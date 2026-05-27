Поглед към Китай

Шън Ицин участва в церемонията по откриването на 7-ата среща на представители на местните власти от Китай и страните от ЦИЕ

/Поглед.инфо/ Седмата среща на представители на местни власти от Китай и страните от Централна и Източна Европа и Международната седмица на сътрудничеството и обмена между побратимените градове бяха открити в Дзинан на 26 май. Шън Ицин, член на Държавния съвет на Китай, присъства на церемонията по откриването и произнесе реч.

Шън Ицин заяви, че механизмът за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ е постигнал плодотворни резултати през 14-те години от създаването си. Той продължава да играе важна роля в насърчаването на координираното развитие на двустранните отношения, регионалното сътрудничество и отношенията между Китай и ЕС. Местното сътрудничество, като важен компонент от механизма, трябва да се придържа към отворено партньорство, да укрепва стратегическото съгласуване, да задълбочава взаимното обучение между цивилизациите и да насърчава обмена между хората, като непрекъснато издига сътрудничеството на нови висоти.

Чуждестранните гости, присъстващи на срещата, заявиха, че Китай е надежден и важен партньор. Те също така изявиха готовност да работят за улесняване на съвместни проекти, които са от полза за препитанието на хората, като непрекъснато допринасят за развитието на отношенията между страните от Централна и Източна Европа и Китай.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.