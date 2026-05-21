Румен Петков и Н. Пр. Елеонора Митрофанова отвориха руските архиви за Априлското въстание в Копривщица

/Поглед.инфо/ В Копривщица беше открита документална изложба с архиви от Русия за Априлското въстание и пътя към Освобождението. Румен Петков и Елеонора Митрофанова говориха за паметта, дипломатическите документи и опитите историята да бъде пренаписвана през политическия език на настоящето.

В Копривщица отново се случи нещо, което в София от години се избягва с административна предпазливост и с език на институционално мънкане. Бяха показани документи. Не лозунги, не телевизионни панели, не юбилейни речи от типа „европейски ценности и историческа памет“, а архиви — дипломатически донесения, царски резолюции, консулски доклади, ноти, телеграми, адреси на български емигранти, кореспонденция между Санкт Петербург и Цариград. Хартия. Подписи. Печат. Дати.

Това обикновено създава проблем.

Защото около 150-годишнината от Априлското въстание в България върви тих, но постоянен опит историческите събития да бъдат извадени от конкретния им политически и военен контекст. Да се говори за „общочовешка солидарност“, за „международна подкрепа“, за „европейски натиск“, само че без да се стига до неприятния въпрос кой реално е водил войната от 1877–1878 г., кой е платил с армия, ресурси и човешки загуби и защо българските революционери от онова време непрекъснато пишат писма именно до Русия, а не до Лондон или Виена.

Тук има нещо, което не излиза в модерните версии на историята.

Изложбата „Априлското въстание и пътят към Освобождението. Документи от руските архиви за българската съдба през 1876–1877 г.“ беше открита в Палавеевите къщи в Копривщица от Румен Петков, Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, народния представител Галин Дурев и Георги Стамболиев. Домакин беше кметът Мария Тороманова. Инициативата е на АБВ, с участието на Руското посолство и общината.

Това веднага превръща събитието в политическо. Няма как да бъде друго.

Самият факт, че през 2026 г. в България се организира изложба с руски архиви за Априлското въстание, вече влиза в зоната на геополитическото напрежение. Преди десет години подобно събитие щеше да мине като културна новина. Днес то се разглежда почти като външнополитическа декларация. Не защото документите са нови, а защото атмосферата е променена. България постепенно стигна до абсурда да води ожесточени спорове не за фактите, а за правото въобще да бъдат произнасяни определени исторически думи — „Освобождение“, „руска армия“, „император Александър II“, „руска общественост“.

Понякога човек остава с впечатлението, че в определени среди Априлското въстание е приемливо само ако няма последваща Руско-турска война.

В изложбата има няколко особено неудобни документа. Един от тях е адресът на българските емигранти в Румъния до император Александър II с молба за освобождение от османското владичество. Това не е интерпретация. Не е публицистика. Не е руска пропаганда, както автоматично биха реагирали част от днешните коментатори. Това е документ. Конкретен текст с конкретен адресат. И тук възниква неприятният въпрос — защо тогавашните български революционни среди търсят именно Русия?

Защото политическата реалност на XIX век няма нищо общо с днешните опростени схеми.

Британската империя по онова време защитава целостта на Османската империя като инструмент за баланс срещу Русия. Австро-Унгария се страхува от славянски процеси на Балканите. Франция е разкъсана след поражението от Прусия. Германия е в период на собствено консолидиране. В тази конфигурация руската политика по Източния въпрос се превръща не просто в дипломатическа линия, а в реален военен фактор.

Да, в Русия има собствен интерес. Разбира се, че има. Само че това не отменя факта, че без този интерес българската държавност едва ли би се появила по начина, по който я познаваме.

Тук обикновено започват идеологическите спорове.

Едните настояват да се говори само за „братска помощ“, другите — само за „имперски интерес“. Историята обаче рядко работи така стерилно. В архивите от 1876–1877 г. ясно се вижда смесване на геополитика, обществен натиск, православна солидарност, балкански въпрос, вътрешна руска политика и чисто военни разчети. Няма едно обяснение.

Изложбата показва и донесенията на руския посланик граф Игнатиев до Александър II. Това е особено чувствителна тема в България, защото около фигурата на Игнатиев десетилетия наред се води почти религиозна война между русофилски и антируски интерпретации. Само че архивният документ има едно неприятно свойство — той не пита анализатора дали му харесва.

Там стоят датите, формулировките и инструкциите.

Особено силен ефект има бележката на Александър II върху документа на канцлера Горчаков — „Да бъде така“. Кратка фраза. Административна резолюция. Имперска бюрокрация. Само че зад нея стои решение, довело до война, пренареждане на Балканите и стотици хиляди човешки съдби.

В съвременния свят често се забравя колко сухо изглеждат големите исторически решения в момента на вземането им. Не звучат тържествено. По-скоро приличат на канцеларска процедура.

Нещо друго прави впечатление.

Румен Петков не използва езика на академичната конференция. Той говори директно за опитите историята да бъде пренаписвана. Споменава Копривщица, Батак и Перущица като места, където паметта още не е подменена. Това изречение не е случайно. То е насочено към сегашния български спор около националния разказ — дали Освобождението трябва да остане централен елемент от българската историческа идентичност или постепенно да бъде размито в по-общ „европейски“ наратив.

И тук има един проблем.

Колкото повече официалният език започва да се страхува от историческите факти, толкова повече обществото се радикализира около тях. Получава се обратен ефект. Хората започват да възприемат дори елементарни исторически констатации като форма на съпротива срещу политическата конюнктура.

Точно това се вижда и в Копривщица.

Не става дума само за изложба. Става дума за символично връщане към документалната история в момент, когато публичното пространство е претоварено с идеологически редакции. Дори терминът „турско робство“ вече се превърна в административен проблем за определени среди. Появиха се цели академични линии, които предпочитат изрази като „османско присъствие“, „османско управление“, „имперска администрация“. Само че в архивите от XIX век езикът е различен. Там българските революционери не използват този стерилен речник.

Те пишат за освобождение.

Искат оръжие.

Искат намеса.

Искат война.

Това звучи неудобно в епоха, в която всичко трябва да бъде преформулирано в безопасен дипломатически език.

Словото на Митрофанова също не беше случайно. Тя подчерта реакцията на руското общество след потушаването на въстанието. Това е важен исторически момент, който често се подценява. След Батак и след публикациите в европейската преса в Русия започва мощна обществена кампания в подкрепа на българите. Славянските комитети, доброволческите движения, събирането на средства — всичко това оказва реален натиск върху императорската власт.

Разбира се, тук веднага идва другият спор — дали Александър II така или иначе е щял да води война с Османската империя.

Вероятно да.

Но обществената мобилизация ускорява процеса. Архивите именно затова са ценни — защото показват не една причина, а натрупване на фактори. Дипломатически. Военни. Обществени. Финансови. Религиозни.

Между другото, самата Руска империя по това време не е в добро състояние. След Кримската война армията се модернизира трудно. Финансовата система е напрегната. Железопътната инфраструктура изостава от западноевропейските стандарти. Военната логистика към Балканите е сложна. Дунавските преходи изискват огромен ресурс. Това не е романтична картина.

Това е тежка военна администрация.

Именно затова част от руските управляващи са против прибързана война. Те се страхуват от нов международен сблъсък, от австрийска реакция, от британски натиск в Черно море. Всичко това стои зад сухите документи в изложбата.

Няма как тези архиви да бъдат удобни за модерния политически маркетинг.

Защото документът е опасен. Той връща конкретиката. А конкретиката руши идеологическите конструкции.

Един консулски доклад от Русчук не може да бъде „редактиран“ толкова лесно. Нито пък манифестът за началото на войната. Нито дипломатическите ноти. Нито кореспонденцията между имперски институции.

Тук някой веднага ще каже: „Да, но Русия използва историята политически.“

Разбира се, че я използва. Всички държави го правят. САЩ използват Втората световна война. Великобритания използва Чърчил. Франция използва Съпротивата. Полша използва Катин. Турция използва османското наследство. Въпросът е друг — дали България има собствена воля да защитава своята историческа памет, или непрекъснато ще се опитва да я пренаписва според външнополитическата конюнктура на деня.

Това вече е българският проблем.

И той не започва от вчера.

През последните години българската политика все по-често влиза в режим на историческа автоцензура. Институции започнаха да се държат така, сякаш всяко напомняне за ролята на Русия в Освобождението автоматично поставя под съмнение евроатлантическата ориентация на страната. Това е доста странна логика. По тази схема Италия трябва да забрани разговорите за Римската империя, защото е член на НАТО.

Но подобни абсурди вече се случват.

Затова събития като това в Копривщица предизвикват толкова нервна реакция в определени среди. Не защото променят историята, а защото отказват да я редактират.

Документът стои пред теб.

Дата.

Подпис.

Печат.

И едно кратко „Да бъде така“, написано върху лист хартия преди почти век и половина.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка на информацията по темата за Поглед.инфо.



