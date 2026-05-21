България между „резачката“ на Милей и Радев: ще сработи ли политическият ефект „Бангаранга“

/Поглед.инфо/ България навлиза в много опасен политически момент. След години на сглобки, умора и износване на елита обществото започва да търси не просто нова партия, а нов тип енергия. Между аржентинската „резачка“ и дисциплинирания модел на Радев страната търси свой собствен път за прекъсване на цикъла.

България навлезе в етап на психологическо изтощение

Нещо в България приключва. Не държавата. Не системата формално. Приключва атмосферата, в която тридесет години едни и същи хора успяваха да представят за „стабилност“ едно бавно национално изтощение. Това вече се усеща почти физически. В София още не толкова. Там политиката все още е телевизия, грантове, студиа, анализатори, еврофондове, служебни усмивки и конференции в хотелите около „Цариградско“. Но извън този свят започна да се натрупва друго настроение. Глухо. Студено. И доста опасно.

Преди месец в едно заведение до автогарата в Плевен слушах разговор на двама мъже — единият шофьор на международен тир, другият бивш техник от „Мизия“. Говореха за политиката така, както хората говорят за времето през ноември — без никакво очакване, че нещо може да се оправи. Единият каза: „Тия вече не ни лъжат. Те просто не ни забелязват.“ Това е много по-тежко състояние от гнева.

Тук започва „ефектът Бангаранга“.

И няма значение дали човек харесва тази песен или не. Даже е по-добре да не я харесва. Половината културен елит в България реагира точно така — с насмешка, с раздразнение, с усещане за „провинциален кич“. После Европа я изстреля нагоре. Изведнъж. Почти нелогично. И мнозина не разбраха какво точно се случи.

А то беше много просто.

Европа вече е уморена от собствената си стерилност. От еднаквите лица. От политическия език, който звучи като инструкция за употреба на пералня. От хора, които говорят за „устойчиви механизми за интегрирана трансформация“ и никога не са влизали в квартален магазин след 20-о число на месеца. България просто улови тази умора в концентриран вид.

И тук идва проблемът за българския политически елит. Той още не разбира, че обществото вече не търси „правилност“. Търси пробив. Нещо, което да разкъса атмосферата на прехода. Защото преходът се превърна в климат. Хората свикнаха да живеят вътре в него — със сглобки, записи, течове, санкции, „нови проекти“, стари зависимости, еврозонни мантри и телевизионни скандали, които издържат точно 48 часа.

После идва следващият.

Това износва държавите.

И точно тогава започват да се появяват фигури или явления, които на пръв поглед изглеждат абсурдни, а после внезапно стават център на общественото настроение. Така се появи Симеон през 2001 година. Така изригна Борисов след това. После Слави. После „Продължаваме промяната“. Различни хора, различни биографии, различни интереси зад тях. Но една и съща обществена енергия — желание за прекъсване на натрупаното унижение.

България отново влиза в такъв момент.

И този път умората е много по-дълбока.

Аржентина избра резачката на Милей

Хавиер Милей не се появи случайно. Това е първата грешка на европейските анализатори. Те дълго гледаха на него като на телевизионна аномалия — креслив икономист с нестабилен темперамент, човек с резачка за дърва по митингите, някакъв южноамерикански медиен спектакъл. После този „спектакъл“ спечели изборите.

Не защото аржентинците внезапно се влюбиха в либертарианството.

А защото престанаха да вярват на цялата система.

Това е различно.

Аржентина стигна до състояние, при което обществото вече не правеше разлика между леви, десни, перонисти, центристи, умерени реформатори. Всички започнаха да изглеждат като една и съща политическа каста, която управлява упадъка административно. Инфлацията унищожаваше спестяванията. Песото се разпадаше. МВФ вече присъстваше в разговорите на хората почти като местна институция. Средната класа слизаше надолу. Младите масово искаха да напуснат.

Много познато усещане.

Разбира се, България не е Аржентина. Тук няма 200 процента инфлация. Нито постоянни валутни паники. Но има друг проблем — тотално износване на доверието. А понякога това е по-опасно от икономическия срив. Защото когато хората спрат да вярват, дори стабилните числа започват да изглеждат фалшиви.

Ето тук Милей стана възможен.

Аржентинците не избраха просто човек. Те избраха удар срещу атмосферата. И затова резачката беше толкова важен символ. Не като икономическа програма. Като психологическо обещание за унищожаване на целия стар модел.

Това вече прилича на бунт.

Но бунтът има различни форми. Франция го изкара по улиците с „жълтите жилетки“. Германия започва да го пренася към Алтернатива за Германия. Нидерландия — към Вилдерс. Италия го преживя още с „Пет звезди“. В Румъния също се усеща. Европа навлиза в период, в който старият либерален управленски модел започва да губи психологически контрол върху обществата.

Брюксел го усеща.

Затова и нервността расте. Все по-агресивен език срещу „популизма“. Все по-директен натиск върху изборни процеси. Все по-видима паника около фигури, които до вчера бяха разглеждани като периферни.

Системата започва да се страхува не от конкретен човек, а от общественото настроение зад него.

И тук България става много интересен случай. Защото българското общество също е уморено до крайност, но още не е стигнало до аржентинското желание за тотално разрушаване на държавната конструкция. Българинът иска удар по елита, но се страхува от хаоса след удара.

Това е огромна разлика.

България не търси Милей, а дисциплиниран пробив

Тук започва темата Радев. И точно тук анализът става неудобен за почти всички.

Защото Румен Радев не прилича на класическа антисистемна фигура. Няма темперамента на Милей. Няма шумния хаос на Тръмп. Няма дори театралността на Борисов в ранните му години. Той е военен човек. Пилот. Генерал. Институционален тип. Понякога дори прекалено внимателен. Част от собствените му симпатизанти се дразнят именно от това — че изчаква твърде дълго, че говори премерено, че не влиза в истерични сблъсъци.

Но точно там е особеното.

Българското общество започва да натрупва антисистемни очаквания около човек на реда и дисциплината.

Това е много рядка комбинация.

И тя казва страшно много за състоянието на страната. Защото означава, че обществото вече не иска просто разрушител. Иска прекъсване на цикъла без срив на държавата. Това е ключовият психологически момент. Българинът е уморен от елита, но не е готов да подпали институциите. Иска промяна, но едновременно се страхува от пропадането след нея.

Тук Радев започва да прилича на своеобразен „контролиран Бангаранга ефект“.

Парадоксално, но точно така изглежда.

Докато партиите се разпадаха, сглобяваха и взаимно се унижаваха по студиата, той остана относително стабилен като поведение. Това натрупва доверие. Бавно. Не шумно. И точно затова е опасно за системата. Защото старият елит знае как да се справя с креслив популист. Може да го демонизира, да го изолира, да го превърне в карикатура. Много по-трудно е да атакуваш човек, който изглежда по-институционален от самите институции.

Тук вече започва нервността.

И тя личи. По телевизиите. По внезапните истерии. По опитите всяка негова дума да бъде представяна като „опасност“. Това е сигурен знак, че системата усеща натрупване под повърхността. Иначе нямаше да реагира толкова остро.

Има и още нещо. България влиза в много опасен международен период. Европа отслабва икономически. Германската индустрия губи позиции. Франция е затисната от дългове и вътрешно напрежение. Войната в Украйна промени цялата архитектура на сигурността. Малките държави ще бъдат под огромен натиск през следващите години.

Точно тогава в България започва да се търси фигура на стабилността срещу хаоса.

Не „резачката“.

Командният пулт.

Системата усеща, че губи атмосферата

Най-големият проблем на българския политически елит вече не е рейтингът. Нито изборите. Нито коалициите. Проблемът е, че започва да губи атмосферата. А това е много по-страшно.

Навремето БСП и СДС поне носеха усещане за голям исторически сблъсък. После дойде царят с обещанието за нормалност. После Борисов с образа на грубия стабилизатор. Днес почти никой не носи емоционална енергия. Политиката започна да звучи като заседание на етажна собственост с европейско финансиране.

Хората го усещат.

И затова все повече започват да търсят фигура, която не просто да спечели избори, а да прекъсне самия ритъм на прехода. Тук „ефектът Бангаранга“ става политически опасен. Защото когато обществото тръгне да търси пробив на атмосферата, процесите стават трудно прогнозируеми.

Системата вече не управлява чрез доверие. Управлява чрез умора.

Това има предел.

Погледнете медиите. Един ден „край на демокрацията“. На следващия ден „руска заплаха“. После „еврото ще ни спаси“. После „еврото ще ни унищожи“. После нова истерия. После нов скандал. Цялата публична среда започна да прилича на информационен шум без център.

Това не е стабилност.

Това е изтощение.

И точно в такива моменти обществата започват да се пренареждат рязко. Не защото всички излизат на улицата. А защото внезапно се променя психологическата гравитация. Нещо, което вчера е изглеждало невъзможно, започва да изглежда естествено. Така стават политическите обрати.

Тук е големият риск за България. Ако системата продължи да отказва реална промяна, обществото може в един момент да поиска много по-рязък удар, отколкото самото то днес предполага. Историята е пълна с такива случаи. Елитите винаги мислят, че контролират настроението до деня, в който внезапно се оказва, че вече никой не ги слуша.

Точно това започва да плаши част от българския политически слой около Радев. Не самият човек. А възможността той да се превърне в център на натрупаното желание за прекъсване на цикъла. Това вече е друго ниво на процеса.

И ако подобен момент дойде, България ще трябва да избира не просто между партии, а между два различни пътя — разрушителния гняв на „резачката“ или опита за дисциплиниран пробив отвътре.

Това вече не е обикновена политика.

България стои между резачката и командния пулт

Може би най-важното е, че България още не е взела решение какво точно иска да направи със собственото си разочарование. Това е голямата разлика с Аржентина. Там обществото вече беше готово да хвърли резачката върху цялата система, без особено да мисли какво ще остане след това. Българинът все още не е стигнал дотам. Тук има натрупан гняв, но има и страх. Страх от хаос. Страх от пропадане. Страх, че след разрушаването може да не остане нищо.

Затова Радев започва да изглежда толкова специфично български феномен.

Не като разрушител, а като фигура, върху която обществото проектира надеждата за контролирано прекъсване на цикъла. Това е много тежко очакване. Може би прекалено тежко за един човек. Историята е пълна с лидери, които в определен момент престават да бъдат просто личности и започват да се превръщат в съд за общественото напрежение. Оттам нататък процесът вече не се движи само от тяхната воля.

Тук има и нещо друго, което не излиза напълно. Ако България действително навлиза в епоха на „ефекта Бангаранга“, това означава, че старият модел е стигнал предел на психологическо износване. А такива моменти рядко минават спокойно. Системите или успяват да произведат контролирана промяна, или започват да раждат все по-хаотични реакции.

България стои точно между тези два варианта.

И затова следващите години могат да се окажат много по-важни, отколкото изглеждат днес. Защото под повърхността вече не се движи просто поредното недоволство. Движи се желание за прекъсване на цяла епоха.

А когато обществата започнат да търсят не ново управление, а нова атмосфера, тогава политиката внезапно престава да бъде предвидима.



