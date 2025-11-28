/Поглед.инфо/ Дискусията „Извън класната стая – извън бъдещето“, организирана от Политическо движение „Социалдемократи“, събра общественици, експерти и представители на различни организации, за да обсъдят една от най-болезнените теми у нас – отпадането на хиляди деца от училище и все по-задълбочаващата се криза в образованието.

В изказването си председателят на ПП АБВ Румен Петков открои няколко ключови дефицита в системата – липсата на надеждни данни, отсъстваща координация между институциите и неработещи механизми, които отдавна не водят до качество.

„Парите следват ученика“ – принцип, който според Петков трябва да бъде подложен на сериозен анализ, защото на практика не решава нито един от натрупаните проблеми. Той посочи като тревожен пример училища, в които години наред няма нито един дипломиран зрелостник, както и липсата на елементарна статистика – колко деца завършват 10. клас, колко стигат до матурите, колко изобщо остават в системата.

„Имаме над 40% функционално неграмотни младежи. Това е драматично. И вместо да търсим причините и решенията, системата предпочита да се самозалъгва. Министерството на образованието е оставено само, а проблемът е много по-широк – общини, социални служби, учители, работодатели, медиите, всички имаме отговорност“, подчерта Петков.

В изказването си той постави и важни въпроси за ролята на родителите, мотивацията на учениците, липсата на общинска и държавна подкрепа и негативния модел, който често се насърчава от медиите.

„Ако една девойка с маникюр от 10 сантиметра кара с 200 км/ч и това е във всички новини – какво послание даваме на другите деца? Пропагандираме, вместо да възпитаваме“, каза Петков.

Той настоя дискусията да бъде превърната в официален документ, който да бъде изпратен до Министерския съвет, Народното събрание, Националното сдружение на общините, учителските синдикати и работодателските организации. „Не можем да оставяме решаването на този проблем само на МОН и на общините. Говорим за система, която трябва да осигурява кадри за бъдещето, а никой не пита бизнеса от какво има нужда“, допълни той.

Събитието обедини участници от различни институции и сфери – сред тях Мирослав Минев, Елена Нонева, Иван Иванов и Десислава Ракова от ПД „Социалдемократи“, Иван Мандински – областен координатор на „ЛЕВИЦАТА!“ за Плевен, представители на ДАЗД, експерти по образование и общественици. Те очертаха сериозните социални, икономически и психологически фактори, които тласкат децата извън системата, и предложиха конкретни решения – от национална координационна мрежа и обща база данни до по-силна подкрепа към учители, родители и уязвими общности.

Дискусията завърши с общ призив: връщането на всяко дете в класната стая е кауза, от която зависи бъдещето на страната. Образованието не може повече да бъде тема, подминавана или възприемана като формален ангажимент – то е в основата на националната сигурност, икономиката и социалната стабилност. ПП АБВ и „ЛЕВИЦАТА!“ заявяват своята готовност да работят за създаване на последователна национална политика в областта на образованието, която да гарантира равен достъп, по-високо качество и реална подкрепа за учениците, семействата и педагогическите кадри.