За прославата на Светите братя

/Поглед.инфо/ В навечерието на празника на Светите братя Кирил и Методий да си спомним за приносите на голямата личност, допринесъл за възхода и международното признание на българската наука, култура, спорта по света през десетилетията на социалистическа България.

Близо до Полярния кръг и до Северния полюс, в центъра на Мурманск – град-герой, редом с Ленинград, Москва, Севастопол и други градове-герои, на брега на Баренцово море се извисява внушителен паметник на равноапостолите Кирил и Методий. Монументът е буквално копие на забележителното творение на скулптора Владимир Гиновски, което одухотворява градската среда в централната част на София, пред Националната библиотека, носеща имената на Светите братя. По-малко копие на творбата има и в свещения Рим, където от векове намират покой мощите на гениалния светец – Константин Кирил Философ. Така и двата паметника – като лъчи от българската столица с името на мъдростта, очертават част от планетарното пространство, което съхранява паметта на Светите братя.

Паметник на Кирил и Методи в Мурманск/Русия/

Десетки други духовни знаци прославят непреходното общочовешко дело на Кирил и Методий, провъзгласени за покровители на Европа. Имаме предостатъчно основание да тачим тяхното световно историческо дело и като български влог в човешката цивилизация. И да изпитваме чувства на родолюбива гордост, защото кирилицата, сътворена в Преславската и Охридската школа на покръстената България от княз Борис, е духовен гръбнак на българската духовност, непоклатим мост между Източната и Западната цивилизация.

Днес създадената в отечественото лоно азбука се ползва от стотици милиони люде. По данни на ЮНЕСКО 15% от домейните в света са на кирилица.

Как да не се прекланяме пред възрожденците, които в средата на ХIX век превръщат Деня на писмената в народен празник! В признателната ни памет трайно са записани: празничния ден 11 май в началото на 50-те години на ХІХ век в Пловдив, ролята на Найден Геров и учителя Йоаким Груев, огненото слово на гения революционер Христо Ботев в Калофер…

Повече от век и половина 24 (11) май е най-светлият всебългарски празник. По ред причини в течение на десетилетия денят не беше тачен достатъчно извън родината на кирилицата. Световноизвестният учен хуманист акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов неведнъж споделя разбирането, че както кирилицата тръгва от България, за да завладее славянския свят, така неизбежно 24 май ще се чества и по другите земи, в които тя доставя духовна наслада на людете. Предвижданията на крупния руски и световен учен, както и нашите родолюбиви очаквания, се сбъднаха.

През пролетта на 1986 г. от далечния северен руски град Мурманск долетя радостната вест – по най-тържествен начин там е отпразнуван Денят на св. св. Кирил и Методий. Естествено бе да проявим жив интерес към честването в необятната съветска страна. Оказа се, че инициатори и организатори на празниците са интелектуалци начело с известния писател Виталий Маслов. Заедно с него в Мурманск присъстват руските писатели Владимир Крупин, Владимир Личутин, Юрий Кузнецов, Юрий Медведев, Владимир Сангин, Владимир Бондаренко, Валентин Устинов, Вячеслав Шапошников, Семьон Шуртаков, Генадий Ушков и други. Прозвучават и приветствените думи в писмата на писателите Василий Биков, Дмитрий Балашов.

През май 1986 г. по наша покана Валентин Распутин и Виктор Астафиев гостуваха у нас. Оказва се, че по своя инициатива бележитият син на Сибир Валентин Распутин също е изпратил поздравление до участниците в мурманските тържества. Всички говорят с дълбоко уважение за инициативата и организаторската дарба на своя приятел и колега Виталий Маслов.

Убеден радетел за прослава на делото на Кирил и Методий, той още през 70-те години на миналия век впечатлява милиони читатели с чудесните си разкази в книгите „Северная быль“ и „Крутая дресва“ и с романа „Круговая порука“, за който е приет за член на Съюза на съветските писатели. Талантливият творец обогатява руската литература и с повестите „Из рук в руки“, с романите „Внутренный рынок“ и „Проклятой памети“, с чудесната белетристика „Еще живые“. Признанията не закъсняват; Виталий Маслов е удостояван с високи писателски и държавни награди.

Жизненият път на популярния писател е изключителен. Роден е през 1935 г. в село Сьомжа, Архангелска област. Съселяните му – свободолюбиви помори – не познават крепостното право. Живеят в постоянна борба със стихиите на океана и мразовития Север. Виталий Маслов работи като корабен електронавигатор в Сахалинското морско параходство в Далечния изток. От 1962 г. е радист и началник на радиостанцията на легендарния ледоразбивач „Ленин“; участва в десетки арктически експедиции. Именно този достоен руски човек се обръща към акад. Дмитрий Лихачов за съвет как да се отбележи делото на славянските просветители. Прочутият академик е ясен: „Вземете пример от българите...“ Виталий Маслов пристъпва към действие. И 24 май става голям културен ден за хиляди жители на северния руски град.

През следващата 1987 г. празникът на светите братя Кирил и Методий продължава цяла седмица и в град Вологда. Авторът на чудесния роман „Цената на златото“ Генчо Стоев и Калина Канева разказваха с възхита за тези незабравими дни.

По примера на българския фонд „13 века България“ – първата мощна дарителска организация в Източна Европа, и по инициатива и под председателството на акад. Дмитрий Лихачов вече се изграждаше и Съветският фонд по културата. От Москва пристигна делегация с цел да изучи българския опит в спомоществователството и отпразнуването на 24 май, в която бяха включени влиятелни личности: Едуард Володин – писател, изкуствовед, философ от ръководството на писателския съюз, Владимир Шириков – писател от гр. Вологда, епископ Николай – от издателството на Руския Свети синод.

Трудно ми е да опиша вълнението, което изпитах от разказите на тези чистосърдечни синове на прославената славянска страна. Те говореха с огромно уважение и за светите първоучители, и за публикациите на прочутия учен славяновед академик Дмитрий Сергеевич Лихачов.

През есента на 1988 г. приех в Министерския съвет и делегацията, ръководена от самия Виталий Маслов. С него беше и писателят Виктор Тимофеев. Гостите разказаха, че са изучили българския опит за празненствата на Кирил и Методий и са се запознали с много старописни книги в хранилището на националната ни библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. С умиление изразяваха възхита от паметника на братята първоучители. Енергичен и импулсивен, Веселин Йосифов, който заедно с Калина Канева придружаваше делегацията, възкликна: „Тези хора заслужават да получат орден „Кирил и Методий“…

Обърнах се към гостите:

– Какво бихте казали, ако отлеем копие на паметника, на който се удивлявате и го подарим на гражданите на Мурманск в знак на признателност, че са организирали паметните тържества на 24 май?

– Не можем да си представим, че ще получим такъв безценен дар на изкуството…

Прецених, че в проявата трябва да участва обществена организация, а не държавна структура. Ето защо предложих на управителния съвет на фонд „13 века България“, който бях основал и председателствах в продължение на години, българското дарение да се направи от името на фонда. Както и очаквах, членовете на управата – министърът на финансите Белчо Белчев, гуверньорът на БНБ Васил Коларов, заместник-министри, представители на националните ръководства на обществени организации приеха предложението с въодушевление. Вече бяхме отделили необходимите средства за съхраняване на безценни стари ръкописи в подарения от проф. Иван Дуйчев дом, за националните музеи „Земята и хората“ и на чуждестранното изкуство, за паметниците на Незнайния воин, „1300 години България“ и Съединението в Пловдив, за възстановяване на войнишки паметници, за крупни начинания в областта на науката, културата, образованието, здравеопазването, спорта. Изпълнението на решението се възложи на главния секретар на УС на фонда Недялко Петков.

Скулпторът Владимир Гиновски, известен със своята скромност, отначало не повярва, че може да се направи буквална отливка на паметника. Това стана благодарение на енергичните усилия на ръководителя на фонда на СБХ – видния художник Любен Зидаров.

За рекордно време копието бе отлято; паметникът с тегло близо 8 тона бе готов за път. За забележителното пътуване от София до Мурманск в началото на 1990 г. участниците Калина Канева, Васил Попов и организаторът на похода Недялко Петков разказаха и написаха вълнуващи спомени.

По петте хиляди километра от под Витоша до Баренцово море стават трогателни тържества с участието на хиляди вдъхновени християни. В Киев, откъдето чрез българско съпричастие започва покръстването на великата Русь, на многохиляден митинг в продължение на часове се провеждат трогателни тържества; висши духовници правят богослов в чест на първоучителите. Подобни празнични прояви стават и в десетки руски градове и села по дългия снежен път до Мурманск. Огромни маси почитатели независимо от мразовитото време придружават колоната в несекващ жив поток…

Наскоро се узна, че Валентина Маслова е разчела в дневника на покойния си съпруг съкровени записи за гостуването му в България, за нашите срещи и за подарения паметник на св. св. Кирил и Методий:

„...Много хубаво, но ако можеше да има макар и най-малка възможност, аз бих предложил свой паметник, руски... Но засега – уви!... Само по този непредвиден начин може да влезе на наша земя нашата история, ако идва от друга страна. Местните власти ще трябва да се съгласят, къде ще се дянат... Няма друг път, засега още не сме дорасли…“.

Днес по света има повече от 70 паметника на светите братя; двадесет от тях са издигнати в Руската федерация. От 1991 г. с държавен указ 24 май – Денят на св. св. Кирил и Методий, е обявен за празник в цяла Русия…

Из книгата «Притаени мигове», Книга Първа «Срещи», Издателство «Захарий Стоянов», 2023

В. „Нова Зора“, бр. 21/2026



