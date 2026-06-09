Поколението на изкуственото дишане: Защо пазарът на труда се свива, докато родителските бюджети издържат пълнолетни деца

/Поглед.инфо/ Настоящият социален пейзаж в България показва дълбока, системна промяна в поведенческите модели на подрастващите и младите възрастни, която надхвърля традиционния конфликт между поколенията. Става дума за ясен, макар и невинаги артикулиран отказ от икономическа, обществена и лична активност. Статистическите данни и ежедневните наблюдения на работодатели и социолози потвърждават нарастването на една специфична група в структурата на населението – лица между 15 и 34 години, които нито учат, нито работят, известни в европейската статистика като NEETs. Този феномен не се дължи на класическа безработица или липса на структурни възможности на пазара, а на съзнателен или подсъзнателен избор за минимизиране на усилията. Родителите все по-често описват едно и също състояние: липса на аспирации, отказ от поемане на отговорност и капсулиране в рамките на битовия комфорт, осигурен от предишното поколение.

Логистиката на семейния тил и цената на нулевия недостиг

Зад видимата апатия на днешните тийнейджъри и младежи стои прозаична икономическа реалност. Структурата на потреблението през първите две десетилетия на века претърпя фундаментална трансформация. Ресурсното обезпечаване на средното българско семейство – въпреки постоянните оплаквания от инфлация и ниски доходи – достигна нива, които исторически никога не са били масови. Наличието на собствено жилище, което в България е традиционен икономически стълб с над 80% дял на собственост, гарантира подслон, който не зависи от пазарните флуктуации на наемите. Към това се добавя постоянният достъп до високоскоростен интернет, технологични устройства и хранителен ресурс, чието поддържане изисква минимален процент от общия доход на работещите родители.

Когато едно дете израсне в среда, където базовата пирамида на Маслоу е напълно и безусловно задоволена без негово участие, се задейства специфичен икономически механизъм. Мотивацията за труд възниква тогава, когато индивидът изпитва дефицит – на сигурност, на ресурси, на социален статус. При липсата на недостиг, необходимостта от напускане на зоната на комфорт изчезва. Предишните поколения, израснали през преходния период или в условия на реален недостиг, възприемаха зрялата възраст като инструмент за придобиване на контрол над собствения живот и за подобряване на битовите условия. Днес ситуацията е обърната. Младият човек пресмята, че излизането на пазара на труда и наемането на самостоятелно жилище ще намали, а няма да повиши сегашния му стандарт на живот.

Числата в бюджетите на домакинствата показват, че издръжката на едно пълнолетно, но неработещо лице у дома е по-евтина за родителския ресурс от потенциалните разходи за неговата пълна независимост в условия на високи цени на недвижимите имоти и услугите. Това създава затворена система, вид социално командно дишане, захранвано от спестяванията и труда на поколението, родено през 70-те и 80-те години. Младежът избира стратегията на минималното съпротивление – той не се бунтува срещу системата, не влиза в открити конфликти, а просто използва наличната инфраструктура, за да пребивава в състояние на продължена социална бременност.

Икономическият калкулатор на зрялата възраст

Анализът на пазара на труда показва, че стартовите позиции за млади хора без трудов стаж предлагат възнаграждения, които трудно покриват базовите нужди извън семейното огнище. Младежите разсъждават прагматично, макар и цинично. Влизането в реалната икономика е свързано с висок разход на физическа и нервна енергия – фиксирано работно време, транспортни разходи, корпоративен натиск и йерархична зависимост. Когато съпоставят тези тежести с крайния финансов резултат, много от тях стигат до извода, че трансакцията е неизгодна.

Това не е класически мързел, а сурова оценка на ефективността на собствените усилия. Психологическата логика е проста: ако положените усилия дават минимален или отрицателен нето-резултат спрямо текущото статукво, действието се преустановява. Преди време в наши анализи разглеждахме как икономическата несигурност променя трудовите навици, но тук виждаме следващата фаза – пълна девалвация на концепцията за кариерно развитие сред определени слоеве. Трудът вече не се разглежда като средство за самоутвърждаване, а като неизбежно зло, което може да бъде отложено във времето чрез удължаване на образованието или просто чрез седене вкъщи.

Допълнителен фактор е наблюдението над живота на самите родители. Младото поколение ежедневно вижда умората, бърнаута и финансовия стрес, в които живеят техните настойници. Зрялата възраст не им се рекламира като триумф или свобода, а като безкраен цикъл от сметки, кредити и административен натиск. Продуктивността на възрастните не вдъхновява, тя плаши. В резултат на това се формира защитна реакция – капсулиране, намаляване на социалните контакти извън виртуалното пространство и минимизиране на личните материални претенции до рамките на това, което родителският бюджет може да поеме безболезнено.

Информационен шум и блокаж на волевия апарат

Спецификата на настоящата криза се крие и в безпрецедентната среда на информационно претоварване. Нервната система на подрастващите е подложена на постоянен натиск от алгоритмично генерирано съдържание, което не оставя време за когнитивна пауза. В условията на непрекъснат поток от известия, кратки видеоформати и симулирана социална активност, мозъкът пребивава в състояние на постоянна допаминова наситеност. Това блокира способността за дългосрочно планиране и формиране на автентични вътрешни цели.

Когато няма време за скука, няма и стимул за действие. Скуката исторически е била основният двигател за творчество, учене и търсене на промяна. Сега всеки дефицит на внимание се запълва моментално от екрана. Това води до парадоксален ефект – младежите са отлично информирани за глобалните тенденции, притежават повърхностни познания в десетки сфери, но нямат практически умения да се справят с реални, линейни задачи, изискващи монотонно усилие. Те се превръщат в пасивни консуматори на чужди смисли, изгубвайки собствената си субектност.

Тази дигитална упойка маскира екзистенциалния дефицит. Семейството е успяло да осигури логистиката на живота – дрехи, храна, технологии – но е пропуснало да формулира отговора на въпроса защо този живот трябва да се развива извън рамките на биологичното оцеляване. В общности или семейства, където съществува по-широка рамка – било то семеен бизнес, ясна ценностна система, религиозна принадлежност или ангажираност с реална кауза – този проблем се проявява значително по-рядко. Там детето от рано вижда връзката между своето действие и устойчивостта на цялата група. При липсата на такава рамка, животът на възрастния изглежда като безсмислена месомелачка, от която тийнейджърът просто отказва да бъде част.

Социални пробойни и липса на структурни решения

Проблемът не може да бъде решен с административни мерки, упреци или морализаторство от страна на по-възрастните. Натискът върху младите хора в този контекст по-скоро засилва нивата на тревожност и ги кара още по-дълбоко да се затварят в себе си. Пазарът на труда в България вече усеща тази пробойна – липсата на кадри не е само количествен, деноминиран от емиграцията проблем, но и качествен, свързан с мотивационната криза на влизащите в трудоспособна възраст.

Институциите нямат механизми за противодействие на този тип доброволно изключване. Държавните бюра по труда и социалните програми са проектирани за борба с бедността и липсата на работни места, но те са безсилни пред феномена на младежи, чиито основни нужди са подсигурени от частния родителски капитал. Налице е системен блокаж – обществото произвежда индивиди, които са икономически пасивни, политически индиферентни и социално изолирани, което поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на пенсионните и осигурителните системи.

Това състояние изисква признание, че моделът на свръхпротекция и заменяне на смисъла с материален комфорт е изчерпан. Тяхното нежелание да пораснат не е просто каприз или проява на лош характер, а ясен сигнал за системна преумора, несигурност пред бъдещето и липса на ясна ценностна котва в обществото, което им предлагаме като алтернатива.