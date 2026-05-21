Япония удари Путин през FT: Си прие Кремъл, а после тръгна към Вашингтон

/Поглед.инфо/ Путин пристигна в Пекин за еднодневна визита, а западните медии веднага започнаха операция по разцепване на Москва и Пекин. Докато Япония използваше контролираните от нея финансови медии за удари срещу Кремъл, Си Дзинпин спокойно договаряше нови газови, политически и стратегически линии — и паралелно подготвяше посещение в САЩ.

Визитата на Владимир Путин в Пекин беше къса. Твърде къса за толкова нервна реакция на Запада. Само едно денонощие. Няколко официални церемонии. Подписване на документи. Протоколни изявления. И въпреки това — Bloomberg, Reuters, BBC, CNN, Financial Times, дори австралийските канали пуснаха непрекъснати live updates, сякаш в Пекин се решаваше нещо много по-голямо от двустранна среща. Това е първият важен сигнал. Когато системата започне да излъчва панически на живо всяко движение между Москва и Пекин, значи проблемът не е в церемонията. Проблемът е в посоката.

Руският президент кацна вечерта на 19 май. Китайците организираха прием по стар съветски модел — знаменца, ритмични скандирания, строен почетен караул, млади активисти с координирани движения. В Европа това изглежда „ретро“. В Китай не е ретро. Там подобни детайли са политически код. Държавата показва приемственост, дисциплина и йерархия. Особено когато посреща човек, срещу когото колективният Запад води санкционна, финансова и технологична война.

Има и друг детайл. Путин беше посрещнат от Ван И лично. Не от заместник. Не от церемониален чиновник. В китайската система това има значение. Там протоколът е политически език.

После — тишина.

Никакви течове. Никакви „анонимни източници“. Никакви театрални сцени. Само кортежът с руския Aurus по улиците на Пекин и затворената китайска машина, която не обича шумните импровизации. Точно това изнерви западните медии. Те работят чрез течове, психологически операции и предварително подготвени информационни сценарии. Китайците ги оставиха в информационен вакуум почти цяла нощ.

На сутринта започна истинската част.

Площадът Тянанмън беше подготвен като за вътрешнопартиен конгрес. Измит асфалт, проверени линии, координирани движения на персонала, почистени килими по стълбите на Голямата зала на народа. В Китай това никога не е просто естетика. Това е демонстрация на контрол. Държава, която може да подреди милиарден организъм до милиметър, не влиза лесно в хаос.

После дойде самият момент на срещата между Путин и Си.

Западните оператори веднага търсеха езика на тялото. Това вече се е превърнало в отделна индустрия. Колко секунди е продължило ръкостискането. Кой е пристъпил напред. Кой се е усмихнал пръв. Кой е държал другия за лакътя. Почти психиатрия.

Но тук имаше нещо различно.

С Тръмп Си играе друга игра — там има демонстрация, натиск, преговорен театър. С Путин контактът беше студен, къс и спокоен. Без излишно показване. Това прилича повече на отношения между хора, които вече са договорили основните линии и нямат нужда от публични спектакли.

Тук има нещо, което не излиза в западния анализ. Ако Китай действително се готвеше да дистанцира Русия, както внушаваше FT, Пекин щеше да охлади именно символиката. Щеше да има по-ниско равнище на прием. По-кратка церемония. По-малко публичност. Вместо това Китай организира максимално видима демонстрация на политическа близост.

После започна операцията на Financial Times.

Изданието пусна тезата, че Си бил казал на Тръмп, че Путин можел да „съжалява“ за началото на войната в Украйна. Историята беше конструирана много внимателно. Без запис. Без официален източник. Без стенограма. Само анонимни „информирани лица“. Типична англосаксонска технология за информационно миниране преди важна среща.

Проблемът е друг.

FT от години е под японски контрол чрез Nikkei. Това не е дребен детайл. Япония играе особена роля в азиатската архитектура. Токио едновременно зависи от САЩ за сигурността си и се страхува от китайско-руско сближаване, което може да изолира Япония икономически и военно в северната част на Тихия океан. Особено след милитаризацията на Курилския регион, развитието на руския Тихоокеански флот и китайската морска експанзия.

Тук версията „случайна публикация“ започва да изглежда доста слабо.

Защото ударът беше насочен точно в един чувствителен нерв — доверието между Путин и Си.

Китайското външно министерство реагира почти веднага. Необичайно рязко. Определи публикацията като „чиста измислица“. Това също е знак. Китайците рядко използват толкова директен език, освен ако не смятат операцията за особено нагла.

После дойде още по-интересното — самият Тръмп отрече версията.

Това изглежда логично, но има един проблем. Защо Тръмп би защитавал китайската позиция в момент, когато Вашингтон официално говори за сдържане на Китай? Отговорът вероятно е в бизнеса. Тръмп не гледа на Китай като на цивилизационен враг по начина, по който го правят неоконсервативните структури около Държавния департамент. За него Китай е преговорен партньор, производствена база и търговски противник — не идеологически противник.

Точно затова той веднага започна да говори за бъдещото посещение на Си в САЩ. И за „балната зала“. Изглежда смешно, почти комично — американският президент обсъжда интериорни проблеми, докато светът говори за нова студена война. Но това всъщност е типичният стил на Тръмп. Той сваля глобалната политика до нивото на сделки, помещения, договори и строителни проекти.

При Байдън подобна сцена би била невъзможна.

И тук започва истинският проблем за Москва.

Русия и Китай в момента имат общ враг — санкционния и финансов натиск на Запада. Но това не означава, че интересите им съвпадат напълно. Китай мисли в цикли от 30–40 години. Русия мисли в цикли на военен натиск и непосредствено оцеляване. Това създава различна скорост.

Пекин иска стабилност. Москва вече живее в режим на постоянна конфронтация.

Газопроводът „Силата на Сибир 2“ е най-добрият пример. Financial Times правилно отбелязва, че това е ключова тема. Но западните анализи премълчават най-важното — Китай продължава да се пазари брутално за цената. Пекин не подарява стратегически услуги дори на Русия. Китайците искат евтин ресурс, дългосрочни доставки и максимален контрол върху условията.

Русия няма особено пространство за маневри.

След загубата на европейския газов пазар Москва е принудена да пренасочва инфраструктурата си на изток. Само че тръбите не се строят за една нощ. Особено през Монголия, Алтай и сложните северни терени. Там логистиката не е телевизионна карта. Там има вечна замръзналост, сеизмични рискове, компресорни станции, металургични ограничения и огромни разходи за поддръжка.

Китайците го знаят отлично.

И използват това.

В същото време Пекин няма интерес Русия да рухне. Тук западният анализ също куца. Разпадната Русия би означавала хаос по цялата северна периферия на Китай — от Централна Азия до Арктика. Китай не иска американско влияние по тези коридори. Не иска и неконтролируеми процеси около руските ядрени сили.

Затова отношенията между Москва и Пекин са много по-хладни и прагматични, отколкото изглеждат по телевизията.

„Скъпи приятели“ е дипломатически език. Не сантимент.

Има още нещо.

Си Дзинпин вече започва подготовка за посещение в САЩ. Това е изключително важен момент. Докато западните медии говорят за „ос Москва–Пекин“, самият Китай внимателно държи отворени каналите към Вашингтон. Китайската икономика все още е дълбоко зависима от американския пазар, доларовата система и технологичните вериги. Да, Пекин развива алтернативи — юанова търговия, CIPS, разширяване на БРИКС, златни резерви. Но преходът е далеч от завършен.

Числата не потвърждават приказките за „края на долара“.

Китай продължава да държи огромни американски активи. Американският потребител остава критичен за китайския износ. Полупроводниците, високите технологии и част от индустриалното оборудване все още минават през западни системи за лицензиране.

Затова Си не може просто да „избере Русия“.

Това е илюзия, удобна за телевизионните студиа.

Пекин играе двойна игра — стратегическо партньорство с Москва и паралелно управление на отношенията със САЩ. Китайската система не работи емоционално. Там няма „вечни приятели“. Има коридори за влияние, ресурси, логистика и дългосрочна стабилност.

Точно затова японският удар през FT беше толкова показателен. Токио отлично разбира, че ако Вашингтон и Пекин започнат дори ограничено размразяване, Япония може да остане в неудобна позиция. Особено при администрация на Тръмп, която вече показа, че е готова да притиска собствените си съюзници за пари, мита и военни разходи.

Япония започва да нервничи.

Военният бюджет на страната расте рекордно. Разширяват се възможностите за контраудар. Ускорено се купуват „Томахоук“. Променят се интерпретациите на следвоенната конституция. В Окинава напрежението расте. Морските маршрути около Тайван се превръщат в критичен въпрос за японската икономика.

А Русия и Китай междувременно провеждат общи учения в Тихия океан.

Това не може да бъде игнорирано в Токио.

Особено когато Москва увеличава военното присъствие около Курилите и модернизира инфраструктурата на Сахалин. Там вече не става дума само за символичен спор за острови. Става дума за контрол върху северната част на Тихия океан, подводни маршрути, достъп до Арктика и енергийни линии.

И точно в този момент FT се опитва да внуши, че Си едва ли не се дистанцира от Путин.

Твърде удобно съвпадение.

Пекин разбра намека. Москва също.

Но и Кремъл разбира нещо друго — Китай няма да воюва за Русия. Няма да влиза в пряка конфронтация със САЩ заради Украйна. Няма да жертва достъпа си до западните пазари заради руските интереси. Това в Москва го знаят прекрасно, независимо какво се говори по телевизионните панели.

Затова визитата в Пекин беше по-скоро демонстрация на устойчивост, отколкото на нов съюз.

Две държави показаха, че отказват да се подчинят на американския натиск. Но едновременно с това и двете внимателно си оставят резервни варианти.

Китай — чрез Вашингтон.

Русия — чрез опитите да отвори нови коридори към Глобалния юг, Индия, Африка и арабските монархии.

Тук има една неудобна подробност. Всички говорят за „многополюсен свят“, но реално светът става по-фрагментиран, по-скъп и по-нестабилен. Логистичните разходи растат. Застраховките по морските маршрути растат. Военните бюджети растат. Санкционните режими се множат. Дори платежните системи започват да се разделят на геополитически блокове.

Това не прилича на нов стабилен ред.

По-скоро прилича на дълъг период на частично разпадане на глобализацията.

И в този хаос всяка държава започва да пази собствения си резервен изход.

Китай — чрез балансиране.

Русия — чрез суровини и военна автономия.

Япония — чрез ускорена милитаризация.

САЩ — чрез натиск върху търговията, долара и технологичните вериги.

Никой вече не вярва напълно на никого.

Това беше истинската новина от Пекин. Не усмивките. Не ръкостисканията. Не церемониите. А фактът, че всички страни влизат в нов етап на подозрение — дори когато подписват договори и говорят за приятелство.

БЕЛЕЖКА: Текстът е творческа, аналитична и допълнена редакционна обработка на тема и факти, публикувани в международни медии и руски източници, адаптирана за Поглед.инфо.