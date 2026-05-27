Еньо Савов: БСП след катастрофата - ще се върне ли лявото или България влиза в еднопартийна епоха?

/Поглед.инфо/ БСП преживя исторически срив, но според Еньо Савов това не е краят на лявото, а начало на болезнено прегрупиране. В студиото на Поглед.инфо той говори за вътрешната война в партията, за „врага с партиен билет“, за хората, които са превърнали БСП в кариерно стъпало, и за това защо левицата е загубила битката за младите и социалните мрежи. Разговорът стига и до големия въпрос – може ли капитализмът да играе ролята на социална система или България влиза в период без реален политически баланс.

Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с д-р Еньо Савов темата се измества от София към тежката криза в БСП и бъдещето на лявото в България. Според Савов историческият срив на социалистите не означава край, а болезнен шанс за рестарт, прочистване и ново политическо позициониране.

Обсъждат се:

– вътрешните конфликти в БСП;

– ролята на социалните мрежи и младите поколения;

– „Прогресивна България“ и отношенията с хората, напуснали левицата;

– защо БСП е загубила битката за публичния образ;

– може ли капитализмът да замести социалната политика;

– какво означава „ново ляво“ в условията на геополитически кризи.

В разговора става ясно, че БСП подготвя нова стратегия, насочена към модерна комуникация, активност в социалните мрежи и по-широко обединение на левите формации около Бузлуджа и бъдещите местни избори.

