Проектът „Успешно дете“: Как образователната индустрия превърна учениците в амортизирани машини преди пълнолетие

/Поглед.инфо/ Съвременното българско училище отдавна е престанало да бъде просветно средище и е еволюирало в специфичен логистичен център за разпределение на човешки ресурси. Зад фасадата на хуманните лозунги за „дигитализация“, „интеграция“ и „компетентностен подход“ се крие суров механичен конвейер, чиято единствена цел е да утилизира времето на подрастващите и да ги форматира според изискванията на пазара на труда. Родителите, задвижвани от екзистенциален страх пред икономическата несигурност, доброволно се превръщат в съучастници на тази система, превръщайки домовете си в удължени поточни линии от частни уроци, курсове по кодиране и чуждоезикови алибита за пред бъдещите работодатели. Резултатът е масово изтощение на живата сила и превръщането на децата в амортизирани единици още преди завършване на средно образование.

Индустриалният модел на съвременното класно-урочно затворничество

Преди три десетилетия българската образователна инфраструктура, макар и натоварена с идеологически шлаки, функционираше по ясна логика: предаване на систематизиран корпус от фундаментални знания, изграждане на базови трудови навици и запълване на останалото време с неконтролирана от възрастните социализация. Днес тази матрица е подменена от непрекъснат терават от административен шум. Ученикът вече не е субект, който усвоява знание, а оператор на данни, който трябва бързо да превключва между електронни дневници, презентационни платформи и стандартизирани тестове.

Това претоварване обаче не е следствие от повишено качество на учебния материал. Финансовите отчети на Министерството на образованието и науката показваха през последните години милионни траншове за технологична модернизация, но резултатите от международните изследвания като PISA системно сочат обратното — критичен спад в способността за аналитично мислене и разбиране на текст. Системата работи на празен ход. Училището изисква от детето не да разбере причинно-следствената връзка между историческите процеси или физическите закони, а да маркира правилния квадрат в поредния тест за външно оценяване. Това е чиста проба дресировка за работа в рамките на предварително зададени корпоративни алгоритми.

Мащабите на този феномен отдавна са надхвърлили рамките на училищния двор. Според неофициални данни на браншовите организации, пазарът на частни уроци по математика и български език в големите градове у нас генерира годишни обороти, съизмерими с бюджетите на средно големи общини. Това е паралелна образователна индустрия, без която преминаването през цедката на НВО (Национално външно оценяване) след 7. клас е практически невъзможно за средностатистическия ученик. Държавата официално е абдикирала от задължението си да предостави безплатно и конкурентоспособно образование, прехвърляйки финансовия и логистичния товар изцяло върху семейния бюджет.

Икономиката на родителската параноя и частният сектор

Основното гориво, което захранва тази месомелачка за детско време, е чистият, дестилиран родителски страх. В условията на див капитализъм от периферен тип, какъвто функционира у нас, средната класа живее в постоянен ужас от декласиране. Свободното време на детето се възприема от родителя не като пространство за психологическо съзряване, а като пропусната полза, като опасна пробойна в бъдещата биография на индивида. Ако десетгодишното дете не е на курс по роботика или не учи втори чужд език в събота, семейството изпитва остра вина, че го обрича на икономическо аутсайдерство.

Така се стига до парадоксалната ситуация, в която работният ден на един петокласник надхвърля десет часа — време, което по Кодекса на труда е незаконно дори за пълнолетни граждани, зает в тежката индустрия. Логистиката на едно такова ежедневие е безмилостна: сутрешен блок в училище, светкавичен трансфер с автомобил до занималня, вечерни сесии с частни преподаватели и среднощно писане на проекти. В този график няма място за случайности, няма място за скука, няма място и за формиране на реален характер чрез сблъсък с реалния свят.

Проблемът се задълбочава от факта, че самите учители са притиснати от менгемето на министерските регулации. Техните възнаграждения и рейтингите на съответните училища са пряко обвързани с резултатите от изпитите. Учителят няма интерес да научи детето да се съмнява или да спори; той има интерес да го натренира така, че то механично да възпроизведе нужните клишета пред проверяващата комисия. Това е чист конформизъм, опакован като „модерно образование“. Още по темата за административния натиск в публичния сектор сме писали в анализите си за колапса на държавните институции у нас.

Унищожаването на социалния имунитет

Когато целият живот на подрастващия е подчинен на чужди инструкции и графици, се блокира един от най-важните процеси в човешкото развитие — изграждането на социален имунитет. Свободното време в махалата, неформалните игри без надзор от възрастни и дори уличните конфликти бяха естественият полигон, на който децата се учеха на преговори, на понасяне на загуби и на поемане на лична отговорност. Сега тези процеси са стерилизирани.

Когато детето се движи само по предварително начертани релси между училището и семейния хол, то губи способността да се ориентира в нестандартни ситуации. В резултат на това на пазара на труда и в обществото навлиза поколение, което притежава впечатляващи дипломи и сертификати, но е абсолютно безпомощно при първия реален житейски трус. Тези млади хора знаят как да попълнят формуляр, но не знаят как да вземат решение в условия на несигурност. Те са перфектните пешки за една административна система, която не изисква мисъл, а изпълнение.

Числата и статистиките за депресивни състояния сред тийнейджърите и острата липса на мотивация само потвърждават тази диагноза. Училището е превърнато в маратон за издръжливост, в който наградата на финала е просто правото да влезеш в следващия, още по-тежък маратон — този на корпоративното оцеляване. Въпросът, който никой в Министерството на образованието не смее да зададе, е: каква е цената на този проект и дали утре няма да се събудим в общество от перфектно обучени, но напълно апатични и социално неспособни индивиди.