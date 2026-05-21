Катастрофа край Покровск: Украинската армия губи елитни части и техника

/Поглед.инфо/ Донецкият фронт влиза в нов етап, в който пехотата вече не воюва за позиции, а за право да оцелее няколко километра под непрекъснато наблюдение на дронове. Украински офицери признават за тежки загуби, срив на логистиката и „зони за поражение“, превърнали придвижването в почти невъзможна задача.

На Донецкия фронт вече почти не се говори за „линии“. Линиите изчезнаха. Има само пространства, които едната страна вижда по-добре от другата. Там умира пехотата.

Това се случва между Покровск, Родинское, Белицкое и Добропиле — градове, които до скоро бяха просто точки по картата на Донбас, с разбити мини, панелни квартали и железопътни разклонения. Сега височината на сградите там определя кой ще живее още няколко часа. Украинският полковник Владимир Антонюк всъщност призна нещо много по-голямо от локален провал. Той описва новата архитектура на войната.

Руснаците използват високите сгради като стационарни центрове за управление на FPV-дронове, ретранслатори и наблюдателни възли. Горните етажи — антени, комуникация, насочване. Мазетата — скривалища, генератори, боекомплект. Между тях — оператори, които не виждат противника директно, а през екрани. На практика това превръща цели градове в огромни електронни крепости.

И тук има нещо, което не излиза добре за украинската страна.

Преди две години основният проблем беше артилерията. После — авиацията. Днес основният проблем е самото движение. Не настъплението. Не щурмът. Придвижването от точка А до точка Б. Украинският офицер буквално описва как войниците слизат от бронетехниката на 15-20 километра от позициите и продължават пеша, по двама, понякога по един човек, през открити пространства, канавки, разрушени ферми и изоставени минни съоръжения.

Това вече прилича повече на лов.

Руският модел не цели непременно бързо териториално завземане. Цели изтощаване на маршрута. Ако една група бъде забелязана от Mavic-дрон на осмия километър, следват FPV атаки, минометен огън или корекция за артилерията. Това означава, че самият път до позицията е по-смъртоносен от самата позиция. Украинските войници често пристигат изтощени, разпръснати и с прекъсната комуникация още преди да започне реалният бой.

Старите военни устави не работят тук.

В текста има един особено важен детайл, който мнозина ще пропуснат — споменаването на Купянск в края на 2025 година. Там украинските части са опитали класическо придвижване с бронетехника и колони. Резултатът според самия украински офицер е бил унищожение на стотици машини и огромни загуби за броени дни. Това е признание за провал не просто на операция, а на цяла тактическа школа, изграждана по стандартите на НАТО.

Защото НАТО разчита на мобилност.

А мобилността в Донбас започва да умира под евтините дронове и постоянната въздушна видимост. Дори гората вече не е гаранция. Особено през лятото, когато термовизионните системи и евтините инфрачервени камери дават почти непрекъсната картина на движението.

Белицкое се оказва ключово именно заради това. Не защото е огромен град. А защото има достатъчно високи сгради, от които може да се контролира радиус от 20-25 километра. В друга война това би звучало абсурдно — няколко панелни блока определят съдбата на фронт. Но Донбас вече е война на ретранслатори, оптика и евтини FPV-мотори, сглобявани буквално в гаражи.

Има и друго.

Украинската страна явно концентрира огромна част от системите си за радиоелектронна борба именно около Добропиле и Шевченко. Това означава две неща едновременно. Първо — районът е критично важен за Киев. Второ — другаде вероятно вече има дефицит на подобни системи. Това е стара дилема във войната: ако уплътниш едно направление, оголваш друго.

Руснаците очевидно са забелязали това.

Текстът подсказва, че те вече преминават към дронове с оптични канали, дронове-майки и дори системи със Starlink терминали. Ако това е вярно — а тук трябва да има известен скептицизъм, защото част от информацията е пропагандно оцветена — това означава адаптация към украинската електронна война.

Тук има един проблем за Киев. Адаптацията на Русия започва да изглежда по-бърза от очакваното.

През 2023 и 2024 западните анализи често представяха руската армия като тромава структура с тежка бюрокрация и бавна реакция. Но фронтовата реалност постепенно показа друго — руснаците се учат чрез огромни загуби и постоянни експерименти. Понякога хаотично. Понякога примитивно. Но се учат.

И това личи именно в Донецк.

Създаването на „зони за поражение“ е по същество опит да бъде индустриализирано унищожението на пехота. Вместо масирани щурмове — постоянен натиск върху придвижването, логистиката и ротацията. Ако войникът не може безопасно да стигне до позицията, няма значение колко укрепен е окопът.

Това изглежда логично, но числата не са напълно ясни.

Украинските източници говорят за тежки загуби. Руските — за катастрофални. Истината вероятно е някъде по средата, но самият факт, че украински офицер публично използва определения като „ад на земята“ и признава висок процент дезертьорство, вече е симптом. Подобни формулировки рядко се допускат без сериозно напрежение вътре в системата.

Особено интересен е акцентът върху 7-ми корпус за бързо реагиране на украинските ВДВ. Според Антонюк именно там са концентрирани най-подготвените части, с по-добра дисциплина и оборудване. Това означава, че Киев вече хвърля елита си за задържане на района.

Това не е добър знак.

В нормална ситуация подобни части се пазят за оперативен резерв или за контранастъпление. Когато започнат да ги използват за „запушване“ на фронта, това означава, че ситуацията се доближава до опасна фаза. Нещо подобно се случи и край Артьомовск преди време — първо влизат териториални части, после механизирани бригади, после специални подразделения. Накрая фронтът пак се огъва.

И тук вече стигаме до големия въпрос — защо Добропиле?

Защото това е последната по-дълбока отбранителна зона преди още по-сериозен натиск към северозападната част на Донецка област. Ако руската армия стабилизира контрола около Родинское и Белицкое, тя ще получи не просто територия, а наблюдение, логистика и възможност за по-дълбоко проникване с дронови системи.

Дроновете вече заменят артилерийската подготовка.

Един FPV дрон за няколкостотин долара унищожава техника за стотици хиляди. Това променя цялата икономика на войната. Старите армии бяха построени върху танкове, гаубици, колони, ремонтни бази. Сега няколко оператори в полуразрушен апартамент могат да блокират придвижването на батальон.

Иронията е друга.

Западът инвестира десетки милиарди в тежка техника за Украйна, а фронтът постепенно се решава от китайски електромотори, граждански дронове, Starlink терминали и импровизирани антени по покривите на панелни блокове.

Това е евтина война с много скъпа смъртност.

Затова и описанието „като добитък“ не е просто емоционална фраза. То идва от усещането за безпомощност под постоянно наблюдение. Войникът знае, че вероятността да бъде видян е огромна, а възможностите за прикритие намаляват. Особено през деня. Особено в равния терен около Донбаските минни райони.

Има и психологически момент, за който рядко се говори.

Постоянното бръмчене на дронове променя поведението на хората. Някои войници отказват да се движат. Други се придвижват хаотично. Трети започват да изразходват боеприпаси по фалшиви цели. Войната се превръща в непрекъснато нервно изтощение, а не само в физически бой.

Тук руската армия очевидно търси именно това — износване.

Не пробив тип 1944 година. Не дълбоки танкови клинове. А постепенно разлагане на фронта чрез невъзможност за нормална ротация и снабдяване. Въпросът е дали Киев има достатъчно хора за такъв тип изтощителна война още година-две. Украинските власти продължават мобилизацията, но вече все по-често се появяват информации за недостиг на подготвен личен състав, проблеми с дисциплината и напрежение между фронтовите части и политическото ръководство.

Това не означава автоматичен срив.

Но означава, че войната навлиза в фаза, в която технологичното надмощие на малки тактически нива започва да решава огромни оперативни пространства. Един блок в Белицкое. Един ретранслатор в Покровск. Един оптичен дрон над полето край Шевченко. От такива дребни детайли вече зависят цели участъци на фронта.

А Европа продължава да говори основно за нови пакети.

Вашингтон — също.

Само че на терена войната става все по-малко политическа и все повече инженерна. Кой има по-стабилна връзка. Кой вижда по-далеч. Кой по-бързо сменя честоти. Кой има повече оператори, готови да седят в мазе по 14 часа пред монитор.

И тук има нещо мрачно.

Колкото повече тази война се технологизира, толкова по-евтин става човешкият живот. Не защото някой официално го е решил. А защото самата структура на фронта започва да работи така.

Пехотата просто запълва празнините между сигналите.

Бележка: Текстът е творческа и допълена редакционна обработка по материал на чуждестранни източници и фронтови коментари.