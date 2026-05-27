МВнР: Китай твърдо подкрепя Куба в защитата на суверенитета и интересите ѝ в областта на сигурността и развитието

/Поглед.инфо/ На 27 май говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин коментира критиките на кубинския външен министър срещу възобновяването на американските военни заплахи.

Тя заяви, че Китай последователно подкрепя уважението към суверенитета и териториалната цялост на всички държави и се противопоставя на използването или заплахата с използване на въоръжена сила в международните отношения, както и на нарушаването на суверенитета и намесата във вътрешните работи на други страни под каквато и да е форма.

По думите ѝ всички държави трябва да спазват международното право, както и целите и принципите на Устава на ООН. Китай твърдо подкрепя Куба в защитата на нейния суверенитет, сигурност и интереси за развитие.