Урок по родолюбие: 360 деца тръгват по стъпките на Таньо войвода 150 години след Априлското въстание

/Поглед.инфо/ На 30 май започва 41-вият ученически поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. В него ще участват 360 деца, които ще изминат 220 километра през Лудогорието в памет на четниците от 1876 г. Събитието събира десетки хиляди участници и се превръща в една от малкото живи форми на историческа памет извън учебниците.

Всяка година хиляди българи очакват с нетърпение ученическия поход, който се организира традиционно около 2 юни в Североизточна България. Но тази година е особена. Не само защото походът минава вече през четрвъртото си десетилетие, а и защото през 2026 г. се навършват 150 години от Априлското въстание и от подвига на двете чети - на Христо Ботев и на сливналията Таньо войвода (Таньо Стоянов Куртев), които влизат в България едновременно през р. Дунав на 17 май 1876 г. в помощ на априлските бунтари с копнеж за свобода и с думите “Клетва сме дали!”. Идеята е била на Ботев и Никола Обретенов. В един и същи ден двете чети минават Дунава, 200 души слизат с Ботев при Козлодуй, а шест часа по-рано 28 четници начело с Таньо Стоянов стигат българския бряг при с. Пожарево до Тутракан. Тази чета върви през Делиормана 11 дни, води три сражения с турците и на 27 май 1876 г. е разбита, Таньо войвода е убит в местността Керчан баир при с. Априлово до днешно Попово. Турците разнасят отрязаната му глава по пазарите из околните села за сплашване на българското население. През 2026 г. отбелязваме и 110 години от Тутраканската битка (1916 г.), наречена епопея.

Културно-просветното дружество “Родно Лудогорие” поема делото отпреди 41 години на големия родолюбец Борис Илиев и всяка пролет организира ученически Поход по пътя на четата на Таньо войвода. И този път от 30 май до 2 юни т.г. 360 деца с учителите си ще изминат 220 км боен път на четата през 28 селища от с. Пожарево Тутраканско, до Керчан баир при Априлово до Попово. В изявите по време на Похода в градове и селца ще участват над 30 000 души - ученици, младежи, потомци на воеводата и четниците, туристи, местни жители. То е не просто памет, това е съпреживяване на историята. Мотото на похода е “Добросъседство, доверие и истина”.

Събитието има успех основно заради ентусиазма, постоянството, паметта за националните свитини и вярата в едно светло бъдеще на развита и просветена България на председателя на “Родно Лудогорие” д-р Анатолий Кънев, известен столичен стоматолог. Той е главният „виновник“ за традиционния поход в памет на четата на Таньо войвода и радетел за опазване на паметта за националните ни герои жива. Той е от малкото сърцати българи, радетели на българщината, които вместо да мърморят, че децата ни знаят все по-малко историята на родината си, се опълчва реално срещу това. Влага ум, сили и средства в родолюбивата идея за похода по стъпките на Таньо войвода. Прави го вече четвърт век.

Изявата е под патронажа на президента, със съдействието на Министерството на образованието и науката и на общините и музеите на Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово. Тя е част от национална инициатива, която цели да съхрани историческото наследство и да насърчи патриотичното възпитание сред младите българи.

Четирите дни на Похода са съпътствани от десетки изяви във всички селища, през които той преминава - поклонение и поднасяне на цветя пред паметниците на знаменити български борци за свобода в региона, възстановки на слизането на Таньовата чета на Дунава при Пожарево, на залавянето на Стефан Николов - Заралията при с. Побит камък и на сръжението при Припек, прегледи на строевата и маршовата песен, рецитации. Особен акцент е посещението на музея и мемориалния комплекс на Тутраканската епопея на 30 май и откриването там на паметник “Посрещането” с автор именития скулптор проф. Иван Славов. “Походът по пътя на четата на Таньо войвода е не само историческо събитие, но и жив урок по родолюбие, който съхранява паметта за подвига на героите и предава на младите поколения духа на свободата и националното достойнство”, казват в общината в Тутракан.

На 31 май в Разград в парка на Ротондата от 17.30 ч. е предвиден концерт на Теодоси Спасов и неговата група. Походът завършва на 2 юни с поклон пред паметника на Таньо войвода на Керчан баир и с разбор на Похода.