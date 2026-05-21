Духът на Пекин стигна до Анкъридж: След визитата на Путин Виткоф отново тръгва към Кремъл

/Поглед.инфо/ Визитата на Владимир Путин в Пекин приключи без очаквания икономически пробив, но с нова геополитическа интрига. Китай забавя газовите договори, Москва усеща натиска, а Вашингтон внезапно активира канала Виткоф–Кушнер към Кремъл.

В Пекин този път нямаше еуфория. Нямаше и онзи демонстративен политически театър, който Москва и Пекин обикновено използват, когато искат да изпратят сигнал към Вашингтон или Брюксел. Имаше дълги разговори, внимателни формулировки и една фраза, която издаде повече от всички официални декларации: „като цяло позитивно“. В дипломатически език това означава нещо много конкретно — разговорите не са се провалили, но и не е постигнато онова, заради което всъщност е пътувала огромната руска делегация.

Тук има нещо, което не излиза.

Москва не изпрати в Пекин министри, енергийни мениджъри, банкови представители и хора от „Росатом“, за да подпише поредната декларация за приятелство. Такива документи могат да се подпишат и дистанционно. Реалната тема беше друга — газът, транзитът, технологичният достъп и опитът Русия да фиксира дългосрочна икономическа опора на Изток преди следващата фаза на конфронтацията със Запада.

Именно там се появи проблемът.

„Силата на Сибир 2“ продължава да виси между политическите декларации и ценовите спорове. Китайците очевидно не бързат. Още по-неприятното за Москва е, че Пекин започва да преговаря като страна, която отлично разбира руската зависимост. Европейският пазар е почти загубен. „Северен поток“ е мъртъв като инфраструктурен проект. Украинският транзит е политически токсичен. Турският маршрут остава ограничен. На този фон китайската страна спокойно настоява за цени, близки до вътрешноруските. Това вече не е „стратегическо партньорство“ в романтичния смисъл, който руските телевизии обичат да рисуват. Това е твърд азиатски пазарлък.

И руснаците го усещат.

Затова в изявленията на Путин след разговорите прозвуча една странна предпазливост. Той говореше, че Русия е готова „надеждно да осигурява“ доставки на газ, нефт и въглища за китайския пазар. Ако договорът беше окончателно затворен, тонът щеше да бъде друг — щеше да има конкретни цифри, срокове, капацитети, компресорни станции, километри тръби. Вместо това Кремъл се върна към общи формули.

Без пресконференция.

Това също е показателно. Кремъл много рядко пропуска възможност за демонстративна медийна победа, когато има какво да покаже. Песков предварително обяви, че заключителна пресконференция няма да има. Значи са решили да не рискуват неудобни въпроси за газа, цената и сроковете.

Впрочем, китайците също не изглеждаха особено ентусиазирани да затварят темата.

Си Дзинпин говореше за „съгласуване“ между китайския 15-и петгодишен план и руските цели до 2030 г. Това звучи внушително, но в китайския политически речник подобни формули често означават дълъг хоризонт без гарантирани срокове. Китай не обича да влиза в зависимост от една държава, особено държава под санкционен натиск. Пекин купува време. И вероятно чака още по-добри условия.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Китай прекалено много свикна да гледа на Русия като на страна без алтернатива. А Кремъл исторически реагира нервно, когато бъде притиснат до стената. В руската политическа култура има един стар инстинкт — ако партньорът започне да се държи като хегемон, Москва започва да търси контрабаланс. Дори временен. Дори рискован.

И точно тук внезапно се появява американската линия.

Стив Виткоф. Джаред Кушнер. Ново посещение в Москва. Съобщението излиза почти паралелно с края на визитата в Пекин. Случайност? Едва ли. Особено когато ТАСС практически поставя двете теми в един пакет — разговорите Путин–Си и предстоящата американска визита.

Това не е дребен детайл.

Вашингтон много внимателно наблюдава отношенията между Москва и Пекин. Американците отдавна се страхуват не толкова от Русия сама по себе си, колкото от стабилен руско-китайски стратегически блок с обща финансова, енергийна и технологична архитектура. За САЩ това би означавало формиране на евразийски център, способен да подкопава доларовата система и западните транспортни маршрути — от Арктика до Индийския океан.

Затова всяко забавяне между Москва и Пекин автоматично активира американската дипломация.

Особено дипломатията на Тръмп.

Виткоф не е класически дипломат. Той е човек от света на сделките. Кушнер също мисли като инвеститор, а не като чиновник от Държавния департамент. Такива фигури обикновено не идват за протоколни разговори. Те идват да проверят дали някъде има пукнатина.

И вероятно са усетили такава.

Тук руснаците също играят сложна игра. Кремъл демонстративно подчертава „духа на Пекин“, но паралелно оставя открехната врата към американския канал. Това позволява на Москва да покаже на китайците, че Русия все още има пространство за маневра. Поне частично. Поне тактически.

Колко реално е това — друг въпрос.

Защото между Москва и Вашингтон стоят не само Украйна, санкциите и НАТО. Стои и много по-дълбок проблем — разрушеното доверие между руските и американските елити. След 2022 г. голяма част от руската система окончателно прие, че САЩ работят не за ограничаване, а за структурно отслабване на Русия. Това вече е институционално убеждение в Кремъл, в Съвета за сигурност, в Генералния щаб, в енергийния сектор.

Такива неща трудно се връщат назад.

Но и Пекин започва да поражда тревожност.

Русия внимателно наблюдава как китайските компании постепенно навлизат в сектори, които преди бяха запазени за местни производители — строителство, логистика, автомобилен сектор, телекомуникации, центрове за данни. Формално всичко изглежда като сътрудничество. На практика в някои региони на Сибир и Далечния изток китайското икономическо присъствие вече започва да прилича на паралелна инфраструктурна система.

Това не се коментира открито по руската телевизия.

Но се обсъжда.

Особено около темите за Северния морски път, железопътните коридори и енергийното потребление на бъдещите AI центрове за данни. Кирил Дмитриев с ентусиазъм обяснява как електроенергията в Русия е евтина и идеална за изкуствен интелект. Звучи модерно. Само че възниква въпросът — кой ще контролира тези инфраструктури след десет години? Руският капитал? Китайският? Смесени структури? Или офшорни конструкции през Хонконг и ОАЕ?

Тук вече започва истинската геополитика.

Същото важи и за ядреното сътрудничество. Реакторите с бързи неутрони, Тянван, съвместните технологични карти — това са стратегически проекти с хоризонт от десетилетия. Те създават не просто икономически връзки, а технологична зависимост. Русия все още има огромно предимство в ядрената инженерия, но Китай много бързо наваксва. Пекин системно копира, мащабира и индустриализира чуждите технологии. След известно време започва да ги произвежда самостоятелно.

Руснаците знаят това отлично.

Затова и цялата визита в Пекин изглеждаше двойствено. От една страна — демонстрация на близост, синхрон по Украйна, общ фронт срещу западния натиск. От друга — усещане, че Китай вече преговаря от позицията на по-силния икономически център.

И тук има още един детайл.

Докато официалните комюникета говореха за „приятелство“ и „стратегическо доверие“, реалните теми бяха железопътни линии, навигационни системи, AI инфраструктура, LNG маршрути, капацитет на гранични пунктове и спътникови системи Бейду–ГЛОНАСС. Това е езикът на новия свят — не идеология, а логистика.

Контролът върху коридорите.

Контролът върху енергията.

Контролът върху данните.

Анкъридж също не е случаен символ в този контекст. Именно там през 2021 г. американците и китайците си размениха едни от най-агресивните дипломатически удари в последните години. „Духът на Анкъридж“ тогава означаваше открито съперничество между САЩ и Китай. Сега Ушаков говори за „духа на Пекин“. Добре. Но към кого е насочено това послание? Към Вашингтон? Или към самия Пекин?

Защото Москва очевидно иска китайците да разберат нещо много конкретно — Русия няма да приеме ролята на евтин суровинен придатък.

Проблемът е, че икономическите цифри невинаги подкрепят тази позиция.

Китайската икономика е приблизително десет пъти по-голяма от руската. Китай контролира огромна част от индустриалните вериги, електрониката, машинното производство и редкоземните компоненти. Русия има ресурси, военна мощ, ядрена индустрия и стратегическа география. Но това вече не е достатъчно за икономическо равновесие.

Особено под санкции.

Именно затова визитата на Виткоф и Кушнер придобива такова значение. Дори самият факт на разговорите е сигнал към Китай. Кремъл показва, че все още може да играе в повече от една посока. Дали това е реална алтернатива или просто тактически натиск — засега не е ясно.

Но американците също имат мотив.

Тръмписткото крило във Вашингтон отдавна смята, че основната заплаха за САЩ е Китай, а не Русия. От тази гледна точка частично размразяване с Москва би било рационално — поне за да се ограничи прекаленото сближаване между Кремъл и Пекин. Тази идея периодично изплува в американските стратегически среди още от времето на Хенри Кисинджър.

Само че историята не се повтаря механично.

Днешна Русия не е Китай от 70-те години. И днешните САЩ не са Америка от ерата на Никсън. Американската вътрешна система е много по-разделена, а антируската линия е вградена дълбоко в институциите — Пентагон, Конгрес, разузнавателна общност, санкционен апарат. Един Виткоф не може да промени това сам.

Но може да отвори канал.

Понякога именно такива канали решават бъдещето на цели конфигурации. Особено когато официалната дипломация е блокирана, а светът навлиза в период на преразпределение на ресурси, технологии и транспортни артерии.

И тук посещението на Путин в Китай започва да изглежда по различен начин.

Не като триумф.

Не и като провал.

По-скоро като предупреждение, че новият световен ред още не е подреден и че дори най-близките партньори вече започват да се гледат с калкулатор в ръка. А когато това се случи, „духът на Пекин“ много бързо може да се превърне в нещо далеч по-студено.

БЕЛЕЖКА: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материал на Сергей Латишев и публикации, цитирани в източника.