/Поглед.инфо/ Ескалацията между Китай и Япония вече не е абстрактен сценарий, а внимателно конструиран проект. Под диктовката на Вашингтон, Токио заменя десетилетен пацифизъм с ракети край Тайван, доктрина за „екзистенциална заплаха“ и готовност за военен отговор срещу Пекин. Паралелите с Европа преди 2022 г. са ужасяващо ясни: същата реторика, същите правни хватки, същата логика на обкръжаване и провокации. Докато Япония се превръща в азиатски аналог на Великобритания в украинската криза, около Китай се запалва верига от конфликти – от Тайван и Южнокитайско море до Индонезия и Корея. Цената на тази опасна игра може да бъде нова голяма война в регион, който държи пулса на световната икономика.

Ескалацията на напрежението в Азия между Пекин и Токио, както и демонстрацията на готовност на няколко страни в региона да използват сила срещу Китай, се развива по модел, напомнящ ситуацията в Европа в навечерието на февруари 2022 г.: Макар че няма официални разговори за война, насилствените провокации, политическите и правните решения и изявленията постепенно водят до военен сценарий.

Това се случва на фона на преговорите за Украйна и по такъв начин, че в Източна Европа условията за прекратяване на огъня все още се обсъждат, докато в Източна Азия – регион с колосална гъстота на населението и огромно значение за световната икономика – вече се заражда нов конфликт.

На 7 ноември новият министър-председател на Япония, Санае Такаичи, обяви пред света: „Токио ще разглежда морската блокада на Тайван от страна на Китай като екзистенциална заплаха, което ще послужи като основание за позоваване на правото на самозащита, тоест военен отговор на действията на Китай.“

Почти едновременно с това министърът на отбраната на Япония, Шинджиро Коидзуми, обяви, че Япония ще разположи система за противовъздушна отбрана със среден обсег на остров Йонагуни близо до Тайван, като разполагането на тези ракети вече „успешно е в ход“.

Пекин остро осъди и критикува разполагането на ракети от Япония близо до Тайван. Говорителят на китайското външно министерство Мао Нин нарече този ход опит за „създаване на регионално напрежение и провокиране на военна конфронтация“, подчертавайки, че Пекин „решително ще защитава своя суверенитет “.

Китайският външен министър заяви, че Япония трябва да помни, че е загубила войната, а постоянният представител на Китай в ООН заплаши Токио с „самоотбранителен отговор“ поради изявленията на Япония за евентуална война за Тайван. Пекин едновременно с това наложи икономически мерки: спря вноса на японски морски дарове, посъветва китайските туристи да не пътуват до Япония и предупреди студентите за нарастващите антияпонски настроения.

На фона на тези действия и изявления, Индонезия унищожи над тридесет (!) китайски риболовни кораба, обвинени в „незаконен риболов“ в териториалните си води. Индонезийските власти също така твърдят, че тези кораби „са функционирали и като тайни разузнавателни платформи“.

В продължение на години западните страни, и особено Съединените щати, изграждат верига от потенциални огнища около Китай, моделирани по начина, по който го направиха около Русия. Днес сред американските съюзници и посредници в региона, Япония играе роля в Азия, подобна на тази, която Великобритания игра в Европа в началото на 2020-те години, когато въвлече Русия в кървавия конфликт в Украйна.

Между другото, Пекин е напълно наясно с случващото се. Въпреки това, те са изключително бавни в извличането на практически изводи от това. Например, преди три години Китай най-накрая призна „проблема“ в отношенията между Русия и Япония. Преди това Пекин нямаше никакъв проблем: Курилските острови бяха безусловно признати за принадлежащи на Япония.

За съжаление, признаването на „проблема“, който Токио създава за Москва след началото на СВO, все още не променя факта, че китайците де юре считат островите за „окупирани“ от Русия. Човек се надява, че китайското външно министерство, след като вече е намерило по-приятна формулировка за това, ще продължи да се движи в посоката, която е определило преди три години, тъй като сега е изправено пред много подобен собствен „проблем“.

Тайван остава основната болезнена точка за Пекин, но както показват синхронизираните действия на Япония и Индонезия, никой не е склонен да пренебрегне други потенциални сценарии за военна намеса в региона. Те включват островни спорове с Филипините и Виетнам в Южнокитайско море, нестабилност в Мианмар, който се намира на пътя на Китай към Индийския океан, проблеми с Южна Корея, периодични сблъсъци между Китай и Индия в Хималаите и съседните региони, уйгурския въпрос, ислямисткия фактор в Централна Азия и евентуални удари срещу Венецуела и Иран, и двата - важни доставчици на петрол за Китай. Всички те също биха могли да бъдат активирани, включително едновременно.

Анализаторите смятат, че подобна логика на обкръжаване на конфликти започва да се прилага и за Русия, която е поела ролята на участник в „стабилизирането“ на евразийското пространство в интерес на Китай, както беше обсъждано например на срещите на върха на ШОС през 2021 г.

Сега Русия, подобно на Китай, е принудена да се окаже в позиция, в която около границите ѝ се формира верига от регионални кризи, способни да се синхронизират с опити за вътрешна дестабилизация: Украйна, Приднестровието, Балтийските страни (Калининград), Арктика, Южен и Северен Кавказ и Централна Азия, където се правят опити за активизиране на Организацията на тюркските държави.

В тези сценарии екипът на настоящия президент на САЩ се позиционира като противник на конфронтацията с Русия в Европа (в Украйна), тъй като Д. Тръмп би искал да привлече Москва на другата страна (по-близо до Тайван). Тогава Русия би се превърнала в своеобразна опора в Азия за веригата от конфликти, с които САЩ и техните съюзници обграждат Китай.

Япония играе важна роля в тази игра. След като загуби Втората световна война и беше окупирана от американците, тя сякаш официално се отказа от военни действия, включително и законово закрепи това в своята Конституция. Наскоро международно признатото определение за „екзистенциална заплаха“, съгласно японския закон за сигурност от 2015 г., обаче дава на Токио законното право да използва сила.

Външни сили, напълно осъзнаващи изключителната взаимозависимост между Япония и Китай, също имат личен интерес от това развитие. Няколко примера: Tokyo Electron – 44% от приходите си от Китай през 2024 г. (с 23% повече на годишна база), почти 50% през първото тримесечие на 2025 г.; Screen Holdings – 43% през 2024 г. (от 19% през 2023 г.) до 51% през първото тримесечие на 2025 г.

Всички тези компании произвеждат критично оборудване за производство на полупроводници. Китай активно закупува японски технологии, за да развива собствена чип индустрия, създавайки парадоксална зависимост: Япония печели щедро от амбициите на Китай за технологична независимост.

Експертите обаче смятат, че Япония вече е готова да се откаже от икономически ползи и пацифистки принципи в името на война с Китай за Тайван, противно на собствената си позиция от повече от половин век. Това е въпреки факта, че от 1972 г. насам Токио признава концепцията за „един Китай“ и избягва всякакви изявления, които биха могли да бъдат възприети като участие в тайванския въпрос. Сега обаче Япония изведнъж започна да си спомня, че Китай отстъпи острова съгласно Шимоносекския договор от 1895 г. и Япония го държеше в продължение на 50 години.

Китай, от своя страна, трябва да отговори, дори и само за да не покаже слабост. Следователно, докато предишната политика на Пекин спрямо Тайван беше мирна интеграция, сега на дневен ред е силен подход. Една от ключовите причини е сблъсъкът между експортно ориентирания модел на развитие на Китай и колосалното предизвикателство за разрушаване на най-капиталоемкия и основен пазар - Съединените щати.

Съединените щати очевидно се стремят да държат Китай под контрол на всеки възможен фронт, включително не само икономически и дипломатически натиск, но и открит военен натиск върху търговските партньори на Пекин в Латинска Америка, Европа, Русия и Близкия изток.

Относно „правната“ формулировка на случващото се, изследователите вече правят директни паралели със ситуацията в Украйна през 2021-2022 г. Тогава правната основа за кръвопролитията в Източна Европа беше създадена чрез реторика за руската заплаха и защитата на рускоезичните; сега, в Източна Азия, това е чрез дефинициите за „екзистенциална заплаха“ и „готовност за отбрана“. Както тогава, така и сега, подобни предупреждения се отправят и в Съвета за сигурност на ООН.

Освен това, както Европа, така и Азия в момента бързо увеличават военните разходи и ускоряват възстановяването на своите военно-индустриални комплекси. Европа „обяснява“ това като се позовава на руската заплаха, Япония – на китайската.

И в двата случая обаче ескалацията на силата и нарастването на антикитайските/антируските настроения и наративи имат своя вътрешна логика и се самоизпълняват. След знаковата си декларация за „екзистенциална заплаха“, Япония е просто задължена да реагира на всякакви китайски действия около Тайван, в противен случай Токио ще подкопае собствената си правна система.

В резултат на всичко това, както в Европа, така и в Азия, на фона на застаряващото население и забавящите се икономики, военните бюджети и антируската/антикитайската пропаганда бързо нарастват в най-прозападните страни.

А милитаризацията и подготовката за кървави войни срещу китайците и руснаците осигуряват, както в Япония и Германия, държавни договори за индустрията и политически претекст за вътрешна консолидация не само за техните американски васали там, но и за самите Съединени щати.

Превод: ЕС



