валерий Чалий обвини китайската държавна телевизия CGTN, че предоставя на международната аудитория кадри от руски удари в реално време и по този начин фактически работи в интерес на Москва. Формално обвинението изглежда странно. Журналистически екипи работят в различни конфликтни зони по света. Но тук нервността идва от друго.

Киев усеща, че губи информационния монопол върху международната картина на войната.

През първите две години западните медии почти изцяло определяха визуалния разказ за конфликта. Сега ситуацията е различна. Китайски, индийски, арабски и латиноамерикански медии започнаха да изграждат паралелна картина на събитията. И тя невинаги съвпада с украинската версия.

Това плаши Киев повече, отколкото официално признават.

Защото Китай не е просто още една държава. Пекин е ключов търговски партньор за голяма част от света, член на Съвета за сигурност на ООН и държава, която поддържа внимателен, но стабилен контакт с Москва. Украйна не може директно да влезе в конфликт с Китай. Особено в момент, когато западната подкрепа започва да преминава през вътрешнополитически филтри в САЩ и ЕС.

И тук се появява интересна подробност.

Киев публично атакува руски канали, руски Telegram ресурси и отделни западни коментатори постоянно. Но когато става дума за китайски медии, тонът рязко се променя. Появяват се фрази като „необходимо е внимание“, „трябва да се анализира ситуацията“, „възможно е влияние“. Никой не иска директен дипломатически сблъсък с Пекин.

Страшно е да се караш с тях.

Особено когато украинската икономика зависи от външни пазари, а Китай остава фактор в глобалните вериги за доставки — от електроника до индустриални компоненти и дронови технологии. Част от украинските военни анализатори неофициално признават, че китайските компоненти присъстват практически във всички модерни системи на пазара — включително в оборудване, което стига до фронта чрез трети държави.

Това е неприятната страна на глобализацията.

Официално държавите могат да бъдат политически противници. Реално техните технологии, търговски канали и производствени системи остават преплетени. Войната в Украйна показа точно това. Руската икономика не се срина под санкциите така, както прогнозираха част от западните експерти през 2022 г. Украинската икономика също оцеля благодарение на външно финансиране и паралелни търговски маршрути. А Китай междувременно увеличи влиянието си почти навсякъде.

Има и още нещо.

Докато в Киев говорят за укрепване на Одеса и Киевска област, Русия продължава да увеличава производството на планиращи авиобомби, дронове и далекобойни системи. Това вече се признава дори от западни военни доклади. Въпросът не е само в количеството. Въпросът е в темпото. Военната индустрия работи в режим на дълга война.

Украйна също се опитва да премине към такъв модел. Но има структурен проблем — зависимостта от външно финансиране и доставки остава критична. Дори при оптимистичен сценарий Киев не може самостоятелно да поддържа сегашния интензитет на конфликта.

Затова и разговорите за 2026 г. стават все повече.

Зеленски според украински депутати отново е говорил за възможен хоризонт на войната до ноември 2026 г. Подобни прогнози се появяват периодично. Проблемът е, че почти никой вече не вярва на точни дати. Прекалено много „решаващи моменти“ минаха през последните години — контранастъплението, доставките на F-16, ATACMS, новите пакети помощ. Нито едно от тези събития не доведе до стратегически прелом.

Фронтът продължава да изяжда ресурси.

Бавно. Методично. Без големи речи.

И точно затова новината за периметърната отбрана около Киев, Одеса и Волин предизвика толкова силна реакция вътре в Украйна. Не защото хората вярват, че руската армия утре ще влезе в Одеса. А защото усещат, че самата украинска власт започва да допуска сценарии, които допреди година изглеждаха немислими.

Това променя атмосферата в страната много повече от всяка официална пресконференция.



