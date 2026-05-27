Поглед към Китай

Китай ще ускори създаването на цялостно законодателство за здравословно развитие на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Днес Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция за началното развитие на 15-ия петгодишен план и цялостното прилагане на принципите на правовата държава.

Заместник-министърът на правосъдието У Дзън информира, че Китай продължава да засилва законодателството в ключови области, нововъзникващи сфери и областите, свързани с чуждестранно участие. Усилено се работи за приемане и преработване на Закона за националното планиране, Закона за външната търговия, както и на административните наредби за прилагане на Закона за противодействие на чуждестранните санкции.

През 2026 година Китай ще ускори проучванията и насърчаването на цялостно законодателство за здравословното развитие на изкуствения интелект, както и на законодателство за т.нар. „икономика на ниска надморска височина“ (включваща продукти и услуги, свързани с полети на височина до 3000 м). Ще бъде допълнително засилено законодателство за гарантиране на високо равнище на отваряне към света. Ще бъдат изменени законът за митниците и други нормативни актове, за да се разширява постепенно институционалното отваряне и да се защитават суверенитетът, сигурността и интересите за развитие на Китай.

